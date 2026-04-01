"אסון אירופי אם זה לא ייפתר, נהיה ליגת ליצנים"

פרשת ה"פספורטגייט" בכדורגל ההולנדי מטלטלת את הליגה, ובמרכזה עומד כעת צ'ירון שרי, אחד השחקנים החשובים של ניימכן. הקשר, שמשמש כקפטן ונמצא בכושר מצוין לאחרונה, מצא את עצמו מחוץ לפעילות באופן מיידי, לא בגלל פציעה או ירידה ביכולת, אלא בשל אי ודאות משפטית סביב אזרחותו.

הכול החל בעקבות פרשנות מחמירה לחוק ההולנדי, שלפיו שחקן שמקבל אזרחות נוספת, כמו במקרה של שחקני נבחרת סורינאם, עלול לאבד את אזרחותו ההולנדית. המשמעות היא שינוי סטטוס לשחקן זר מחוץ לאיחוד האירופי, מה שמחייב היתר עבודה מיוחד. בעקבות זאת, ניימכן החליטה לא לקחת סיכון והשביתה זמנית את שרי ואת וירג'יל מיסידיאן מאימונים ומשחקים עד להבהרת המצב.

המהלך של ניימכן אינו חריג, אלא חלק מתגובה רחבה בליגה. מועדונים נוספים כמו חרונינגן, הירנביין, גו אהד איגלס ואמן כבר נקטו צעדים דומים והשביתו שחקנים בעלי סטטוס דומה. הפרשה עצמה התפוצצה לאחר שנאק ברדה ערערה על שיתופו של דין ג'יימס בהפסד 6:0 לגו אהד איגלס, בטענה שלא היה כשיר לשחק, מה שפתח שרשרת אירועים שהובילה לבדיקה מקיפה של כלל המועדונים.

צ'ירון שרי (IMAGO)

ניימכן בלחץ, שרי ממתין

בניימכן פועלים במרץ כדי לפתור את הסוגיה, והגישו בקשה להיתר עבודה עבור שרי ומיסידיאן, אך מדובר בתהליך שעשוי להימשך שבועות, דווקא בשלב קריטי של העונה. עבור הקבוצה, זהו מכה קשה במיוחד, שכן שרי הוא לא רק הקפטן אלא גם אחד השחקנים הבולטים בתקופה האחרונה, עם תרומה משמעותית לשערים וליכולת ההתקפית.

המנכ"ל וילקו ואן סכייק הביע תסכול גדול מהמצב: “לא הייתה אף רשות ממשלתית שאמרה על זה משהו בשנתיים האחרונות. לא שלחו לנו מכתב, לא ההתאחדות ולא הנהלת הליגה. אני זועם על זה. כולנו פעלנו בתום לב. אין מועדון אחד ששיתף שחקן בחוסר תום לב”. בהמשך הוסיף: “זה יהיה אסון אירופי אם לא נצליח לפתור את זה. נהפוך לליגת פיפו הליצן. זו תחרות לא הוגנת ברמה הגבוהה ביותר”.

"אסון אם זה לא ייפתר". צ'ירון שרי (רויטרס)

עם זאת, ואן סכייק גם ציין כי יש התקדמות מסוימת מול הרשויות: “מחמאה גדולה לרשויות ההגירה. אני חושב שהם הבינו שאף גוף לא פעל בחוסר תום לב. זה חסר תקדים איך הם מפנים זמן כדי לסדר את העניין הזה”. וגם: “אני מוצא את זה מרשים מאוד שרשויות ההגירה נוקטת בגישה משתפת כדי לתת לשחקנים, שחיים, עובדים ומשלמים מסים בהולנד במשך שנים, את התחושה שהם מה שהם רוצים להיות, הולנדים”.

בינתיים, שרי נאלץ להישאר בבית ולהתאמן באופן אישי, בעוד הקבוצה מתאמנת מאחורי דלתיים סגורות. עבור שחקן שנמצא בכושר שיא, מדובר במכה מקצועית קשה במיוחד, שעלולה להשפיע גם על המשך העונה של ניימכן.

הכדור נמצא כעת אצל רשויות ההגירה, והפתרון תלוי בקצב הטיפול בבקשות. עד אז, הפרשה ממשיכה להטיל צל כבד על הליגה כולה, כאשר ניימכן ושאר המועדונים מקווים להכרעה מהירה שתאפשר לשחקנים, ובראשם שרי, לחזור למגרשים בהקדם.