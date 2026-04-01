עבדולאי סק הבקיע עבור סנגל, שניצחה את גמביה

בזמן שכל הנבחרות ממשיכות להתכונן למונדיאל בקיץ הקרוב, יש לנו גם נציגים מליגת העל שעושים עבודה טובה. בלם מכבי חיפה, עבדולאי סק, כבש את השער הראשון עבור נבחרת סנגל בניצחונה 1:3 על נבחרת גמביה.

רגע לפני הירידה למחצית, הבלם הצליח לעלות את נבחרתו ליתרון. במחצית השנייה איבראים מבאיה (47’) הכפיל את התוצאה, עומאר קולי (51’) צימק עבור גמביה ולמין קמארה חתם את תוצאת המשחק בדקה ה-95.

אריות הטראנגה סופרים שני ניצחונות רצופים במשחקי הידידות וממשיכים להתכונן לפתיחת המונדיאל, שם יפגשו את צרפת ונורבגיה. לפני כן, נבחרתו של סק תפגוש את ארצות הברית לעוד משחק ידידות בסוף מאי.