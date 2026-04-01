מעלה אדומים החתימה זר, רחובות צירפה ישראלי

רגע לפני החג, קבוצות הליגה הלאומית מתחזקות לקראת שלבי ההכרעה של הליגה. מכבי מעלה אדומים הודיעה על החתמתו של הסנטר סימון גרמן, מכבי רחובות צירפה את אריאל דרעי.

הרכש של מעלה אדומים, שנמצאת במקום ה-14 בטבלה, שיחק בעבר באוניברסיטת סיטאדל, שם הציג ממוצעים של 7.5 נק’, 8 ריבאונדים ו-2 חסימות למשחק, ואף זכה בתואר שחקן ההגנה של העונה. סימון גרמן (26, 2.08) יקווה לעזור לקבוצה במאבקי התחתית.

מכבי רחובות, המדורגת במקום השלישי בליגה, צירפה את הגארד אריאל דרעי. דרעי (25, 1.85) התחיל את העונה במכבי פתח תקווה והעמיד שם ממוצעים של 6.9 נקודות ואסיסט אחד בשבעה משחקים במדי הקבוצה.