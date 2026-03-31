יום שלישי, 31.03.2026 שעה 22:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4929-6323מכבי ת"א1
4620-3723הפועל ת"א2
4328-4823מכבי חיפה3
4127-4323הפועל ב"ש4
4130-4123מכבי פ"ת5
4030-5222מכבי נתניה6
2839-36 21הפועל פ"ת7
2847-3522בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3730-3823בני יהודה1
3033-4023הפועל כפ"ס2
3030-3023מ.ס. אשדוד3
2751-3723הפועל ראשל"צ4
2743-2923מכבי הרצליה5
2637-3323הפועל רעננה6
2447-2923הפועל חיפה7
2246-2723עירוני ק"ש8
1461-3623הפועל רמה"ש9
1150-2423הפועל עכו10

נוער: 1:1 בין הפועל ת"א ורמה"ש במשחק אימון

ללא שחקני הנבחרות ושחקנים שהוקפצו לבוגרים, האדומים אירחו את הקבוצה מהשרון ונפרדו ממנה בשוויון. נועם ג'ורג' כבש בפנדל, רני זאבי השווה אחרי כן

|
שחקני הנוער של הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
שחקני הנוער של הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

יממה לפני ערב חג הפסח (שלישי), קבוצת הנוער של הפועל ת"א, המודרכת ע"י שחר וייזינגר, אירחה משחק אימון נוסף, הפעם מול הפועל רמת השרון, משחק בין שתי קבוצות עם מטרות הישגיות שונות למקרה שהליגה תחזור לפעילות.

הפועל ת"א מדורגת במקום השני בטבלת ליגת העל, וכמובן שהיא מכוונת לזכייה באליפות, בעוד הפועל רמת השרון מדורגת במקום הלפני אחרון בטבלה ומקדימה במעט את הפועל עכו, נועלת הטבלה. רמת השרון תקווה להימנע מירידת ליגה, בין אם זה בגלל סיום עונה במקום אחרון ובין אם זה בגלל הפסד במשחק מבחן על ההישארות בליגה.

הפועל ת"א הוליכה במהלך המחצית הראשונה בתוצאה 0:1, משער שכבש נועם ג'ורג' (2008) בבעיטת פנדל, לאחר שהוכשל ברחבת רמת השרון. במחצית השניה שער שכבש רני זאבי (2006) קבע שוויון 1:1, תוצאה שנשמרה עד לסיום המשחק.

מאז חידוש האימונים, קבוצת הנוער של הפועל ת"א מתאמנת בסגלים חסרים, הן בשל הקפצת שחקנים לסגל הקבוצה הבוגרת והן בשל נציגות שחקנים בנבחרות.

מהמשחק היום  חסרו שני שחקני נבחרת הנוער, שחקן ההגנה גיא אליגולאשוילי והקשר איתמר חוסיד הנמנים על סגל נבחרת הנוער, וכן השוער הראשון בעונה זו - ינאל באזדוג, הנמנה על סגל נבחרת נערים א'. כמו כן, חסרו ארבעת השחקנים שיצאו עם קבוצת הבוגרים למחנה אימונים בקפריסין, המגן גאורגי קופרבה, הקשר יותם כלפה (יליד 2010) ושחקני ההתקפה, רביד אוליצקי ועומרי לוי).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */