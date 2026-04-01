לא נעים: ז'ואן גארסיה ספג קריאות בוז בספרד

נבחרת ספרד סיימה אמש (שלישי) את פגרת הנבחרות עם 0:0 מאכזב מול נבחרת מצרים. שחקן אשר חווה שלל רגשות במהלך המשחק הוא שוער ברצלונה, ז’ואן גארסיה, שערך את הופעת הבכורה בנבחרת.

גארסיה עלה למגרש בתחילת המחצית השנייה במקומו של דויד ראיה, אך בעת עלייתו לכר הדשא נתקל בשריקות בוז באצטדיון. נבחרת ספרד שיחקה היום באצטדיון RCDE של אספניול, קבוצתו לשעבר של השוער. כתוצאה מכך, אוהדי אספניול שהיו ביציעים לא התחשבו בשחקן ובזו לו על חציית הכביש בקיץ האחרון.

למרות שריקות הבוז הנרחבות, ז’ואן גארסיה קיבל גם תשואות ומחיאות כפיים מהקהל הנייטרלי שהגיע לצפות במשחק. שוער הקטלונים הצליח לשמור על שער נקי ולא התאמץ יתר על המידה מול המצרים. גם שחקני הנבחרת, ובעיקר שחקני ברצלונה, הריעו לשוער וניסו להרים את המורל שלו, אך ספק אם זה הצליח להשכיח את הקהל הרחב שהיה נגדו.