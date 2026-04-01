יום רביעי, 01.04.2026 שעה 06:34
כדורגל ישראלי

"כבש ברגע הטוב ביותר": בסנגל מהללים את סק

בלם מכבי חיפה הבקיע במשחק ההכנה של נבחרתו מול גמביה ובתקשורת הסנגלית לא נותרו אדישים: "התרומם מעל כולם ונגח שער שהיה מתוזמן בצורה מושלמת"

עבדולאי סק (IMAGO)
עבדולאי סק ממשיך לבסס את מעמדו כאחד הבלמים המשמעותיים של נבחרת סנגל, וגם בתקשורת המקומית לא נשארו אדישים לשער שכבש בניצחון 1:3 על גמביה. בלמה של מכבי חיפה היה זה ששבר את הקרח במפגש, עם נגיחה מדויקת רגע לפני הירידה להפסקה.

המשחק עצמו היה צמוד מאוד לאורך המחצית הראשונה, כאשר גמביה הצליחה להקשות על הסנגלים ואף לסכן את השער במספר הזדמנויות. למרות שליטה של סנגל בכדור, החדות בפעולה האחרונה הייתה חסרה, והתחושה הייתה שהמחצית תסתיים ללא שערים.

התקשורת בסנגל מהללת את סק

בתקשורת הסנגלית התמקדו ברגע ההכרעה של סק, כשנכתב: "בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, מכדור קרן מבוצע היטב של אל חאג'י מאליק דיוף, עבדולאי סק התרומם מעל כולם ונגח לרשת". עוד נכתב: "השער המתוזמן בצורה מושלמת, ממש לפני המחצית, אפשר לאריות להוביל 0:1 למרות מחצית ראשונה צמודה מאוד".

בכלי תקשורת נוספים הדגישו את שבירת ההתנגדות של גמביה: "אחרי פרק זמן ארוך של ארגון והגנה חזקה, העקרבים של גמביה נכנעו סוף סוף ללחץ הסנגלי ממש לפני המחצית. זה היה עבדולאי סק שפרץ את ההגנה ופתח את הסכר".

גם תיאור הדרמה לא נעדר מהסיקור: "בדיוק כשהיה נראה שהתוצאה תישאר מאופסת, בדקה ה-45+4 סק הופיע וכבש את השער המכריע, שהעניק פרס על השליטה של סנגל והדהים את גמביה שהייתה הרואית עד אותו רגע".

בנוסף, הודגש גם הטיימינג הקריטי: "שער שנכבש ברגע הטוב ביותר האפשרי, רגע לפני הירידה להפסקה, והעניק לסנגל יתרון 0:1 בתום מחצית קשה ומאוזנת". כך או כך, בסנגל מסכמים כי הבלם של מכבי חיפה היה האיש שהכריע את ההתמודדות, עם שער שהגיע בדיוק בזמן הנכון והעניק לנבחרתו יתרון חשוב בדרך לניצחון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */