"תלות בקיין? כמו שארגנטינה מסתמכת על מסי"

מאמן נבחרת אנגליה, תומאס טוכל, בראיון לאחר ההפסד 1:0 ליפן: "הרבה שחקני מפתח עזבו, זה הגיוני". מארק גואי: "זה לא קל ללבוש את חולצת הנבחרת"

הארי קיין מאוכזב בסיום (IMAGO)
נבחרת אנגליה סיימה את משחקי הידידות האחרונים לקראת המונדיאל בעוד אכזבה. לאחר שסיימה ב-1:1 נגד אורוגוואי, נבחרת שלושת האריות פגשה אמש (שלישי) את יפן, והפסידה לה 1:0 בוומבלי. לאחר המשחק התראיינו מאמן הנבחרת, תומאס טוכל, ובלם מנצ’סטר סיטי, מארק גואי.

טוכל: “לא נעים אבל לא סוף העולם, שחקנים לא היו זמינים”

"ברור שזה כואב. תמיד כואב להפסיד, ולהפסיד בבית כואב מאוד. נענשנו על התקפת מעבר אחת במחצית הראשונה. אנחנו צריכים את המשחקים האלה, ידענו שמדובר ביריבה קשה. היו לנו כמה שחקנים שלא היו זמינים. זו שוב שיטה חדשה, ניסינו הרבה דברים, ואנחנו צריכים ללמוד. תלות בקיין? כמו שארגנטינה מסתמכת על מסי ופורטוגל על רונאלדו”.

"הניסוי עם חלוץ מדומה? זה היה חלוץ מדומה רק במחצית אחת, ובחצי השני זה היה חלוץ רגיל. צריך לשים את הדברים בפרופורציה, זה לא סוף העולם. זה אף פעם לא נעים ואנחנו לא אוהבים את זה, אבל זו לא שאלה של חלוץ מדומה או חלוץ רגיל. זה עניין של ביצוע, של להראות נוכחות, לנצח במאבקים האישיים ולהיות אמיצים. אנחנו יכולים להשתפר, אבל שיחקנו נגד קבוצה מאורגנת מאוד, עם שיטה חדשה ושחקנים חדשים”.

גואי: “לא קל ללבוש את החולצה הזאת, חשוב שנישאר יחד”

"ברור שזה מאכזב, אבל אנחנו צריכים להיות מציאותיים. זו בדיוק הסיבה שאנחנו משחקים את המשחקים האלה בשלב הזה של העונה, אנחנו צריכים את המבחנים האלה כקבוצה. אם נסתכל על זה בגישה הנכונה, המשחקים האלה עוזרים לנו להתפתח, להשתפר, ולהגיע לשלב הבא,שהוא המונדיאל, מוכנים”.

"זה לא קל ללבוש את החולצה הזו. אתה משחק נגד קבוצות מאורגנות וממושמעות היטב. גם הן העפילו למונדיאל, והן רוצות להוכיח את עצמן כשהן מגיעות לכאן. אני חוזר ואומר שחשוב שנישאר יחד, נלמד מהרגע הזה ונתקדם הלאה”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
