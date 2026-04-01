לא ברצלונה: מי הכניסה הכי הרבה משחקני בית?

מחקר עדכני של מרכז המחקר CIES מציג את 100 המועדונים שהכניסו הכי הרבה כסף ממכירת שחקני בית בעשור האחרון, ומספק תמונת מצב מרתקת על חשיבות מחלקות הנוער בכדורגל העולמי. בראש הרשימה ניצבת בנפיקה ליסבון עם הכנסות של 589 מיליון אירו ממכירת שחקנים שגדלו אצלה, אחריה אייאקס עם 454 מיליון אירו וצ'לסי עם 442 מיליון אירו.
הטופ 10 כולל גם את ליון ומונאקו מצרפת, ספורטינג ליסבון מפורטוגל, מנצ'סטר סיטי מאנגליה, ריאל מדריד מספרד, פלמייראס מברזיל ובאייר לברקוזן מגרמניה. בסך הכל, לא פחות מ-19 מדינות מיוצגות בדירוג, מה שממחיש עד כמה פיתוח שחקנים הפך לכלי מרכזי בכדורגל המודרני.
בבדיקה של חמש השנים האחרונות בלבד, צ'לסי מובילה עם 366 מיליון אירו, כשמנצ'סטר סיטי אחריה עם 318 מיליון אירו. הנתונים מדגישים את השינוי בגישה של המועדונים האנגליים הגדולים, שלא רק מפתחים שחקנים לקבוצה הבוגרת, אלא גם יודעים לייצר מהם רווחים עצומים בשוק ההעברות.
ברצלונה לא במיקום גבוה
המחקר מתבסס על שחקנים ששיחקו לפחות שלוש שנים בין גילים 15 ל-21 באקדמיה, וכולל גם סעיפים כמו בונוסים עתידיים ואחוזים ממכירות המשך. כלומר, מדובר בתמונה כלכלית רחבה שמדגישה את הערך האמיתי של פיתוח שחקנים לאורך זמן.
ברשימה המורחבת ניתן למצוא מועדונים רבים שבלטו בתחום, כמו פאריס סן ז'רמן, אסטון וילה, אטאלנטה, ריבר פלייט, זלצבורג, פלמנגו ופורטו. גם מנצ'סטר יונייטד, ארסנל, טוטנהאם, דורטמונד ויובנטוס נמצאות גבוה, לצד מועדונים כמו דינמו זאגרב, סאו פאולו וסנטוס. ברצלונה, עם 173 מיליון אירו בלבד, לא גבוהה ברשימה, אבל חלק מזה נובע מהסיבה שהשחקנים הבולטים שצמחו אצלה גם משחקים כיום בקבוצה הבוגרת ולא נמכרו.
מבחינת שחקנים בולטים שתרמו להכנסות, ניתן לציין שמות כמו פלוריאן וירץ בלברקוזן, דזירה דואה ברן, צ'אבי סימונס בפ.ס.ז', ג'ק גריליש באסטון וילה, אמד דיאלו באטאלנטה, פרנקו מסטנטואונו בריבר פלייט, בנג'מין ששקו בזלצבורג, ויניסיוס ג'וניור בפלמנגו וקודי גאקפו בפ.ס.וו.
הנתונים ממחישים מגמה ברורה: השקעה במחלקות נוער כבר לא רק עניין מקצועי, אלא גם מנוע כלכלי אדיר. מועדונים שמצליחים לזהות, לפתח ולמכור כישרונות צעירים נהנים לא רק מהצלחה על המגרש, אלא גם מהכנסות עצומות שמעצבות את עתידם.
40 הקבוצות שהכניסו הכי הרבה משחקני בית בעשור האחרון:
בנפיקה - 589 מיליון אירו
אייאקס - 454 מיליון אירו
צ'לסי - 442 מיליון אירו
ליון - 423 מיליון אירו
ספורטינג ליסבון - 417 מיליון אירו
מנצ'סטר סיטי - 404 מיליון אירו
ריאל מדריד - 395 מיליון אירו
מונאקו - 378 מיליון אירו
פלמייראס - 356 מיליון אירו
באייר לברקוזן - 339 מיליון אירו
ראן - 311 מיליון אירו
פאריס סן ז'רמן - 306 מיליון אירו
אסטון וילה - 303 מיליון אירו
אטאלנטה - 288 מיליון אירו
ריבר פלייט - 285 מיליון אירו
זלצבורג - 285 מיליון אירו
פלמנגו - 285 מיליון אירו
פורטו - 284 מיליון אירו
מנצ'סטר יונייטד - 271 מיליון אירו
ארסנל - 270 מיליון אירו
פ.ס.וו איינדהובן - 268 מיליון אירו
טוטנהאם - 268 מיליון אירו
ריאל סוסיאדד - 266 מיליון אירו
בורוסיה דורטמונד - 259 מיליון אירו
יובנטוס - 237 מיליון אירו
ליברפול - 222 מיליון אירו
דינמו זאגרב - 221 מיליון אירו
סאו פאולו - 219 מיליון אירו
סנטוס - 217 מיליון אירו
אנדרלכט - 203 מיליון אירו
ויאריאל - 203 מיליון אירו
פלומיננסה - 187 מיליון אירו
אתלטיקו מדריד - 181 מיליון אירו
גרמיו - 178 מיליון אירו
בראגה - 173 מיליון אירו
ברצלונה - 173 מיליון אירו
ווסטהאם - 170 מיליון אירו
לסטר - 170 מיליון אירו
שחטאר דונייצק - 169 מיליון אירו
בוקה ג'וניורס - 169 מיליון אירו