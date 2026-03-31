נועם יעקב זכה בתואר שחקן החודש בליגה הבלגית. הישראלי של אוסטנד נמצא בעיצומה של עונה נהדרת בליגה הבלגית-הולנדית כאשר הוא מעמיד ממוצעים של 18.2 נקודות לצד 3.9 ריבאונדים ו-6.1 אסיסטים.

בשלב זה של העונה, קבוצתו מדורגת במקום השני בטבלת הליגה עם מאזן של 20 ניצחונות אל מול 6 הפסדים, מתחת לאנטוורפן לה מאזן של 20 ניצחונות אל מול ארבעה הפסדים וכשהיא צריכה להשלים שני משחקים חסרים.

מספריו של יעקב בחודש פברואר פנומנליים כאשר הוא קולע 20.4 נקודות מוסר 7.2 אסיסטים ומוריד 5 ריבאונדים. הרכז של אוסטנד כזכור גדל בעמק חפר ולאחר מכן יצא לוילרבאן, מהקבוצה הצרפתית הוא עבר גם בירושלים עימה זכה בגביע המדינה ב-2023.

בעונה שעברה יעקב בן ה-21 הצטרף להפועל תל אביב בעונה שהסתיימה מבחינתם של האדומים לבנים עם זכייה היסטורית ביורוקאפ לאחר שניצחה את ולנסיה בחצי הגמר ואת גראן קנריה בגמר.