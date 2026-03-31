בגלל בעיית דרכון: ניימיכן השעתה את צ'ירון שרי

אירוע לא רגיל קורה בימים אלה בהולנד, כשהוא משפיע על אקס מכבי חיפה צ’ירון שרי. השחקן הושעה עד להודעה חדשה מכל פעילות במדי ניימיכן, שם הוא משחק לצד אלי דסה, והסיבה חריגה.

למעשה, מאחר ושרי הוא אזרח סורינאם ושחקן הנבחרת, הדבר עשוי להוביל לכך שתישלל האזרחות ההולנדית שלו, דבר שנבדק בימים אלו ברשויות ההגירה ההולנדיות.

החוק ההולנדי קובע כי כל מי שבוחר לקבל אזרחות ממדינה אחרת אמור לאבד באופן אוטומטי את האזרחות ההולנדית שלו. במצב כזה שרי לא יהיה אזרח האיחוד האירופי ולכן הוא יצטרך היתר שהייה ועבודה כדי לשחקן בניימיכן, ולכן במועדון בוחנים את הסיטואציה.

הקשר לא לבד. שחקן סורינאמי נוסף מניימיכן הושעה גם כן, כששחקנים נוספים בליגה נקלעו לאותה הסיטואציה שמייצרת בלגן רציני בכדורגל ההולנדי.

שירות ההגירה וההתאזרחות בהולנד הודיע הערב (שלישי) כי ינסה לסייע לכדורגלנים להם נוגע הדבר. “אנחנו אכן פועלים כדי לעזור לשחקנים, אך בגישה ריאלית”, נכתב בהודעתם. “איננו יכולים להבטיח דבר לגבי סוף השבוע הקרוב עדיין. אך נבחן אפשרויות לסייע להם במהירות רבה יותר”.