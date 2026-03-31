נוער: 1:1 בין הפועל ת"א ורמה"ש במשחק אימון

יממה לפני ערב חג הפסח (שלישי), קבוצת הנוער של הפועל ת"א, המודרכת ע"י שחר וייזינגר, אירחה משחק אימון נוסף, הפעם מול הפועל רמת השרון, משחק בין שתי קבוצות עם מטרות הישגיות שונות למקרה שהליגה תחזור לפעילות.

הפועל ת"א מדורגת במקום השני בטבלת ליגת העל, וכמובן שהיא מכוונת לזכייה באליפות, בעוד הפועל רמת השרון מדורגת במקום הלפני אחרון בטבלה ומקדימה במעט את הפועל עכו, נועלת הטבלה. רמת השרון תקווה להימנע מירידת ליגה, בין אם זה בגלל סיום עונה במקום אחרון ובין אם זה בגלל הפסד במשחק מבחן על ההישארות בליגה.

הפועל ת"א הוליכה במהלך המחצית הראשונה בתוצאה 0:1, משער שכבש נועם ג'ורג' (2008) בבעיטת פנדל, לאחר שהוכשל ברחבת רמת השרון. במחצית השניה שער שכבש רני זאבי (2006) קבע שוויון 1:1, תוצאה שנשמרה עד לסיום המשחק.



מאז חידוש האימונים, קבוצת הנוער של הפועל ת"א מתאמנת בסגלים חסרים, הן בשל הקפצת שחקנים לסגל הקבוצה הבוגרת והן בשל נציגות שחקנים בנבחרות.

מהמשחק היום חסרו שני שחקני נבחרת הנוער, שחקן ההגנה גיא אליגולאשוילי והקשר איתמר חוסיד הנמנים על סגל נבחרת הנוער, וכן השוער הראשון בעונה זו - ינאל באזדוג, הנמנה על סגל נבחרת נערים א'. כמו כן, חסרו ארבעת השחקנים שיצאו עם קבוצת הבוגרים למחנה אימונים בקפריסין, המגן גאורגי קופרבה, הקשר יותם כלפה (יליד 2010) ושחקני ההתקפה, רביד אוליצקי ועומרי לוי).