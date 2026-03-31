בחצי גמר הגביע: קטמון גברה 0:4 על הפועל ת"א

משחקי רבע גמר גביע המדינה בכדורגל הנשים נערכו הערב (שלישי), עם שלושה מפגשים. הפועל קטמון ירושלים הביסה 0:4 את הפועל תל אביב בדרך לשלב הבא, כאשר גם מכבי אס”א תל אביב העפילה עם 0:2 על הפועל רעננה. במקביל, מכבי כישרונות חדרה השיגה 3:4 במשחק רב אירועים על מ.כ מכבי נתניה בדרך לחצי הגמר.

הפועל קטמון ירושלים – הפועל ת”א 0:4

הירושלמיות עשו את העבודה נגד האדומות מהליגה הלאומית, עם חגיגה באצטדיון בת ים. סמדר כהן סיימה את ההתמודדות עם שלושער (29', 48', 76'), כשבתווך ז'איילי גומס דה סילבה (42') הוסיפה גול משלה והקבוצה מהבירה לא נתקלה בבעיות כדי להיות חלק מארבע האחרונות של המפעל.

מכבי אס”א ת”א – הפועל רעננה 0:2

התל אביביות לא הצליחו למצוא את הרשת במחצית הראשונה וירדו להפסקה באצטדיון בשכונת התקווה עם תיקו מאופס, אך לאחר מכן הסכר נפרץ. נייטיאלי קוסטה קוריאה הייתה זו שעלתה ראשונה על לוח התוצאות (47'), כאשר ויקטוריה ציקון (51') הכפילה את היתרון ושלחה סופית את היריבה מהשרון הביתה.

מכבי כישרונות חדרה – מ.כ מכבי נתניה 3:4

אצטדיון רמת גן אירח מפגש נהדר עם לא פחות משבעה גולים. מירים קאמרה שמה את הנתנייתיות בעמדת הובלה (3’), שי אלמלח איזנה (8’) ונוגה ברנשטיין השלימה מהפך (39’). מאיה קבררה הוסיפה את השלישי של החדרתיות (47’), אך האורחת לא ויתרה וצימקה עם שער של צייאנה מק גירט (55’). בסיום, השער של מרום אבו (90’) הכריע לזכות הביתיות למרות פנדל מדויק באותה דקה של ליהי אפשטיין מנגד.

* מבחינת המשחק הרביעי של רבע הגמר, יש לציין שמ.ס בועטות טמרה ומ.ס קריית גת ממתינות להחלטת בית הדין בעניינן.