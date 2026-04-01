יום רביעי, 01.04.2026 שעה 06:34
ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
7025-9727באיירן מינכן1
6128-5827בורוסיה דורטמונד2
5336-5627שטוטגרט3
5035-5327לייפציג4
5039-5427הופנהיים5
4636-5227באייר לברקוזן6
3851-5027איינטרכט פרנקפורט7
3744-3927פרייבורג8
3146-3127אוניון ברלין9
3150-3327אוגסבורג10
3042-3327מיינץ11
3040-3127המבורג12
2946-3327בורוסיה מנשנגלדבאך13
2847-3027ורדר ברמן14
2647-3827פ.צ. קלן15
2444-2427סט. פאולי16
2157-3527וולפסבורג17
1561-2727היידנהיים18

דאגה בבאיירן: קיין נפצע שבוע לפני ריאל מדריד

בזמן שרבע גמר האלופות מתקרב, נבחרת אנגליה הודיעה ברגע האחרון שהחלוץ נגרע מהסגל למשחק מול יפן: "ינוח כאמצעי זהירות אחרי שספג מכה קלה באימון"

הארי קיין (IMAGO)
שבוע בלבד לפני המפגש הגדול מול ריאל מדריד ברבע גמר ליגת האלופות, בבאיירן מינכן מתחילים להרגיש לחץ אמיתי. המשחק הראשון ייערך בסנטיאגו ברנבאו, כאשר הבווארים מגיעים כפייבוריטים על הנייר, אך רצף בעיות בסגל מטיל צל כבד על ההכנות שלהם.

מי שעומד במרכז הדאגה הוא הארי קיין, הכוכב הגדול של הקבוצה, שמציג עונה אדירה עם 48 שערים ו-5 בישולים ב-40 משחקים. החלוץ האנגלי היה אמור לשחק במשחק הידידות של נבחרת אנגליה מול יפן, אך ברגע האחרון נגרע מהסגל בעקבות פציעה קלה שספג באימון.

בהתאחדות האנגלית הבהירו: "הארי קיין ינוח כאמצעי זהירות לאחר שספג מכה קלה באימון, אך יישאר עם הסגל להמשך בדיקות". למרות שמדובר בפציעה לא חמורה בשלב זה, עצם העובדה שקיין אינו כשיר לחלוטין מדאיגה מאוד את באיירן. כל תקלה קטנה נוספת עלולה להפוך לבעיה משמעותית עבור הקבוצה של וינסנט קומפני, במיוחד לאור התלות הגדולה ביכולת ההתקפית של החלוץ.

באיירן בצרות

אך הצרות של באיירן לא נעצרות שם. מה שמכונה "וירוס פיפ"א" ממשיך להכות, ובמקביל לפציעה של קיין, הקבוצה מתמודדת עם משבר חמור בעמדת השוער. יונאס אורביג, שהיה אמור להיות השוער הפותח, פרש מסגל נבחרת גרמניה בשל בעיה בברך ימין ולא ברור אם יהיה כשיר למשחק.

בנוסף, מנואל נוייר עדיין מחלים מקרע בשריר התאומים ואינו מתאמן בשלב זה, כך שגם כשירותו מוטלת בספק. סוון אולרייך, ששימש כאופציה נוספת, נפצע במפשעה ולא ישוב לשחק עד העונה הבאה, בעוד לאון קלאנאק מושבת כבר מאז ינואר.

המצב הקיצוני הזה עלול להוביל לכך שבאיירן תיאלץ להעניק הופעת בכורה לשוער בן 16, לאונרד פרסקוט, אם אף אחד מהשוערים הבכירים לא יהיה כשיר. כך, דווקא ברגע האמת של העונה, הבווארים מגיעים עם לא מעט סימני שאלה, בעוד ריאל מדריד עשויה ליהנות מהמצב שנוצר.

