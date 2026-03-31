תחרות גביע הנסיכה יצאה לדרכה בפלמה דה מאיורקה בהשתתפות הישראלים המובילים בשייט הישראלי. בסיום יום השיוטים שנערך היום (שלישי), תמר שטיינברג מדורגת במקום השני בגלישת רוח. בנוסף, רועי לוי ואריאל גל במקום השלישי במפרשיות 470.

בגלישת רוח מדגם ה-IQ פויל לנשים, תמר שטיינברג מדורגת במקום השני אחרי ארבעה שיוטים טובים (1,5,8,1), שחר טיבי עשירית (6,7,3,12), סגנית האלופה האולימפית שרון קנטור מדורגת במקום ה-12 לאחר שרשמה שלושה שיוטים טובים (13,4,1) אך פסלה באחרון ולכן ירדה בדירוג.

בגברים, גולש הרוח תומר ורדימון כרגע במקום התשיעי אחרי יום השיוטים הראשון, יואב כהן מדורג עשירי, יואב עומר במקום ה-12 והאלוף האולימפי תום ראובני 16.

בתחרות ה-470, רועי לוי ואריאל גל מדורגים במקום השלישי בתחרות אחרי שניצחו בשיוט אחד אתמול והיום סיימו בין המובילים (18,1,10,3,4). ניתאי חסון ונוגה טיאנו מדורגים במקום ה-24 הכללי.

בקייט פויל לנשים, גל צוקרמן במקום העשירי כאשר היא במרחק של 16 נקודות שליליות משלושת המובילות, ומאיה אשכנזי נותרה מאחור במקום ה-26. אצל הגברים, זוהר חרובי מדורג 20 בפתיחת התחרות.