אוטמנדי: מסי פשוט הסתכל עליי ואמר לי לבעוט

ארגנטינה הביסה את זמביה 0:5, אך מעבר לתוצאה, הרגע שכולם ידברו עליו הגיע דווקא מהנקודה הלבנה. ליאו מסי, הקפטן והכוכב הגדול, בחר לוותר על פנדל והעניק אותו לניקולס אוטמנדי, במה שעשוי להיות משחק הבית האחרון של הבלם במדי הנבחרת.

המחווה והתגובות

אוטמנדי סיפר לאחר המשחק: "ליאו פשוט הסתכל עליי ואמר לי לבעוט. הייתי בהלם, הוא לא היה חייב לעשות את זה. הוא יכול היה להוסיף עוד שער, עוד שיא, אבל זה לא מי שהוא. הוא תמיד חושב קודם על הקבוצה. רגעים כאלה מראים למה הוא הקפטן, המנהיג, והכי גדול בכל הזמנים".

הבלם גם התייחס לעתידו של מסי ואמר כי ההחלטה אם לשחק במונדיאל תלויה רק בו: "זו החלטה שלו, אנחנו רק מנסים ללוות אותו ולגרום לו להרגיש טוב. הוא נהנה להיות בארגנטינה ועל המגרש, והוא אדם תחרותי מאוד".

ליאו מסי (IMAGO)

גם רודריגו דה פול התייחס לאחר המשחק לאווירה סביב הנבחרת ואמר: "לפעמים אנחנו מדינה שבמקום להתאחד, יוצרת מחלוקות. אנחנו שחקני כדורגל, לא פוליטיקאים, ואנחנו רוצים להישפט לפי מה שאנחנו עושים על המגרש".

דה פול המשיך והדגיש את חשיבות האחדות לקראת המונדיאל: "כשמגיע מונדיאל אנחנו צריכים להיות יחד. אי אפשר שכאשר מנצחים כולם שותפים, וכשמפסידים רק השחקנים אשמים. הזכייה בגביע העולם הגיעה גם בזכות הדחיפה של הקהל, ולא הוגן לנסות לפרק את מה שנבנה".