7 נקודות לשרף, ברוקלין הובסה 117:86 מול שארלוט

בן שרף קיבל הלילה הזדמנות נוספת ברוטציה של ברוקלין, אך לא הצליח להשפיע על המשחק, כאשר הנטס הובסו 117:86 בבית מול שארלוט. הגארד הישראלי סיים עם 7 נקודות, 3 אסיסטים ו-3 איבודים ב-19 דקות, במשחק שבו קבוצתו פשוט לא הייתה בתמונה.

המשחק נפתח בצורה חד צדדית כבר מהרגע הראשון, כאשר שארלוט עלתה ליתרון 18:35 בסיום הרבע הראשון ולא הביטה לאחור. ברנדון מילר הוביל את האורחת עם פתיחה מושלמת, כשקלע 16 נקודות ברבע הראשון בלבד בדרך ל-25 בסך הכל, כולל שלשות מדויקות ואחוזים גבוהים מהשדה.

בן שרף מתקשה לבלוט

שרף ניסה לייצר עבור חבריו עם 3 אסיסטים, אך התקשה למצוא קצב התקפי יציב וגם איבד 3 כדורים, מה שפגע ביכולת של ברוקלין לצמצם את הפער. כמו שאר חבריו, גם הוא התקשה מול ההגנה האגרסיבית של שארלוט, שהגבילה את הנטס ל-86 נקודות בלבד.

בן שרף ולאמלו בול (רויטרס)

לצד מילר, גם מיילס ברידג'ס בלט עם 19 נקודות, בעוד לאמלו בול תרם משחק מגוון של 14 נקודות, 9 אסיסטים ו-7 ריבאונדים. מוסא דיאבטה הוסיף דאבל דאבל עם 10 נקודות ו-12 ריבאונדים, כשההורנטס שלטו לחלוטין בצבע וסיימו עם יתרון 41:56 בכדורים חוזרים.

ברוקלין, שנמצאת בעונה קשה מאוד, קיבלה 14 נקודות מג'וש מינוט, אך זה לא הספיק מול היריבה העדיפה. הנטס הפסידו 11 מתוך 12 המשחקים האחרונים שלהם וממשיכים להתרחק מכל מאבק תחרותי.

שארלוט, מנגד, התאוששה משני הפסדים רצופים ועלתה למאזן 36:40, כשהיא נצמדת למיאמי במקום התשיעי במזרח. המשחק הזה המחיש היטב את פערי הרמות בין הקבוצות, כאשר עבור שרף מדובר בעוד ערב של למידה בליגה הקשה בעולם.