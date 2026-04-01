יום שני, 06.04.2026 שעה 06:58
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
133-136נאשוויל1
117-146ניו יורק סיטי2
117-126שארלוט3
1110-116אינטר מיאמי4
105-86שיקאגו פייר5
1010-96טורונטו6
1013-96ניו יורק רד בולס7
78-46די.סי. יונייטד8
69-115ניו אינגלנד רבולושן9
615-96סינסינטי10
59-86קולומבוס קרו11
411-66אטלנטה יונייטד12
317-76מונטריאול13
323-56אורלנדו סיטי14
011-46פילדלפיה יוניון15
 מערב 
160-146FC לוס אנג'לס1
154-176ונקובר ווייטקאפס2
151-106סן חוזה ארת'קווייקס3
138-126ריאל סולט לייק4
132-66סיאטל סאונדרס5
119-146דאלאס6
118-136סן דייגו אפ.סי7
910-136קולורדו ראפידס8
812-66מינסוטה יונייטד9
610-85יוסטון דינמו10
69-76אוסטין11
510-86לוס אנג'לס גלאקסי12
58-56סנט לואיס סיטי13
415-96פורטלנד טימברס14
414-66קנזס סיטי15

אוטמנדי: מסי פשוט הסתכל עליי ואמר לי לבעוט

הבלם הוותיק סיפר על הרגע שבו הפרעוש שוב ויתר על פנדל: "יכול היה להוסיף עוד שער, אבל זה לא מי שהוא". דה פול עלה להתקפה: "אנחנו לא פוליטיקאים"

אוטמנדי מודה למסי (IMAGO)
אוטמנדי מודה למסי (IMAGO)

ארגנטינה הביסה את זמביה 0:5, אך מעבר לתוצאה, הרגע שכולם ידברו עליו הגיע דווקא מהנקודה הלבנה. ליאו מסי, הקפטן והכוכב הגדול, בחר לוותר על פנדל והעניק אותו לניקולס אוטמנדי, במה שעשוי להיות משחק הבית האחרון של הבלם במדי הנבחרת.

המחווה והתגובות

אוטמנדי סיפר לאחר המשחק: "ליאו פשוט הסתכל עליי ואמר לי לבעוט. הייתי בהלם, הוא לא היה חייב לעשות את זה. הוא יכול היה להוסיף עוד שער, עוד שיא, אבל זה לא מי שהוא. הוא תמיד חושב קודם על הקבוצה. רגעים כאלה מראים למה הוא הקפטן, המנהיג, והכי גדול בכל הזמנים".

הבלם גם התייחס לעתידו של מסי ואמר כי ההחלטה אם לשחק במונדיאל תלויה רק בו: "זו החלטה שלו, אנחנו רק מנסים ללוות אותו ולגרום לו להרגיש טוב. הוא נהנה להיות בארגנטינה ועל המגרש, והוא אדם תחרותי מאוד".

ליאו מסי (IMAGO)

גם רודריגו דה פול התייחס לאחר המשחק לאווירה סביב הנבחרת ואמר: "לפעמים אנחנו מדינה שבמקום להתאחד, יוצרת מחלוקות. אנחנו שחקני כדורגל, לא פוליטיקאים, ואנחנו רוצים להישפט לפי מה שאנחנו עושים על המגרש".

דה פול המשיך והדגיש את חשיבות האחדות לקראת המונדיאל: "כשמגיע מונדיאל אנחנו צריכים להיות יחד. אי אפשר שכאשר מנצחים כולם שותפים, וכשמפסידים רק השחקנים אשמים. הזכייה בגביע העולם הגיעה גם בזכות הדחיפה של הקהל, ולא הוגן לנסות לפרק את מה שנבנה".

