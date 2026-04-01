יום רביעי, 01.04.2026 שעה 01:52
כדורגל עולמי

"חורבן הנבחרת הלאומית", "דמעות וחוסר אמון"

באיטליה נכנסו בחבורה של גאטוזו אחרי אי ההעפלה למונדיאל: "עוד מפלה היסטורית, כישלון מוחלט". גם בעולם כתשו את האזורי: "הבוסנים היו חסרי רחמים"

|
פיו אספוסיטו תופס את הראש אחרי ההחמצה (רויטרס)
לילה שחור לאיטליה. האזורי לא הצליחו לנצח את בוסניה בפלייאוף מוקדמות המונדיאל ואחרי 1:1 בתום ההארכה, הם הפסידו בפנדלים ושוב לא הצליחו להגיע לגביע העולם, כשהפעם האחרונה בה היו שם היא 2014 – לפני 12 שנים.

התקשורת האיטלקית לא ריחמה על החבורה של גאטוזו: “עוד מפלה היסטורית”, נכתב ב’גאזטה’. “אסון”, נרשם ב’טוטו ספורט’ שם הוסיפו: “כישלון מוחלט, חורבן הנבחרת הלאומית”.

ב’קוריירה דלו ספורט’ המשיכו את הבעת האכזבה הברורה: “התוצאה שרצינו להימנע ממנה בכל מחיר. מכה קשה בסיומה של דרמה פסיכולוגית לאיטלקים. היו דמעות וחוסר אמון על המגרש, עוד קיץ ללא מונדיאל”.

פיו אספוסיטו לא מאמין (IMAGO)פיו אספוסיטו לא מאמין (IMAGO)

ביקורת גם בעולם: “הבוסנים היו חסרי רחמים”

גם בעולם לא חסכו ביקורת ותדהמה מההדחה של איטליה: “הדרמה הגדולה ביותר בכדורגל העולמי”, רשמו ב’מארקה’ הספרדי. עוד מהספרדים באותו הקו, הכותרת שנבחרה ב’אס’ הייתה: “אומללות”.

באנגליה לא היו רכים גם כן, ב’דיילי מייל’ נרשם: “הקללה נמשכת”. ב’מירור’ הגדילו לומר: “איטליה תצטרך לצפות בטורניר מהבית. הבוסנים השתלטו לגמרי על המשחק והיו חסרי רחמים, גם מהנקודה הלבנה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
