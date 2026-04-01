דאגה בבאיירן: קיין נפצע שבוע לפני ריאל מדריד

שבוע בלבד לפני המפגש הגדול מול ריאל מדריד ברבע גמר ליגת האלופות, בבאיירן מינכן מתחילים להרגיש לחץ אמיתי. המשחק הראשון ייערך בסנטיאגו ברנבאו, כאשר הבווארים מגיעים כפייבוריטים על הנייר, אך רצף בעיות בסגל מטיל צל כבד על ההכנות שלהם.

מי שעומד במרכז הדאגה הוא הארי קיין, הכוכב הגדול של הקבוצה, שמציג עונה אדירה עם 48 שערים ו-5 בישולים ב-40 משחקים. החלוץ האנגלי היה אמור לשחק במשחק הידידות של נבחרת אנגליה מול יפן, אך ברגע האחרון נגרע מהסגל בעקבות פציעה קלה שספג באימון.

בהתאחדות האנגלית הבהירו: "הארי קיין ינוח כאמצעי זהירות לאחר שספג מכה קלה באימון, אך יישאר עם הסגל להמשך בדיקות". למרות שמדובר בפציעה לא חמורה בשלב זה, עצם העובדה שקיין אינו כשיר לחלוטין מדאיגה מאוד את באיירן. כל תקלה קטנה נוספת עלולה להפוך לבעיה משמעותית עבור הקבוצה של וינסנט קומפני, במיוחד לאור התלות הגדולה ביכולת ההתקפית של החלוץ.

הארי קיין (IMAGO)

באיירן בצרות

אך הצרות של באיירן לא נעצרות שם. מה שמכונה "וירוס פיפ"א" ממשיך להכות, ובמקביל לפציעה של קיין, הקבוצה מתמודדת עם משבר חמור בעמדת השוער. יונאס אורביג, שהיה אמור להיות השוער הפותח, פרש מסגל נבחרת גרמניה בשל בעיה בברך ימין ולא ברור אם יהיה כשיר למשחק.

בנוסף, מנואל נוייר עדיין מחלים מקרע בשריר התאומים ואינו מתאמן בשלב זה, כך שגם כשירותו מוטלת בספק. סוון אולרייך, ששימש כאופציה נוספת, נפצע במפשעה ולא ישוב לשחק עד העונה הבאה, בעוד לאון קלאנאק מושבת כבר מאז ינואר.

המצב הקיצוני הזה עלול להוביל לכך שבאיירן תיאלץ להעניק הופעת בכורה לשוער בן 16, לאונרד פרסקוט, אם אף אחד מהשוערים הבכירים לא יהיה כשיר. כך, דווקא ברגע האמת של העונה, הבווארים מגיעים עם לא מעט סימני שאלה, בעוד ריאל מדריד עשויה ליהנות מהמצב שנוצר.