"חורבן הנבחרת הלאומית", "דמעות וחוסר אמון"

לילה שחור לאיטליה. האזורי לא הצליחו לנצח את בוסניה בפלייאוף מוקדמות המונדיאל ואחרי 1:1 בתום ההארכה, הם הפסידו בפנדלים ושוב לא הצליחו להגיע לגביע העולם, כשהפעם האחרונה בה היו שם היא 2014 – לפני 12 שנים.

התקשורת האיטלקית לא ריחמה על החבורה של גאטוזו: “עוד מפלה היסטורית”, נכתב ב’גאזטה’. “אסון”, נרשם ב’טוטו ספורט’ שם הוסיפו: “כישלון מוחלט, חורבן הנבחרת הלאומית”.

ב’קוריירה דלו ספורט’ המשיכו את הבעת האכזבה הברורה: “התוצאה שרצינו להימנע ממנה בכל מחיר. מכה קשה בסיומה של דרמה פסיכולוגית לאיטלקים. היו דמעות וחוסר אמון על המגרש, עוד קיץ ללא מונדיאל”.

פיו אספוסיטו לא מאמין (IMAGO)

ביקורת גם בעולם: “הבוסנים היו חסרי רחמים”

גם בעולם לא חסכו ביקורת ותדהמה מההדחה של איטליה: “הדרמה הגדולה ביותר בכדורגל העולמי”, רשמו ב’מארקה’ הספרדי. עוד מהספרדים באותו הקו, הכותרת שנבחרה ב’אס’ הייתה: “אומללות”.

באנגליה לא היו רכים גם כן, ב’דיילי מייל’ נרשם: “הקללה נמשכת”. ב’מירור’ הגדילו לומר: “איטליה תצטרך לצפות בטורניר מהבית. הבוסנים השתלטו לגמרי על המשחק והיו חסרי רחמים, גם מהנקודה הלבנה”.