יום שני, 06.04.2026 שעה 07:09
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
3713-3315הפועל לוד1
3514-3215הפועל מחנה יהודה2
3214-4215מכבי עמישב פ"ת3
3213-2115בית"ר ר"ג4
2520-2715הכח עמידר ר"ג5
2417-2215הפועל קרית אונו6
2320-2415הפועל הוד השרון7
1923-2315בית"ר כפ"ס8
1826-2415בית"ר ת"א חולון9
1824-2115מ.ס. בני יפו אורתודוקסים10
1520-1814א.ס חולון מור 11
1421-1215בית"ר פ"ת12
1438-1515מכבי כפר יונה 13
1122-1815עירוני בית דגן14
734-1514הפועל כפר קאסם15
441-1315בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
358-3215מ.כ. שדרות1
3212-3015עירוני בית שמש2
2816-3215מ.ס. שיכון המזרח3
2717-3915עירוני אשקלון4
2712-3115מ.ס. רמלה5
2718-2915בני אילת6
2621-2115בני אשדוד7
2522-3315מכבי נתיבות8
2326-4515הפועל שגב שלום9
2318-3715מ.כ. ערד10
2123-3215הפועל ירוחם11
2019-2215איחוד צעירי אבו גוש 12
1232-1915בית"ר קרית גת13
645-1615מכבי באר יעקב 14
553-2015מכבי ב"ש15
098-215מכבי שעריים16

"דורשים מההתאחדות להתעורר ולשאת באחריות"

מכבי בני ג'דיידה מכר מאוכזבת מהמלצת ועדת ליגות א'-ג', שקובעת על הנייר כי בית"ר נהריה עולה לליגה א' צפון. "החלטה לא צודקת, פגיעה במאמצים"

|
מכבי בני ג'דיידה מכר (באדיבות המועדון)
בוקר לאחר המלצת ועדת ליגות א'-ג' לסיים את העונה כמו שהיא (עולה אחת מכל ליגה, הקפאת יורדות), יש מי שמתרעם על כך. מכבי בני ג'דיידה מכר, מהמקום השני בליגה ב' צפון א', לא אהבה, בלשון המעטה, את ההחלטה, למרות שארבע נקודות מפרידות בינה לבין המוליכה, בית"ר נהריה. ג'דיידה מכר טוענת כי אחוזי ההצלחה שווים, ואם לא די בכך, עדיפה על נהריה בשני המפגשים ביניהן.

מכבי בני ג'דיידה מכר, לאחר 21 משחקים (בעוד לנהריה 22 משחקים), עם ארבע נקודות פחות מהמוליכה שצפויה לעלות ליגה באם תאושר ההמלצה של ועדת ליגות א'-ג' בישיבת ההנהלה. ג'דיידה מכר ללא הפסדים, עם 16 ניצחונות וחמש תוצאות תיקו, במאזן שערים של 15:43 ו-52 נקודות.

"פגיעה בקהל שלם, שההתאחדות תקח אחריות"

בג'דיידה מכר מסרו ל-ONE: "אנו מאמינים כי הכדורגל אינו רק משחק, אלא אחד הגשרים האמיתיים לקידום החברה ולאיחוד האנשים סביב ערכי השייכות, התמיכה והעבודה המשותפת. קבוצת בני ג'דיידה מכר לא הייתה רק קבוצת כדורגל, אלא פרויקט חברתי וקהילתי חי, שהצליח לאחד את ג'דיידה ומכר ביציע אחד, ולאסוף את האנשים תחת דגל אחד, ברוח אחת ובחלום אחד".

"הקבוצה זכתה לתמיכה רחבה מהמועצה המקומית, מאנשי עסקים ואף מאנשים פשוטים ובעלי יכולת מוגבלת, אשר האמינו בה ותרמו ככל יכולתם, משום שראו בה סמל ליישוב, תמונה מכובדת לתושביו ותקווה לילדיו ולצעיריו. החלטת הוועדה שהמליצה להתאחדות להעלות את נהריה בלבד היא החלטה לא צודקת וקשה, ומהווה פגיעה בכל המאמצים הגדולים שהושקעו, ובכל העלויות וההקרבות שנעשו לאורך העונה".

"החלטה זו לא פגעה רק בקבוצה אחת, אלא פגעה בקהל שלם, בכל מי שהתאמץ, בכל מי שתרם, ובכל ילד שהגיע ליציע והאמין בחלום הזה. חמור מכך, אחוזי ההצלחה בין ג'דיידה מכר לנהריה זהים, ואף בני ג'דיידה מכר עדיפים במפגשים הישירים לאחר ניצחון חוץ ברור, דבר שהופך את ההחלטה לבלתי הוגנת עוד יותר ורחוקה מהצדק הספורטיבי ומהיגיון תחרותי תקין".

"אנו דורשים מההתאחדות להתעורר, לשאת באחריותה, ולא לאפשר למצב זה לעבור כאילו מדובר בדבר רגיל. הצדק אינו מתבטא בסיסמאות, אלא בהחלטות הוגנות, בכיבוד מאמצי המועדונים, קהלם וזכותם הלגיטימית לשוויון ולהגינות. מה שקרה אינו רק החלטה מנהלית, אלא פגיעה ישירה בערך המאמץ, באמון הציבור ובמשמעות התחרות ההוגנת".

"לפיכך, אנו דוחים את העוול הזה ודורשים בחינה מחדש באופן מיידי, שתבטיח את הצדק, תעשה דין הוגן עם בני ג'דיידה מכר, ותשמור על כבוד הספורט והגינותו".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
