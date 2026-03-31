יום רביעי, 01.04.2026 שעה 02:23
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
6837-7828פ.ס.וו. איינדהובן1
5340-6128פיינורד2
5047-6928ניימיכן3
4835-5328אייאקס4
4730-4728טוונטה אנסחדה5
4245-4728אלקמאר6
4131-4228אוטרכט7
4146-4928הירנביין8
4147-3528ספרטה רוטרדם9
3837-4028כרונינגן10
3552-4328פורטונה סיטארד11
3353-3828זוולה12
3245-4528גו אהד איגלס13
2746-3828טלסטאר14
2748-3028וולנדם15
2747-2928אקסלסיור רוטרדם16
2350-2928נאק ברדה17
1970-3328הראקלס אלמלו18

בגלל בעיית דרכון: ניימיכן השעתה את צ'ירון שרי

אירוע חריג בהולנד: הקבוצה של אלי דסה השעתה את אקס מכבי חיפה עד להודעה חדשה, זאת לאחר שרשויות ההגירה החליטו לבחון את האזרחות ההולנדית שלו

צ'ירון שרי (ניימכן)
אירוע לא רגיל קורה בימים אלה בהולנד, כשהוא משפיע על אקס מכבי חיפה צ’ירון שרי. השחקן הושעה עד להודעה חדשה מכל פעילות במדי ניימיכן, שם הוא משחק לצד אלי דסה, והסיבה חריגה.

למעשה, מאחר ושרי הוא אזרח סורינאם ושחקן הנבחרת, הדבר עשוי להוביל לכך שתישלל האזרחות ההולנדית שלו, דבר שנבדק בימים אלו ברשויות ההגירה ההולנדיות.

החוק ההולנדי קובע כי כל מי שבוחר לקבל אזרחות ממדינה אחרת אמור לאבד באופן אוטומטי את האזרחות ההולנדית שלו. במצב כזה שרי לא יהיה אזרח האיחוד האירופי ולכן הוא יצטרך היתר שהייה ועבודה כדי לשחקן בניימיכן, ולכן במועדון בוחנים את הסיטואציה.

הקשר לא לבד. שחקן סורינאמי נוסף מניימיכן הושעה גם כן, כששחקנים נוספים בליגה נקלעו לאותה הסיטואציה שמייצרת בלגן רציני בכדורגל ההולנדי.

שירות ההגירה וההתאזרחות בהולנד הודיע הערב (שלישי) כי ינסה לסייע לכדורגלנים להם נוגע הדבר. “אנחנו אכן פועלים כדי לעזור לשחקנים, אך בגישה ריאלית”, נכתב בהודעתם. “איננו יכולים להבטיח דבר לגבי סוף השבוע הקרוב עדיין. אך נבחן אפשרויות לסייע להם במהירות רבה יותר”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
