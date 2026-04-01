כדורסל ישראלי >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
471871-224524הפועל אילת
441850-216124מכבי רחובות
431895-212424עירוני נהריה
401913-198524הפועל חיפה
392014-220624מכבי אשדוד
351951-200624א.ס. רמה"ש
351846-183822אליצור אשקלון
331939-188223מ.כ. עוטף דרום
332190-212824הפועל מגדל העמק
322005-191924מכבי פ"ת
322064-196924אליצור יבנה
311997-191224מכבי חיפה
311945-181722אליצור שומרון
281954-179022מכבי קריית גת
272003-172222מכבי מעלה אדומים
252110-184323מ.ס צפת

מעלה אדומים החתימה זר, רחובות צירפה ישראלי

הקבוצה מאיזור ירושלים הביאה גבוה שהיה שחקן ההגנה של העונה במכללות, עם ממוצע של 2 חסימות למשחק. רחובות החתימה את אריאל דרעי ממכבי פתח תקווה

מכבי רחובות מול מכבי מעלה אדומים (מכבי רחובות)
רגע לפני החג, קבוצות הליגה הלאומית מתחזקות לקראת שלבי ההכרעה של הליגה. מכבי מעלה אדומים הודיעה על החתמתו של הסנטר סימון גרמן, מכבי רחובות צירפה את אריאל דרעי.

הרכש של מעלה אדומים, שנמצאת במקום ה-14 בטבלה, שיחק בעבר באוניברסיטת סיטאדל, שם הציג ממוצעים  של 7.5 נק’, 8 ריבאונדים ו-2 חסימות למשחק, ואף זכה בתואר שחקן ההגנה של העונה. סימון גרמן (26, 2.08) יקווה לעזור לקבוצה במאבקי התחתית.

מכבי רחובות, המדורגת במקום השלישי בליגה, צירפה את הגארד אריאל דרעי. דרעי (25, 1.85) התחיל את העונה במכבי פתח תקווה והעמיד שם ממוצעים של 6.9 נקודות ואסיסט אחד בשבעה משחקים במדי הקבוצה.

