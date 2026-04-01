יום רביעי, 01.04.2026 שעה 06:07
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%8336-892976דטרויט פיסטונס
68%7983-858075בוסטון סלטיקס
63%8296-872176ניו יורק ניקס
61%8644-891975קליבלנד קאבלירס
57%8846-898076אטלנטה הוקס
55%8567-870276טורונטו ראפטורס
54%8818-877176פילדלפיה 76'
53%8416-843573אורלנדו מג'יק
53%8551-896077שארלוט הורנטס
48%9100-918877מיאמי היט
41%8697-825375מילווקי באקס
41%9164-885976שיקגו בולס
25%8771-810976ברוקלין נטס
24%9107-844875אינדיאנה פייסרס
23%9111-832374וושינגטון וויזארדס
 מערב 
78%8198-891276אוקלהומה ת'אנדר
77%8094-871773סן אנטוניו ספרס
64%8939-927777דנבר נאגטס
64%8276-863975יוסטון רוקטס
61%8700-875776לוס אנג'לס לייקרס
59%8726-895176מינסוטה טימברוולבס
56%8298-848575פיניקס סאנס
53%8236-837574לוס אנג'לס קליפרס
50%8720-875876גולדן סטייט ווריורס
49%8844-879976פורטלנד בלייזרס
34%8958-860776דאלאס מאבריקס
34%8849-852874ניו אורלינס פליקנס
30%9135-873976ממפיס גריזליס
28%9528-897476יוטה ג'אז
26%9189-843776סקרמנטו קינגס

7 נקודות לשרף, ברוקלין הובסה 117:86 מול שארלוט

הישראלי הוסיף שלושה אסיסטים ושלושה איבודים ב-19 דקות במשחק שבו קבוצתו פשוט לא הייתה בתמונה מול ההורנטס בדרך להפסד 11 ב-12 משחקיה האחרונים

בן שרף (רויטרס)
בן שרף קיבל הלילה הזדמנות נוספת ברוטציה של ברוקלין, אך לא הצליח להשפיע על המשחק, כאשר הנטס הובסו 117:86 בבית מול שארלוט. הגארד הישראלי סיים עם 7 נקודות, 3 אסיסטים ו-3 איבודים ב-19 דקות, במשחק שבו קבוצתו פשוט לא הייתה בתמונה.

המשחק נפתח בצורה חד צדדית כבר מהרגע הראשון, כאשר שארלוט עלתה ליתרון 18:35 בסיום הרבע הראשון ולא הביטה לאחור. ברנדון מילר הוביל את האורחת עם פתיחה מושלמת, כשקלע 16 נקודות ברבע הראשון בלבד בדרך ל-25 בסך הכל, כולל שלשות מדויקות ואחוזים גבוהים מהשדה.

בן שרף מתקשה לבלוט

שרף ניסה לייצר עבור חבריו עם 3 אסיסטים, אך התקשה למצוא קצב התקפי יציב וגם איבד 3 כדורים, מה שפגע ביכולת של ברוקלין לצמצם את הפער. כמו שאר חבריו, גם הוא התקשה מול ההגנה האגרסיבית של שארלוט, שהגבילה את הנטס ל-86 נקודות בלבד.

לצד מילר, גם מיילס ברידג'ס בלט עם 19 נקודות, בעוד לאמלו בול תרם משחק מגוון של 14 נקודות, 9 אסיסטים ו-7 ריבאונדים. מוסא דיאבטה הוסיף דאבל דאבל עם 10 נקודות ו-12 ריבאונדים, כשההורנטס שלטו לחלוטין בצבע וסיימו עם יתרון 41:56 בכדורים חוזרים.

ברוקלין, שנמצאת בעונה קשה מאוד, קיבלה 14 נקודות מג'וש מינוט, אך זה לא הספיק מול היריבה העדיפה. הנטס הפסידו 11 מתוך 12 המשחקים האחרונים שלהם וממשיכים להתרחק מכל מאבק תחרותי.

שארלוט, מנגד, התאוששה משני הפסדים רצופים ועלתה למאזן 36:40, כשהיא נצמדת למיאמי במקום התשיעי במזרח. המשחק הזה המחיש היטב את פערי הרמות בין הקבוצות, כאשר עבור שרף מדובר בעוד ערב של למידה בליגה הקשה בעולם.

