"2026 הרסנית": באסטוני תחת אש באיטליה

לילה שחור לאלסנדרו באסטוני. הבלם האיטלקי היה אחד האחראים המרכזיים להדחה נוספת של איטליה מהמונדיאל, ושוב מצא את עצמו תחת ביקורת. העונה שלו מורכבת והוא ספג כרטיס אדום מול בוסניה והרצגובינה, במהלך ששינה לחלוטין את מהלך המשחק והותיר את איטליה בנחיתות מספרית.

המשחק דווקא נפתח היטב עבור האזורי, עם שער של מויסה קין בדקה ה-15. ללא כדורגל מבריק, אך עם שליטה יחסית, איטליה נראתה בדרך הנכונה. הכל השתנה בדקה ה-42, כאשר באסטוני, כשחקן האחרון, איחר בגלישה מול ממיץ'. החלוץ הקדים אותו, והבלם הפיל אותו בתיקול מאוחר. השופט קלמון טורפן לא היסס ושלף אדום לשחקן אינטר.

ההרחקה אילצה את המאמן ג'נארו גאטוזו להגיב מיד, כשהקריב את רטגי כדי להכניס את גאטי ולייצב את ההגנה. איטליה נאלצה להסתגר לאורך כל המחצית השנייה, במצב שנכפה עליה בעקבות החיסרון המספרי. בסופו של דבר, בדו קרב הפנדלים, המזל האיר פנים לבוסניה.

שחקני נבחרת איטליה מושפלים (רויטרס)

המהלך רק החמיר את התקופה הלא פשוטה של בלם אינטר, שהיכולת שלו לאחרונה מעוררת ביקורת, במיוחד במשחקים בעלי חשיבות גבוהה. בעיתון 'לה גאזטה דלו ספורט' היו חריפים במיוחד וציינו כי באסטוני מציג "2026 הרסנית", עם דגש על ההופעה מול בוסניה.

לתשומת ליבה של ברצלונה

במקביל, שמו של הבלם ממשיך להופיע ברשימות של ברצלונה. כל הסימנים מצביעים על כך שהמעבר עשוי להפוך למציאות בזמן הקרוב. המועדון הקטלוני כבר העביר לו הצעה ל-5 עונות עם תנאים כלכליים גבוהים משמעותית מאלה שהוא מקבל כיום באיטליה, ואף טובים יותר מכל הצעת חידוש אפשרית מאינטר.

באסטוני מודע לכך שבמקרה שיסכים, הוא כמעט יכפיל את שכרו. עם התקרבות להסכמה מצד השחקן, העסקה תלויה כעת בהבנות בין המועדונים. בברצלונה מעריכים את הפרופיל שלו, אך לילות כמו זה מול בוסניה בהחלט נלקחים בחשבון במסגרת הניתוח לקראת מעבר אפשרי בקיץ.