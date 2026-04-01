יום שני, 06.04.2026 שעה 06:20
כדורגל עולמי  >> אליפות אפריקה 2025
אליפות אפריקה 2025 24-25
 בית 1 
71-63מרוקו1
32-23מאלי2
22-03קומורו3
24-13זמביה4
 בית 2 
71-33מצרים1
64-53דר' אפריקה2
23-23אנגולה3
16-43זימבבואה4
 בית 3 
94-83ניגריה1
45-63טוניסיה2
24-33טנזניה3
17-33אוגנדה4
 בית 4 
71-73סנגל1
71-53הרפ' הדמוקרטית קונגו2
34-13בנין3
07-03בוטסואנה4
 בית 5 
91-73אלג'יריה1
62-43בורקינה פאסו2
35-13סודאן3
06-23גינאה המשוונית4
 בית 6 
73-53חוף השנהב1
72-43קמרון2
35-43מוזמביק3
07-43גאבון4

"הפסל האנושי" ששיגע את אפריקה יגיע למונדיאל

הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו השלימה העפלה היסטורית אחרי 52 שנים, אך האוהד המפורסם שלה ימשוך לא פחות תשומת לב ממנה. הכל על התופעה הוויראלית

"הפסל האנושי" של לומומבה (IMAGO)

ניתן לומר שנבחרת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, או בקיצור ר.ד קונגו, לא מוכרת בכל בית. מעבר לכך שהיא לא מאריות העולם, יש לדבר עוד שתי סיבות עיקריות: הראשונה היא הבלבול בינה לבין הרפובליקה של קונגו, נבחרת נפרדת לחלוטין; השנייה היא בגלל שבהופעה היחידה שלה במונדיאל, שנערכה ב-1974, הנבחרת בכלל נקראה זאיר.

אמש (שלישי) ר.ד קונגו השלימו רגע היסטורי ולראשונה תחת השם הנוכחי העפילו למונדיאל. הם עשו זאת בצורה מרשימה לאחר שגברו על קמרון וניגריה בפלייאוף האפריקאי, ובפלייאוף הבינלאומי גברו 0:1 על ג’מייקה בדרך להעפלה למונדיאל אחרי 52 שנה.

אז למה אנחנו מספרים לכם על זה? דווקא לא בגלל ההיסטוריה שנרשמה. מעבר לשחקנים מצוינים דוגמת סדריק בקאמבו מבטיס, יואן וויסה מניוקאסל, אארון ואן ביסקה מווסטהאם ועוד רבים מהליגות הגדולות, ל”נמרים” יש סמל שהפך למפורסם באליפות אפריקה, וכעת יגיע למונדיאל.

שחקני הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו חוגגים העפלה למונדיאל (IMAGO)

“הפסל האנושי” מגיע למונדיאל

הכירו את “הפסל האנושי” של פטריס לומומבה, ראש הממשלה הראשון של קונגו. מי שאחראי על הדמות הוא אדם בשנות ה-50 לחייו בשם מישל נקוקה מבולדינגה, המכונה לומומבה ויה. אמנם את הדמות הוא פיתח לראשונה כבר לפני יותר מעשור, אבל רק ב-2025 הגיעה הפריצה הגדולה שלו לתודעה העולמית במסגרת אליפות אפריקה.

לאורך ארבעת המשחקים של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו באליפות, לומומבה ויה עמד ללא תנועה לאורך כל 90 הדקות. הוא עשה זאת כשידו הימנית מורמת למעלה עם כף יד פתוחה, והוא מביט למרחק. מדובר בהעתק תנוחת הפסל המפורסם של לומומבה בעיר הבירה קינשאסה, ומשמעות היד הפתוחה היא קריאה לשלום.

דמותו בלטה ביציעים, כשהוא אף עמד על במה שהגביה והבליטה אותו בכל משחק. לומבומבה ויה הפך לכוכב רשת, המצלמות חיפשו אותו בכל רגע נתון והמדינה שלו אף הגדילה לעשות ומימנה את הפעילות שלו במרוקו.

לומומבה ויה, בלט ביציעים (IMAGO)

התקרית הדיפלומטית מול אלג’יריה

את שלב הבתים הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו עברה מהמקום השני, והיא קיבלה את אלג’יריה החזקה בשמינית הגמר. המשחק בין הצדדים היה נוקשה ועיקש, נגרר להארכה וכשכולם כבר חיכו לפנדלים הגיע עאדל בולבינה בדקה ה-119 ושלח את האלג’יראים לשלב הבא עם שער ניצחון.

האלג’יראים חגגו בטירוף, שחקני ר.ד קונגו לא האמינו שכך זה מסתיים, ובתוך הבלגן חלוץ המנצחת מוחמד עמורה בחר בפעולה שנויה במחלוקת: הוא נעמד מול היציע של לומומבה ויה, חיקה את העמידה שלו עם היד מושטת למעלה ונפל לדשא, כשהוא רומז על מפלתו.

לומומבה ויה מעכל את ההדחה ושובר את הפוזה המוכרת (IMAGO)

האירוע גרר תגובות זועמות בר.ד קונגו. לומומבה הוא לא רק גיבור מקומי, אלא כזה שנרצח ב-1961 ונחשב לאחד הקולות הבולטים באפריקה כנגד הקולוניאליזם. הדמות שלו היא כזו שאסור לפגוע בה, והפעולה של עמורה נגעה בנקודה רגישה.

באלג’יריה הבינו את גודל הבעיה ומיהרו לתקן את הטעות. “באותו הרגע לא ידעתי איזה אדם או סמל הוא מייצג ביציע”, הסביר עמורה בפוסט ברשתות. “סתם רציתי לעשות צחוקים ברוח טובה, בלי שום כוונה לפרובוקציה”. בהמשך ההתאחדות האלג’יראית שלחו נציגים אל לומומבה ויה והעניקו לו חולצה עם שמו, ושם נסגר הסיפור.

פספוס פלייאוף ההעפלה והפנים קדימה

לצערו הרב ולצער האוהדים והנבחרת, את גמר הפלייאוף הבינלאומי הוא לא ראה. בגלל בעיה בהוצאת ויזה אותה לא היה יכול לפתור בזמן, לומומבה ויה נאלץ לחזור על עקבותיו לאחר שלא הגיע למקסיקו. למרות זאת הוא לא הקל ראש במחויבות שלו ועמד כרגיל במשך 90 דקות בהקרנה גדולה של המשחק. ר.ד קונגו ניצחה 0:1 את ג’מייקה משער של אקסל טואנזבה, והשמחה במדינה הייתה גדולה כל כך שראש הממשלה הכריז על יום חופשי לאומי ב-1.4.

אקסל טואנזבה, כובש שער הניצחון (IMAGO)

כעת, הפנים קדימה. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו חוזרת למונדיאל לראשונה מאז שנקראה זאיר והיא לא רוצה להוות תפאורה. מבית שכולל את פורטוגל, קולומביה ואוזבקיסטן לא יהיה קל לעלות, אך דבר אחד בטוח: הפעם לומומבה ויה ידאג להגיע למשחקים, וגם אם הנבחרת לא תרשים על המגרש, הוא יהיה שם ויתפוס לא פחות תשומת לב ביציעים.

