יום רביעי, 01.04.2026 שעה 06:33
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
132-135נאשוויל1
106-135ניו יורק סיטי2
108-95אינטר מיאמי3
86-105שארלוט4
75-75שיקאגו פייר5
74-45די.סי. יונייטד6
78-65טורונטו7
711-55ניו יורק רד בולס8
611-75סינסינטי9
48-55אטלנטה יונייטד10
39-84ניו אינגלנד רבולושן11
314-75מונטריאול12
317-55אורלנדו סיטי13
28-55קולומבוס קרו14
09-35פילדלפיה יוניון15
 מערב 
130-85FC לוס אנג'לס1
122-145ונקובר ווייטקאפס2
121-75סן חוזה ארת'קווייקס3
115-135סן דייגו אפ.סי4
102-55סיאטל סאונדרס5
107-95ריאל סולט לייק6
97-115קולורדו ראפידס7
89-105דאלאס8
69-84יוסטון דינמו9
58-75לוס אנג'לס גלאקסי10
57-55אוסטין11
511-45מינסוטה יונייטד12
47-45סנט לואיס סיטי13
412-75פורטלנד טימברס14
411-55קנזס סיטי15

תשובה לביקורות: 0:5 למסי וארגנטינה על זמביה

אחרי המשחק החלש מול מאוריטניה, אלופת העולם מצאה מחדש את עצמה והפכה שוב לכוח בלתי ניתן לעצירה כשסיפקה קונצרט ביתי עם שער ובישול של הקפטן שלה

|
ליאו מסי (IMAGO)
ליאו מסי (IMAGO)

ליאו מסי חזר, הקסם חזר. אחרי המשחק הפושר מול מאוריטניה, נבחרת ארגנטינה מצאה מחדש את הזהות שלה כשהביסה 0:5 את זמביה עם הופעה יוצאת דופן של ליאו ועם סגל שהולך ומתמלא בשחקנים שמבטיחים את חילופי הדורות של נבחרת שמרגישה שוב כמו אחת הטובות בעולם.

מהדקה הראשונה היה ברור פער האיכות הגדול. באמצעות מסירות ארוכות, ארגנטינה פירקה בהדרגה את ההגנה של היריבה האפריקאית. באחת מאותן מסירות, פארדס מצא את מסי, שחתך לאמצע והוריד כדור לחוליאן אלברס שכבש את השער הראשון.

מעט מאוד קרה בדקות שלאחר מכן עד שהמחצית התקרבה. כאשר נבחרת זמביה הייתה מותשת מרדיפה חסרת תוחלת, ליאו מסי הופיע שוב כדי להוכיח שהוא עדיין מכוכב אחר. אחרי שיתוף פעולה עם אלכסיס מק-אליסטר, הפרעוש מצא את עצמו סמוך לשער היריבה ועם סיומת אופיינית כבש את השער השני וסגר מחצית ראשונה כמעט מושלמת מבחינה אישית.

אלברס ומסי (IMAGO)

ארגנטינה האתה פוטנציאל

במחצית השנייה, כניסתו של טיאגו אלאמדה הייתה החדשה המרכזית. שחקן אתלטיקו מדריד תפקד בצורה מושלמת בתפקיד שהפך לקשה מאוד לאיוש מאז עזיבתו של אנחל די מריה, וכעת נראה כי הוא עשוי לעבור לשחקן שכבר יודע איך זה להניף גביע עולם.

כאשר התוצאה הייתה לטובתה והמשחק בשליטה, ארגנטינה החלה לשחרר את מלוא הפוטנציאל שלה. אלמאדה עצמו שינה את המשחק וסחט פנדל שהביא הקלה לספסל המקומי. מסי, במחווה אדירה, ויתר על הפנדל לניקולס אוטמנדי, שכבש בקור רוח את מה שככל הנראה יהיה השער האחרון שלו בנבחרת על אדמת ארגנטינה.

שחקני ארגנטינה (IMAGO)

סקאלוני, עם תוצאה יותר ממספקת, הרשה לעצמו לבצע רוטציה ולתת הזדמנות למספר צעירים. אחד מהם הוא כישרון אדיר שהוא הרבה מעבר להבטחה, הוא כבר הצלחה מוכחת: ולנטין בארקו. השער הרביעי הגיע מהרגליים שלו, כאשר כפה שער עצמי לאחר דאבל פס בתוך הרחבה שכדורו הוסט פנימה על ידי צ'נדה.

בדקה האחרונה, בארקו עצמו חתם את הניצחון הכולל של ארגנטינה עם שער נהדר מבישול של ניקו גונסאלס. בכך, "קולו" פרץ לתודעה והוכיח שהוא האיש שמיועד להשתלט על אגף שמאל, עמדה שזקוקה בדחיפות לשחקן ברמה שלו.

