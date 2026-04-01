"דורשים מההתאחדות להתעורר ולשאת באחריות"

בוקר לאחר המלצת ועדת ליגות א'-ג' לסיים את העונה כמו שהיא (עולה אחת מכל ליגה, הקפאת יורדות), יש מי שמתרעם על כך. מכבי בני ג'דיידה מכר, מהמקום השני בליגה ב' צפון א', לא אהבה, בלשון המעטה, את ההחלטה, למרות שארבע נקודות מפרידות בינה לבין המוליכה, בית"ר נהריה. ג'דיידה מכר טוענת כי אחוזי ההצלחה שווים, ואם לא די בכך, עדיפה על נהריה בשני המפגשים ביניהן.

מכבי בני ג'דיידה מכר, לאחר 21 משחקים (בעוד לנהריה 22 משחקים), עם ארבע נקודות פחות מהמוליכה שצפויה לעלות ליגה באם תאושר ההמלצה של ועדת ליגות א'-ג' בישיבת ההנהלה. ג'דיידה מכר ללא הפסדים, עם 16 ניצחונות וחמש תוצאות תיקו, במאזן שערים של 15:43 ו-52 נקודות.

"פגיעה בקהל שלם, שההתאחדות תקח אחריות"

בג'דיידה מכר מסרו ל-ONE: "אנו מאמינים כי הכדורגל אינו רק משחק, אלא אחד הגשרים האמיתיים לקידום החברה ולאיחוד האנשים סביב ערכי השייכות, התמיכה והעבודה המשותפת. קבוצת בני ג'דיידה מכר לא הייתה רק קבוצת כדורגל, אלא פרויקט חברתי וקהילתי חי, שהצליח לאחד את ג'דיידה ומכר ביציע אחד, ולאסוף את האנשים תחת דגל אחד, ברוח אחת ובחלום אחד".

"הקבוצה זכתה לתמיכה רחבה מהמועצה המקומית, מאנשי עסקים ואף מאנשים פשוטים ובעלי יכולת מוגבלת, אשר האמינו בה ותרמו ככל יכולתם, משום שראו בה סמל ליישוב, תמונה מכובדת לתושביו ותקווה לילדיו ולצעיריו. החלטת הוועדה שהמליצה להתאחדות להעלות את נהריה בלבד היא החלטה לא צודקת וקשה, ומהווה פגיעה בכל המאמצים הגדולים שהושקעו, ובכל העלויות וההקרבות שנעשו לאורך העונה".

"החלטה זו לא פגעה רק בקבוצה אחת, אלא פגעה בקהל שלם, בכל מי שהתאמץ, בכל מי שתרם, ובכל ילד שהגיע ליציע והאמין בחלום הזה. חמור מכך, אחוזי ההצלחה בין ג'דיידה מכר לנהריה זהים, ואף בני ג'דיידה מכר עדיפים במפגשים הישירים לאחר ניצחון חוץ ברור, דבר שהופך את ההחלטה לבלתי הוגנת עוד יותר ורחוקה מהצדק הספורטיבי ומהיגיון תחרותי תקין".

"אנו דורשים מההתאחדות להתעורר, לשאת באחריותה, ולא לאפשר למצב זה לעבור כאילו מדובר בדבר רגיל. הצדק אינו מתבטא בסיסמאות, אלא בהחלטות הוגנות, בכיבוד מאמצי המועדונים, קהלם וזכותם הלגיטימית לשוויון ולהגינות. מה שקרה אינו רק החלטה מנהלית, אלא פגיעה ישירה בערך המאמץ, באמון הציבור ובמשמעות התחרות ההוגנת".

"לפיכך, אנו דוחים את העוול הזה ודורשים בחינה מחדש באופן מיידי, שתבטיח את הצדק, תעשה דין הוגן עם בני ג'דיידה מכר, ותשמור על כבוד הספורט והגינותו".