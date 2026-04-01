יום רביעי, 08.04.2026 שעה 04:38
ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
7226-7131אינטר1
6530-4731נאפולי2
6324-4731מילאן3
5822-5331קומו4
5729-5431יובנטוס5
5428-4231רומא6
5327-4431אטאלנטה7
4537-4031בולוניה8
4429-3231לאציו9
4241-3831ססואולו10
4042-3531אודינזה11
3653-3531טורינו12
3539-2231פארמה13
3344-3631גנואה14
3244-3631פיורנטינה15
3044-3231קליארי16
2746-2631קרמונזה17
2743-2131לצ'ה18
1853-2231ורונה19
1855-2331פיזה20

"2026 הרסנית": באסטוני תחת אש באיטליה

היכולת של הבלם האיטלקי, שנמצא על הכוונת של ברצלונה לחיזוק ההגנה, ממשיכה לעורר דיון, במיוחד ברגעי לחץ גבוה. מול בוסניה הורחק וסיבך את נבחרתו

באסטוני (IMAGO)
לילה שחור לאלסנדרו באסטוני. הבלם האיטלקי היה אחד האחראים המרכזיים להדחה נוספת של איטליה מהמונדיאל, ושוב מצא את עצמו תחת ביקורת. העונה שלו מורכבת והוא ספג כרטיס אדום מול בוסניה והרצגובינה, במהלך ששינה לחלוטין את מהלך המשחק והותיר את איטליה בנחיתות מספרית.

המשחק דווקא נפתח היטב עבור האזורי, עם שער של מויסה קין בדקה ה-15. ללא כדורגל מבריק, אך עם שליטה יחסית, איטליה נראתה בדרך הנכונה. הכל השתנה בדקה ה-42, כאשר באסטוני, כשחקן האחרון, איחר בגלישה מול ממיץ'. החלוץ הקדים אותו, והבלם הפיל אותו בתיקול מאוחר. השופט קלמון טורפן לא היסס ושלף אדום לשחקן אינטר.

ההרחקה אילצה את המאמן ג'נארו גאטוזו להגיב מיד, כשהקריב את רטגי כדי להכניס את גאטי ולייצב את ההגנה. איטליה נאלצה להסתגר לאורך כל המחצית השנייה, במצב שנכפה עליה בעקבות החיסרון המספרי. בסופו של דבר, בדו קרב הפנדלים, המזל האיר פנים לבוסניה.

המהלך רק החמיר את התקופה הלא פשוטה של בלם אינטר, שהיכולת שלו לאחרונה מעוררת ביקורת, במיוחד במשחקים בעלי חשיבות גבוהה. בעיתון 'לה גאזטה דלו ספורט' היו חריפים במיוחד וציינו כי באסטוני מציג "2026 הרסנית", עם דגש על ההופעה מול בוסניה.

לתשומת ליבה של ברצלונה

במקביל, שמו של הבלם ממשיך להופיע ברשימות של ברצלונה. כל הסימנים מצביעים על כך שהמעבר עשוי להפוך למציאות בזמן הקרוב. המועדון הקטלוני כבר העביר לו הצעה ל-5 עונות עם תנאים כלכליים גבוהים משמעותית מאלה שהוא מקבל כיום באיטליה, ואף טובים יותר מכל הצעת חידוש אפשרית מאינטר.

באסטוני מודע לכך שבמקרה שיסכים, הוא כמעט יכפיל את שכרו. עם התקרבות להסכמה מצד השחקן, העסקה תלויה כעת בהבנות בין המועדונים. בברצלונה מעריכים את הפרופיל שלו, אך לילות כמו זה מול בוסניה בהחלט נלקחים בחשבון במסגרת הניתוח לקראת מעבר אפשרי בקיץ.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
