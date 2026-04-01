7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

לא ברצלונה: מי הכניסה הכי הרבה משחקני בית?

מחקר חדש שבדק נתונים מהעשור האחרון גילה: אלופת ספרד רחוקה מהטופ, בנפיקה ראשונה ואחריה אייאקס. הסכומים בפנים, והיכן ריאל מדריד ומנצ'סטר סיטי?

גלוך מול בנפיקה (IMAGO)
מחקר עדכני של מרכז המחקר CIES מציג את 100 המועדונים שהכניסו הכי הרבה כסף ממכירת שחקני בית בעשור האחרון, ומספק תמונת מצב מרתקת על חשיבות מחלקות הנוער בכדורגל העולמי. בראש הרשימה ניצבת בנפיקה ליסבון עם הכנסות של 589 מיליון אירו ממכירת שחקנים שגדלו אצלה, אחריה אייאקס עם 454 מיליון אירו וצ'לסי עם 442 מיליון אירו.

הטופ 10 כולל גם את ליון ומונאקו מצרפת, ספורטינג ליסבון מפורטוגל, מנצ'סטר סיטי מאנגליה, ריאל מדריד מספרד, פלמייראס מברזיל ובאייר לברקוזן מגרמניה. בסך הכל, לא פחות מ-19 מדינות מיוצגות בדירוג, מה שממחיש עד כמה פיתוח שחקנים הפך לכלי מרכזי בכדורגל המודרני.

בבדיקה של חמש השנים האחרונות בלבד, צ'לסי מובילה עם 366 מיליון אירו, כשמנצ'סטר סיטי אחריה עם 318 מיליון אירו. הנתונים מדגישים את השינוי בגישה של המועדונים האנגליים הגדולים, שלא רק מפתחים שחקנים לקבוצה הבוגרת, אלא גם יודעים לייצר מהם רווחים עצומים בשוק ההעברות.

ברצלונה לא במיקום גבוה

המחקר מתבסס על שחקנים ששיחקו לפחות שלוש שנים בין גילים 15 ל-21 באקדמיה, וכולל גם סעיפים כמו בונוסים עתידיים ואחוזים ממכירות המשך. כלומר, מדובר בתמונה כלכלית רחבה שמדגישה את הערך האמיתי של פיתוח שחקנים לאורך זמן.

ברשימה המורחבת ניתן למצוא מועדונים רבים שבלטו בתחום, כמו פאריס סן ז'רמן, אסטון וילה, אטאלנטה, ריבר פלייט, זלצבורג, פלמנגו ופורטו. גם מנצ'סטר יונייטד, ארסנל, טוטנהאם, דורטמונד ויובנטוס נמצאות גבוה, לצד מועדונים כמו דינמו זאגרב, סאו פאולו וסנטוס. ברצלונה, עם 173 מיליון אירו בלבד, לא גבוהה ברשימה, אבל חלק מזה נובע מהסיבה שהשחקנים הבולטים שצמחו אצלה גם משחקים כיום בקבוצה הבוגרת ולא נמכרו.

מבחינת שחקנים בולטים שתרמו להכנסות, ניתן לציין שמות כמו פלוריאן וירץ בלברקוזן, דזירה דואה ברן, צ'אבי סימונס בפ.ס.ז', ג'ק גריליש באסטון וילה, אמד דיאלו באטאלנטה, פרנקו מסטנטואונו בריבר פלייט, בנג'מין ששקו בזלצבורג, ויניסיוס ג'וניור בפלמנגו וקודי גאקפו בפ.ס.וו.

הנתונים ממחישים מגמה ברורה: השקעה במחלקות נוער כבר לא רק עניין מקצועי, אלא גם מנוע כלכלי אדיר. מועדונים שמצליחים לזהות, לפתח ולמכור כישרונות צעירים נהנים לא רק מהצלחה על המגרש, אלא גם מהכנסות עצומות שמעצבות את עתידם.

40 הקבוצות שהכניסו הכי הרבה משחקני בית בעשור האחרון:

בנפיקה - 589 מיליון אירו

אייאקס - 454 מיליון אירו

צ'לסי - 442 מיליון אירו

ליון - 423 מיליון אירו

ספורטינג ליסבון - 417 מיליון אירו

מנצ'סטר סיטי - 404 מיליון אירו

ריאל מדריד - 395 מיליון אירו

מונאקו - 378 מיליון אירו

פלמייראס - 356 מיליון אירו

באייר לברקוזן - 339 מיליון אירו

ראן - 311 מיליון אירו

פאריס סן ז'רמן - 306 מיליון אירו

אסטון וילה - 303 מיליון אירו

אטאלנטה - 288 מיליון אירו

ריבר פלייט - 285 מיליון אירו

זלצבורג - 285 מיליון אירו

פלמנגו - 285 מיליון אירו

פורטו - 284 מיליון אירו

מנצ'סטר יונייטד - 271 מיליון אירו

ארסנל - 270 מיליון אירו

פ.ס.וו איינדהובן - 268 מיליון אירו

טוטנהאם - 268 מיליון אירו

ריאל סוסיאדד - 266 מיליון אירו

בורוסיה דורטמונד - 259 מיליון אירו

יובנטוס - 237 מיליון אירו

ליברפול - 222 מיליון אירו

דינמו זאגרב - 221 מיליון אירו

סאו פאולו - 219 מיליון אירו

סנטוס - 217 מיליון אירו

אנדרלכט - 203 מיליון אירו

ויאריאל - 203 מיליון אירו

פלומיננסה - 187 מיליון אירו

אתלטיקו מדריד - 181 מיליון אירו

גרמיו - 178 מיליון אירו

בראגה - 173 מיליון אירו

ברצלונה - 173 מיליון אירו

ווסטהאם - 170 מיליון אירו

לסטר - 170 מיליון אירו

שחטאר דונייצק - 169 מיליון אירו

בוקה ג'וניורס - 169 מיליון אירו

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
