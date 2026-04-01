"בכדורגל, הוכחנו בפער שאנחנו הטובים בליגה"

המלצת ועדת ליגות א'-ג' קבעה כי הליגות הנמוכות לא יחזרו העונה, מה שאומר שמכבי קריית גת, מוליכת טבלת ליגה א' דרום, היא אלופת עונת המשחקים 2025/26. "ממתינים לאישור סופי", ציין בפני ONE רומן זולו, המאמן שהוביל עם צוותו, יחד עם חברי ההנהלה, סגל ראוי, מחובר ואיכותי שלא נראה כמותו שנים, אם בכלל, בליגה א' דרום.

ב-21 משחקים, השיגה מכבי קריית גת 17 ניצחונות, ארבע תוצאות תיקו ולא פחות מ-55 נקודות, ללא הפסדים, במאזן שערים של 18:53, הקבוצה הפורייה בליגה א' דרום והקבוצה שספגה הכי מעט שערים בליגה א' דרום. הפער מהמקום השני, במשחק חסר, יש לציין, עמד על 18 נקודות. שברה את שיאה של סקציה נס ציונה מעונת המשחקים 2017/18.

ראם גולן, שוערה של הקבוצה, הפך לפתע לתגלית העונה, כשהחליף את אלמוג מלול בין הקורות, בעוד על הספסל אפשר למצוא את עמית סרוסי המצוין, לא פחות. מעבר לכך, בסגל של רומן זולו אפשר היה למצוא את אליאור משלי, גיל חדד, יוסף טוואבה וריף מסיקה שהיו הרביעייה הקטלנית ביותר בליגה עם 36 שערים (67.92% מסך השערים של קריית גת העונה).

בקו הקישור ובהגנה כיכבו העונה, בין היתר, פיליפ חאיכ, מי שהיה חלק מעלייתה של עירוני מודיעין בעונה החולפת לליגה הלאומית, אלעד אשרם, שהגיע מאדומים אשדוד וגדל במחלקת הנוער של הפועל מרמורק, עומר יפרח, צחי יצחק, עידן פרץ, אוריאל פיניה, מור עדרי, דניאל צדיק, בר שושן, ארז בן מנשה, חי בוזגלו, אנצ' קיזאילווקו, ארז שיפמן ורז שטיין.

“הכדורגל משני, העיקר שכולם יהיו בריאים”

אתה אלוף. כמעט. זה דורש אישור של הנהלת ההתאחדות. יש פה כוכבית.

"אנחנו מכבדים את התהליכים הפורמליים וממתינים לאישור הסופי, אבל את מה שהשחקנים שלי עשו על המגרש לאורך כל העונה אי אפשר לבטל. ה'כוכבית', אם קיימת, היא רק בגלל המצב הביטחוני שנכפה על כולנו. מבחינת כדורגל, הוכחנו בפער גדול שאנחנו הקבוצה הטובה בליגה ומגיע למועדון הזה להיות בליגה הלאומית".

​כששמעתם במועדון על ההמלצות של ועדת ליגות א'-ג', מה עבר לכם בראש?

"הרצון שלנו היה לחגוג כמובן על כר הדשא אבל ששמענו על ההחלטה הייתה גם תחושת צדק. עבדנו קשה מאוד מתחילת השנה, כדי להגיע למקום הראשון. המחשבה הראשונה הייתה על האוהדים שלנו ועל העיר קריית גת, שמגיע להם קצת רגעי נחת בתוך התקופה המאתגרת הזו שעוברת על המדינה".

​טעם חמוץ-מתוק, תסכים איתי. עשיתם עונה מופלאה ופתאום עצרו הכל.

"הטעם הוא בעיקר מתוק כי המטרה הושגה, אבל ברור שהיינו רוצים לחגוג את זה על הדשא עם הקהל שלנו במשחק סיום עונה חגיגי. עם זאת, אנחנו חיים במציאות שבה הכדורגל הוא משני לביטחון המדינה. אני מעדיף לעלות ליגה ככה ושכולם יהיו בריאים ושלמים, מאשר לסכן ולו אדם אחד ביציע".

​שנה הבאה קריית גת צפויה לשחק ברחובות. למה דווקא שם?

"השיקולים הם קודם כל מקצועיים ולוגיסטיים. רצינו מתקן ראוי שמכבד את הליגה הלאומית ומאפשר לנו להציג את הכדורגל שלנו. הנהלת המועדון בחנה מספר אופציות, ורחובות נמצאה כמתאימה ביותר מבחינת איכות הדשא והנגישות לאוהדים שלנו. נהפוך כל מגרש לבית אין לי ספק בכך עם האוהדים שלנו".

“מאמין בהמשכיות ובשלד שיש”

​סגל רחב ואיכותי בידיך. כמה מהשחקנים היית רוצה לראות ממשיכים איתך?

"יש לנו סגל בהחלט איכותי. אנשים שנתנו את הנשמה בכל אימון. אני מאמין בהמשכיות ובשלד שהביא אותנו עד כאן. ברור שבליגה הלאומית נצטרך לעשות התאמות וחיזוקים נקודתיים, אבל אני אשמח לראות כמה שיותר מהשחקנים האלו ממשיכים איתנו למסע הבא. הם הרוויחו את זה ביושר".

​בעונת 2000/01 מכבי קריית גת סיימה במקום השני בלאומית. מה השאיפה ל-2026/27?

"ההיסטוריה של המועדון הזה מחייבת. השאיפה היא קודם כל לתקוע יתד בליגה הלאומית, לבנות מועדון חזק ויציב שלא יהיה 'מעלית'. אנחנו באים לעבוד קשה, בצניעות, ולגרום לעיר שלמה להיות גאה בקבוצה שלה. השמיים הם הגבול, אבל נלך צעד אחר צעד".

​מה היה לך הכי קשה העונה? הנסיעות מעפולה או כאב הראש בבחירת ה-11?

"הנסיעות הן חלק מהמקצוע ומהתשוקה שלי לכדורגל, אז זה מתגמד. 'כאב הראש' לבחור 11 שחקנים מתוך סגל כל כך מוכשר הוא 'צרות של עשירים' זה מה ששמר עלינו דרוכים".

​מילה לקראת חג הפסח, עם ישראל והחיילים.

"אני רוצה להודות לראש העיר כפיר סויסה, להנהלת המועדון, לצוות המקצועי, לשחקנים ולקהל המופלא שלנו. חג הפסח הוא חג החירות, ואני נושא תפילה שנצא לחירות אמיתית. ליבנו עם חיילי צה"ל ובכל מקום הם הגיבורים האמיתיים של כולנו. בזכותם אנחנו יכולים לשחק כדורגל. שיהיה חג שקט ומאוחד לכל בית ישראל".