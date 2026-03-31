יום שלישי, 31.03.2026
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה נשים

בחצי גמר הגביע: קטמון גברה 0:4 על הפועל ת"א

נשים: הירושלמיות עשו את העבודה מול האדומות, שלושער לסמדר כהן. מכבי אס"א ת"א עלתה עם 0:2 על רעננה, גם חדרה בשלב הבא אחרי 3:4 נהדר על נתניה

|
שחקניות הפועל קטמון ירושלים חוגגות (רדאד ג'בארה)
משחקי רבע גמר גביע המדינה בכדורגל הנשים נערכו הערב (שלישי), עם שלושה מפגשים. הפועל קטמון ירושלים הביסה 0:4 את הפועל תל אביב בדרך לשלב הבא, כאשר גם מכבי אס”א תל אביב העפילה עם 0:2 על הפועל רעננה. במקביל, מכבי כישרונות חדרה השיגה 3:4 במשחק רב אירועים על מ.כ מכבי נתניה בדרך לחצי הגמר.

הפועל קטמון ירושלים – הפועל ת”א 0:4

הירושלמיות עשו את העבודה נגד האדומות מהליגה הלאומית, עם חגיגה באצטדיון בת ים. סמדר כהן סיימה את ההתמודדות עם שלושער (29', 48', 76'), כשבתווך ז'איילי גומס דה סילבה (42') הוסיפה גול משלה והקבוצה מהבירה לא נתקלה בבעיות כדי להיות חלק מארבע האחרונות של המפעל.

מכבי אס”א ת”א – הפועל רעננה 0:2

התל אביביות לא הצליחו למצוא את הרשת במחצית הראשונה וירדו להפסקה באצטדיון בשכונת התקווה עם תיקו מאופס, אך לאחר מכן הסכר נפרץ. נייטיאלי קוסטה קוריאה הייתה זו שעלתה ראשונה על לוח התוצאות (47'), כאשר ויקטוריה ציקון (51') הכפילה את היתרון ושלחה סופית את היריבה מהשרון הביתה.

מכבי כישרונות חדרה – מ.כ מכבי נתניה 3:4

אצטדיון רמת גן אירח מפגש נהדר עם לא פחות משבעה גולים. מירים קאמרה שמה את הנתנייתיות בעמדת הובלה (3’), שי אלמלח איזנה (8’) ונוגה ברנשטיין השלימה מהפך (39’). מאיה קבררה הוסיפה את השלישי של החדרתיות (47’), אך האורחת לא ויתרה וצימקה עם שער של צייאנה מק גירט (55’). בסיום, השער של מרום אבו (90’) הכריע לזכות הביתיות למרות פנדל מדויק באותה דקה של ליהי אפשטיין מנגד.

* מבחינת המשחק הרביעי של רבע הגמר, יש לציין שמ.ס בועטות טמרה ומ.ס קריית גת ממתינות להחלטת בית הדין בעניינן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */