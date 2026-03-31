מכבי ת"א ומטה אשר/עכו ייפגשו במעמד הגמר

הצהובים עם 0:3 על כפר סבא והצפוניים עם 1:3 על אשדוד השלימו ניצחונות כפולים בחצי גמר פלייאוף הכדורעף ויאבקו על התואר. משחק מס' 1 בראשון הקרוב

מכבי תל אביב כדורעף חוגגת גמר (לילך וויס-רוזנברג)
מכבי תל אביב כדורעף חוגגת גמר (לילך וויס-רוזנברג)

שלב ארבע האחרונות בפלייאוף לגברים בכדורעף הגיע הערב (שלישי) לסיומו: מכבי יעדים תל אביב והפועל גליל מטה אשר/עכו העפילו למעמד הגמר לאחר שהשלימו ניצחונות כפולים (0:2) בסדרות חצי הגמר.

הצהובים מתל אביב גברו על כפר סבא 0:3 במשחק השני, בעוד מטה אשר/עכו ניצחה את אשדוד 1:3. סדרת הגמר (הטוב משלושה משחקים) תצא לדרך ביום ראשון הקרוב, כאשר הצפוניים יארחו את המפגש הראשון באולם נעמן בתחילת השבוע (5.3).

הפועל כפר סבא – מכבי יעדים תל אביב 3:0 (25:18, 25:16, 25:17)

האלופה מתל אביב הבטיחה את עלייתה לגמר לאחר ניצחון משכנע בחוץ. בשתי המערכות הראשונות השליטה של האורחים הייתה מוחלטת. המערכה השלישית נפתחה בצורה צמודה וכפר סבא אף הוליכה 9:11 (הנחתה של קירשנבאום), אך ריצה של תל אביב בהובלת ברטוס (3 הנחתות) הפכה ל-12:15. חסימה של סוקולוב העלתה ל-13:16, ומכאן ההפרש צמח עד לניצחון במשחק כולו.

אומרי רוטמן ממכבי תל אביב: "אני שמח מאוד על ההעפלה. עבדנו קשה כל השנה בדיוק בשביל השבוע וחצי הקרובים. אנחנו בכושר מעולה ומוכנים לתת תצוגה טובה על המגרש".

בלטו במכבי ת”א: ברטוס (12 נקודות), הידלגו (11 נקודות, 4 אייסים).
בלטו בכפר סבא: אקינו, לופז וקירשנבאום (7 נקודות כ"א).

מכבי תל אביב כדורעף (לילך וויס-רוזנברג)

מכבי אשדוד – הפועל גליל מטה אשר/עכו 3:1 (25:18, 22:25, 25:16, 25:23)

מטה אשר פתחה בסערה וניצחה את המערכה הראשונה בקלות, אך אשדוד התעוררה בשנייה והצליחה להשוות לאחר סיומת צמודה. המערכה השלישית חזרה לשליטה של הצפוניים. המערכה הרביעית הייתה המותחת ביותר: לאחר שוויון בפתיחה, אייס של נועם אריאל והנחתה של שטיפט העלו את מטה אשר ל-8:10. אלפסי מאשדוד עוד צמצם ל-13:12, אך שתי חסימות קריטיות של האורחים העלו אותם ל-14:17, יתרון שנשמר עד לסיום המשחק.

הפועל מטה אשר/עכו כדורעף (באדיבות הפועל גליל מטה אשר/עכו)

בלטו במטה אשר/עכו: ווינקלמולר (25 נקודות), שטיפט (12 נקודות).
בלטו באשדוד: אפונזה (20 נקודות), אלפסי (10 נקודות).

