תשובה לביקורות: 0:5 למסי וארגנטינה על זמביה

ליאו מסי חזר, הקסם חזר. אחרי המשחק הפושר מול מאוריטניה, נבחרת ארגנטינה מצאה מחדש את הזהות שלה כשהביסה 0:5 את זמביה עם הופעה יוצאת דופן של ליאו ועם סגל שהולך ומתמלא בשחקנים שמבטיחים את חילופי הדורות של נבחרת שמרגישה שוב כמו אחת הטובות בעולם.

מהדקה הראשונה היה ברור פער האיכות הגדול. באמצעות מסירות ארוכות, ארגנטינה פירקה בהדרגה את ההגנה של היריבה האפריקאית. באחת מאותן מסירות, פארדס מצא את מסי, שחתך לאמצע והוריד כדור לחוליאן אלברס שכבש את השער הראשון.

מעט מאוד קרה בדקות שלאחר מכן עד שהמחצית התקרבה. כאשר נבחרת זמביה הייתה מותשת מרדיפה חסרת תוחלת, ליאו מסי הופיע שוב כדי להוכיח שהוא עדיין מכוכב אחר. אחרי שיתוף פעולה עם אלכסיס מק-אליסטר, הפרעוש מצא את עצמו סמוך לשער היריבה ועם סיומת אופיינית כבש את השער השני וסגר מחצית ראשונה כמעט מושלמת מבחינה אישית.

אלברס ומסי (IMAGO)

ארגנטינה האתה פוטנציאל

במחצית השנייה, כניסתו של טיאגו אלאמדה הייתה החדשה המרכזית. שחקן אתלטיקו מדריד תפקד בצורה מושלמת בתפקיד שהפך לקשה מאוד לאיוש מאז עזיבתו של אנחל די מריה, וכעת נראה כי הוא עשוי לעבור לשחקן שכבר יודע איך זה להניף גביע עולם.

כאשר התוצאה הייתה לטובתה והמשחק בשליטה, ארגנטינה החלה לשחרר את מלוא הפוטנציאל שלה. אלמאדה עצמו שינה את המשחק וסחט פנדל שהביא הקלה לספסל המקומי. מסי, במחווה אדירה, ויתר על הפנדל לניקולס אוטמנדי, שכבש בקור רוח את מה שככל הנראה יהיה השער האחרון שלו בנבחרת על אדמת ארגנטינה.

שחקני ארגנטינה (IMAGO)

סקאלוני, עם תוצאה יותר ממספקת, הרשה לעצמו לבצע רוטציה ולתת הזדמנות למספר צעירים. אחד מהם הוא כישרון אדיר שהוא הרבה מעבר להבטחה, הוא כבר הצלחה מוכחת: ולנטין בארקו. השער הרביעי הגיע מהרגליים שלו, כאשר כפה שער עצמי לאחר דאבל פס בתוך הרחבה שכדורו הוסט פנימה על ידי צ'נדה.

בדקה האחרונה, בארקו עצמו חתם את הניצחון הכולל של ארגנטינה עם שער נהדר מבישול של ניקו גונסאלס. בכך, "קולו" פרץ לתודעה והוכיח שהוא האיש שמיועד להשתלט על אגף שמאל, עמדה שזקוקה בדחיפות לשחקן ברמה שלו.