"כבש ברגע הטוב ביותר": בסנגל מהללים את סק

עבדולאי סק ממשיך לבסס את מעמדו כאחד הבלמים המשמעותיים של נבחרת סנגל, וגם בתקשורת המקומית לא נשארו אדישים לשער שכבש בניצחון 1:3 על גמביה. בלמה של מכבי חיפה היה זה ששבר את הקרח במפגש, עם נגיחה מדויקת רגע לפני הירידה להפסקה.

המשחק עצמו היה צמוד מאוד לאורך המחצית הראשונה, כאשר גמביה הצליחה להקשות על הסנגלים ואף לסכן את השער במספר הזדמנויות. למרות שליטה של סנגל בכדור, החדות בפעולה האחרונה הייתה חסרה, והתחושה הייתה שהמחצית תסתיים ללא שערים.

התקשורת בסנגל מהללת את סק

בתקשורת הסנגלית התמקדו ברגע ההכרעה של סק, כשנכתב: "בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, מכדור קרן מבוצע היטב של אל חאג'י מאליק דיוף, עבדולאי סק התרומם מעל כולם ונגח לרשת". עוד נכתב: "השער המתוזמן בצורה מושלמת, ממש לפני המחצית, אפשר לאריות להוביל 0:1 למרות מחצית ראשונה צמודה מאוד".

בכלי תקשורת נוספים הדגישו את שבירת ההתנגדות של גמביה: "אחרי פרק זמן ארוך של ארגון והגנה חזקה, העקרבים של גמביה נכנעו סוף סוף ללחץ הסנגלי ממש לפני המחצית. זה היה עבדולאי סק שפרץ את ההגנה ופתח את הסכר".

גם תיאור הדרמה לא נעדר מהסיקור: "בדיוק כשהיה נראה שהתוצאה תישאר מאופסת, בדקה ה-45+4 סק הופיע וכבש את השער המכריע, שהעניק פרס על השליטה של סנגל והדהים את גמביה שהייתה הרואית עד אותו רגע".

בנוסף, הודגש גם הטיימינג הקריטי: "שער שנכבש ברגע הטוב ביותר האפשרי, רגע לפני הירידה להפסקה, והעניק לסנגל יתרון 0:1 בתום מחצית קשה ומאוזנת". כך או כך, בסנגל מסכמים כי הבלם של מכבי חיפה היה האיש שהכריע את ההתמודדות, עם שער שהגיע בדיוק בזמן הנכון והעניק לנבחרתו יתרון חשוב בדרך לניצחון.