"חורבן הנבחרת הלאומית", "דמעות וחוסר אמון"

לילה שחור לאיטליה. האזורי לא הצליחו לנצח את בוסניה בפלייאוף מוקדמות המונדיאל ואחרי 1:1 בתום ההארכה, הם הפסידו בפנדלים ושוב לא הצליחו להגיע לגביע העולם, כשהפעם האחרונה בה היו שם היא 2014 – לפני 12 שנים.
התקשורת האיטלקית לא ריחמה על החבורה של גאטוזו: “עוד מפלה היסטורית”, נכתב ב’גאזטה’. “אסון”, נרשם ב’טוטו ספורט’ שם הוסיפו: “כישלון מוחלט, חורבן הנבחרת הלאומית”.
ב’קוריירה דלו ספורט’ המשיכו את הבעת האכזבה הברורה: “התוצאה שרצינו להימנע ממנה בכל מחיר. מכה קשה בסיומה של דרמה פסיכולוגית לאיטלקים. היו דמעות וחוסר אמון על המגרש, עוד קיץ ללא מונדיאל”.
ביקורת גם בעולם: “הבוסנים היו חסרי רחמים”
גם בעולם לא חסכו ביקורת ותדהמה מההדחה של איטליה: “הדרמה הגדולה ביותר בכדורגל העולמי”, רשמו ב’מארקה’ הספרדי. עוד מהספרדים באותו הקו, הכותרת שנבחרה ב’אס’ הייתה: “אומללות”.
באנגליה לא היו רכים גם כן, ב’דיילי מייל’ נרשם: “הקללה נמשכת”. ב’מירור’ הגדילו לומר: “איטליה תצטרך לצפות בטורניר מהבית. הבוסנים השתלטו לגמרי על המשחק והיו חסרי רחמים, גם מהנקודה הלבנה”.