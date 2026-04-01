יום רביעי, 01.04.2026 שעה 06:34
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
6837-7828פ.ס.וו. איינדהובן1
5340-6128פיינורד2
5047-6928ניימיכן3
4835-5328אייאקס4
4730-4728טוונטה אנסחדה5
4245-4728אלקמאר6
4131-4228אוטרכט7
4146-4928הירנביין8
4147-3528ספרטה רוטרדם9
3837-4028כרונינגן10
3552-4328פורטונה סיטארד11
3353-3828זוולה12
3245-4528גו אהד איגלס13
2746-3828טלסטאר14
2748-3028וולנדם15
2747-2928אקסלסיור רוטרדם16
2350-2928נאק ברדה17
1970-3328הראקלס אלמלו18

"אסון אירופי אם זה לא ייפתר, נהיה ליגת ליצנים"

פרשת השעיית שרי עקב חוסר הוודאות לגבי אזרחותו מסעירה את הולנד ועברה לטיפול רשות ההגירה, בקבוצתו הגיבו: "כולנו פעלנו בתום לב". הפרטים בפנים

צ'ירון שרי (IMAGO)
פרשת ה"פספורטגייט" בכדורגל ההולנדי מטלטלת את הליגה, ובמרכזה עומד כעת צ'ירון שרי, אחד השחקנים החשובים של ניימכן. הקשר, שמשמש כקפטן ונמצא בכושר מצוין לאחרונה, מצא את עצמו מחוץ לפעילות באופן מיידי, לא בגלל פציעה או ירידה ביכולת, אלא בשל אי ודאות משפטית סביב אזרחותו.

הכול החל בעקבות פרשנות מחמירה לחוק ההולנדי, שלפיו שחקן שמקבל אזרחות נוספת, כמו במקרה של שחקני נבחרת סורינאם, עלול לאבד את אזרחותו ההולנדית. המשמעות היא שינוי סטטוס לשחקן זר מחוץ לאיחוד האירופי, מה שמחייב היתר עבודה מיוחד. בעקבות זאת, ניימכן החליטה לא לקחת סיכון והשביתה זמנית את שרי ואת וירג'יל מיסידיאן מאימונים ומשחקים עד להבהרת המצב.

המהלך של ניימכן אינו חריג, אלא חלק מתגובה רחבה בליגה. מועדונים נוספים כמו חרונינגן, הירנביין, גו אהד איגלס ואמן כבר נקטו צעדים דומים והשביתו שחקנים בעלי סטטוס דומה. הפרשה עצמה התפוצצה לאחר שנאק ברדה ערערה על שיתופו של דין ג'יימס בהפסד 6:0 לגו אהד איגלס, בטענה שלא היה כשיר לשחק, מה שפתח שרשרת אירועים שהובילה לבדיקה מקיפה של כלל המועדונים.

ניימכן בלחץ, שרי ממתין

בניימכן פועלים במרץ כדי לפתור את הסוגיה, והגישו בקשה להיתר עבודה עבור שרי ומיסידיאן, אך מדובר בתהליך שעשוי להימשך שבועות, דווקא בשלב קריטי של העונה. עבור הקבוצה, זהו מכה קשה במיוחד, שכן שרי הוא לא רק הקפטן אלא גם אחד השחקנים הבולטים בתקופה האחרונה, עם תרומה משמעותית לשערים וליכולת ההתקפית.

המנכ"ל וילקו ואן סכייק הביע תסכול גדול מהמצב: “לא הייתה אף רשות ממשלתית שאמרה על זה משהו בשנתיים האחרונות. לא שלחו לנו מכתב, לא ההתאחדות ולא הנהלת הליגה. אני זועם על זה. כולנו פעלנו בתום לב. אין מועדון אחד ששיתף שחקן בחוסר תום לב”. בהמשך הוסיף: “זה יהיה אסון אירופי אם לא נצליח לפתור את זה. נהפוך לליגת פיפו הליצן. זו תחרות לא הוגנת ברמה הגבוהה ביותר”.

עם זאת, ואן סכייק גם ציין כי יש התקדמות מסוימת מול הרשויות: “מחמאה גדולה לרשויות ההגירה. אני חושב שהם הבינו שאף גוף לא פעל בחוסר תום לב. זה חסר תקדים איך הם מפנים זמן כדי לסדר את העניין הזה”. וגם: “אני מוצא את זה מרשים מאוד שרשויות ההגירה נוקטת בגישה משתפת כדי לתת לשחקנים, שחיים, עובדים ומשלמים מסים בהולנד במשך שנים, את התחושה שהם מה שהם רוצים להיות, הולנדים”.

בינתיים, שרי נאלץ להישאר בבית ולהתאמן באופן אישי, בעוד הקבוצה מתאמנת מאחורי דלתיים סגורות. עבור שחקן שנמצא בכושר שיא, מדובר במכה מקצועית קשה במיוחד, שעלולה להשפיע גם על המשך העונה של ניימכן.

הכדור נמצא כעת אצל רשויות ההגירה, והפתרון תלוי בקצב הטיפול בבקשות. עד אז, הפרשה ממשיכה להטיל צל כבד על הליגה כולה, כאשר ניימכן ושאר המועדונים מקווים להכרעה מהירה שתאפשר לשחקנים, ובראשם שרי, לחזור למגרשים בהקדם.

