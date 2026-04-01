יום רביעי, 01.04.2026 שעה 06:34
כדורגל עולמי

קריאות "מי שלא קופץ מוסלמי" בספרד מול מצרים

קבוצת אוהדים החלה לשיר קריאה שתפסה תאוצה ביציעים באצטדיון RCDE וקריאות בוז גם בהשמעת ההמנון המצרי. הכרוז במגרש הזהיר שיש להימנע מהקריאות

שחקני ספרד (IMAGO)
סערה גדולה פרצה במהלך משחק ההכנה בין נבחרות ספרד ומצרים, שנערך באצטדיון RCDE בקורנייה, לאחר שמהיציעים נשמעו קריאות גזעניות מצד חלק מהקהל. האירוע העיב על האווירה החגיגית שהייתה באצטדיון, שהיה מלא בצבע ובאנרגיה עוד לפני שריקת הפתיחה.

כעשר דקות מפתיחת המשחק, החלה קבוצת אוהדים לשיר קריאה מקוממת, שהלכה ותפסה תאוצה ביציעים: "מי שלא קופץ הוא מוסלמי". הקריאה חזרה על עצמה שוב לאחר מספר דקות, והצליחה למשוך תשומת לב רבה בשל אופייה הפוגעני והגזעני.

בנוסף לכך, חלק מהאוהדים הפנו קריאות לעבר ויניסיוס, כאשר נשמעו שירים כמו "ויניסיוס, כדור ים", במה שנראה כהמשך למקרים קודמים של הקנטות כלפי השחקן הברזילאי.

האירועים לא הסתיימו בכך, שכן עוד לפני שריקת הפתיחה נשמעו גם שריקות בוז בזמן נגינת ההמנון המצרי, דבר שהוסיף לאווירה השלילית סביב המשחק.

בהפסקת המחצית, הנהלת האצטדיון ניסתה להרגיע את הרוחות כאשר על המסכים הופיעה הודעה ברורה: "יש לזכור כי החוק למניעת אלימות בספורט אוסר ומעניש השתתפות פעילה במעשים אלימים, קסנופוביים, הומופוביים או גזעניים". בנוסף, נשמעה כריזה שקראה לאוהדים להימנע מקריאות פוגעניות.

גם השופט לשעבר איטוראלדה גונסאלס התייחס לאירוע, וטען כי היה מקום לשקול עצירת המשחק בעקבות הקריאות: "מי שלא קופץ מוסלמי". המקרה צפוי לעורר הדים גדולים ולגרור תגובות מצד גורמים רשמיים בכדורגל האירופי.

