יום רביעי, 01.04.2026 שעה 01:52
כדורגל עולמי

"אני מתנצל, קשה לעכל. עתידי לא חשוב כרגע"

גאטוזו סיפק מונולוג אחרי שנכשל להעפיל עם איטליה למונדיאל: "אם תדקרו אותי לא ייצא דם". ספינאצולה: "לא מאמין להדחה, זה היה הצ'אנס האחרון שלי"

ג'נארו גאטוזו (ראובן שוורץ)
ג'נארו גאטוזו (ראובן שוורץ)

איטליה שוב לא תהיה במונדיאל, בפעם השלישית ברציפות. האזורי נכנעו בפנדלים לבוסניה אחרי 1:1 בתום ההארכה במסגרת פלייאוף מוקדמות גביע העולם, ואת הטורניר הענק של הקיץ שיתקיים בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, הם ייאלצו לראות מהבית באכזבה עצומה ובלתי נתפסת.

בעיתונות בארץ המגף קטלו בצדק את הנבחרת, כאשר אנשי הנבחרת עצמם דיברו בסיום המשחק מול הבוסנים, אך נותרו בעיקר מבוישים ומושפלים. הרבה סליחות נאמרו שם, בעוד ספק אם זה יצליח לנחם בצורה כלשהי את האוהדים האיטלקים שלא ראו את המדינה שלהם במונדיאל מאז 2014.

לאונרדו ספינאצולה, היה מהאמיצים שהגיע להתראיין בסמוך לשריקת הסיום: “אני לא מאמין איך הודחנו. גררנו את זה לפנדלים, הייתה להם הזדמנות להבקיע 3-4 שערים כדי לסגור את התוצאה... זו אכזבה ענקית לכולם. ידענו שיהיה קשה עם 10 שחקנים. אין טעם לדבר, זו אכזבה ענקית. בשבילי זו הייתה ההזדמנות האחרונה, אני מצטער בשביל כולם".

שחקני נבחרת איטליה מושפלים (רויטרס)שחקני נבחרת איטליה מושפלים (רויטרס)

גאטוזו: “אני מתנצל, אם תדקרו אותי לא ייצא דם”

אחרי מגן נאפולי, הגיע המאמן ג'נארו גאטוזו: "היום הבחורים לא היו ראויים למכות כאלה, בהתחשב בביצועים שלהם, במאמץ שהם השקיעו, באהבה שהם השקיעו. היינו בעשרה שחקנים, החמצנו שלוש הזדמנויות. זה חבל. ככה זה כדורגל. עם זאת, אני גאה בבחורים שלי. אם דוקרים אותי היום, אין דם, שום דבר לא יוצא. זה כואב לנו, לכל איטליה. מכה כזו קשה לבליעה".

גאטוזו המשיך במונולוג: "היום זה לא הוגן, אבל זה כדורגל. לפעמים אתה שמח ולפעמים סופג מכות כמו היום. קשה לעכל את זה, היום הבחורים הפתיעו אפילו אותי עם הלב שהם נתנו, עם המסירות שלהם. אני מתנצל שלא העפלנו, אבל השחקנים באמת הרשימו אותי היום. העתיד שלי? זה לא חשוב כרגע. הדבר החשוב הוא להגיע למונדיאל. זה כואב".

