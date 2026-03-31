יום שלישי, 31.03.2026 שעה 23:44
כדורסל ישראלי

נועם יעקב זכה בתואר שחקן החודש בליגה הבלגית

ציון דרך מרשים לישראלי של אוסטנד, שמדורגת במקום השני בטבלת הליגה עם מאזן של 6:20. מעמיד העונה ממוצע של 18.2 נקודות לצד 3.9 ריבאונדים ו-6.1

נועם יעקב (איגוד הכדורסל)
נועם יעקב (איגוד הכדורסל)

נועם יעקב זכה בתואר שחקן החודש בליגה הבלגית. הישראלי של אוסטנד נמצא בעיצומה של עונה נהדרת בליגה הבלגית-הולנדית כאשר הוא מעמיד ממוצעים של 18.2 נקודות לצד 3.9 ריבאונדים ו-6.1 אסיסטים.

בשלב זה של העונה, קבוצתו מדורגת במקום השני בטבלת הליגה עם מאזן של 20 ניצחונות אל מול 6 הפסדים, מתחת לאנטוורפן לה מאזן של 20 ניצחונות אל מול ארבעה הפסדים וכשהיא צריכה להשלים שני משחקים חסרים. 

מספריו של יעקב בחודש פברואר פנומנליים כאשר הוא קולע 20.4 נקודות מוסר 7.2 אסיסטים ומוריד 5 ריבאונדים. הרכז של אוסטנד כזכור גדל בעמק חפר ולאחר מכן יצא לוילרבאן, מהקבוצה הצרפתית הוא עבר גם בירושלים עימה זכה בגביע המדינה ב-2023. 

בעונה שעברה יעקב בן ה-21 הצטרף להפועל תל אביב בעונה שהסתיימה מבחינתם של האדומים לבנים עם זכייה היסטורית ביורוקאפ לאחר שניצחה את ולנסיה בחצי הגמר ואת גראן קנריה בגמר.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
