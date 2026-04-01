יום רביעי, 01.04.2026 שעה 01:22
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

לא נעים: ז'ואן גארסיה ספג קריאות בוז בספרד

שוער ברצלונה עלה להופעת הבכורה שלו בנבחרת באצטדיון של קבוצתו לשעבר, אספניול. האוהדים לא שכחו את חציית הכביש בקיץ האחרון ובזו לו מהרגע שנכנס

ז'ואן גארסיה עולה למשחק (IMAGO)
נבחרת ספרד סיימה אמש (שלישי) את פגרת הנבחרות עם 0:0 מאכזב מול נבחרת מצרים. שחקן אשר חווה שלל רגשות במהלך המשחק הוא שוער ברצלונה, ז’ואן גארסיה, שערך את הופעת הבכורה בנבחרת.

גארסיה עלה למגרש בתחילת המחצית השנייה במקומו של דויד ראיה, אך בעת עלייתו לכר הדשא נתקל בשריקות בוז באצטדיון. נבחרת ספרד שיחקה היום באצטדיון RCDE של אספניול, קבוצתו לשעבר של השוער. כתוצאה מכך, אוהדי אספניול שהיו ביציעים לא התחשבו בשחקן ובזו לו על חציית הכביש בקיץ האחרון.

למרות שריקות הבוז הנרחבות, ז’ואן גארסיה קיבל גם תשואות ומחיאות כפיים מהקהל הנייטרלי שהגיע לצפות במשחק. שוער הקטלונים הצליח לשמור על שער נקי ולא התאמץ יתר על המידה מול המצרים. גם שחקני הנבחרת, ובעיקר שחקני ברצלונה, הריעו לשוער וניסו להרים את המורל שלו, אך ספק אם זה הצליח להשכיח את הקהל הרחב שהיה נגדו.

