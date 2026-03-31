רשמית: ישראל תיקח חלק בתחרות גיימינג בריאד

העמותה לגיימינג תחרותי בישראל הכריזה אתמול (ב') על הקמת נבחרת ישראלית שתיקח חלק ב-Esports Nations Cup (ENC), תחרות Esports (גיימינג) יוקרתית שתתקיים בריאד, ערב הסעודית, בין ה-2 ל-29 בנובמבר 2026. באירוע צפויות להשתתף למעלה מ-100 מדינות מרחבי העולם. זהו צעד משמעותי לשילוב נבחרות הגיימינג הלאומיות של ישראל בתחרויות גלובאליות יוקרתיות, והפעם הראשונה שנבחרת ישראלית רשמית בגיימינג תיקח חלק בתחרות המתקיימת על אדמת סעודיה. המשתתפים יתחרו על פרסים בסך 20 מיליון דולר.

העמותה לגיימינג תחרותי משמשת כארגון הגג של הגיימינג התחרותי בישראל, ומובילה כבר שנים השתתפות של נבחרות ישראליות בתחרויות בינלאומיות וארגון תחרויות Esports מקומיות. העמותה, כגוף הרשמי שמפעיל את הנבחרת שתצא לתחרות, תגייס את השחקנים להרכבת הנבחרת מתוך קהילות הגיימינג מקומיות ובינלאומיות ותקים את המבנה הלוגיסטי והתפעולי הנדרש על מנת לאפשר את יציאת המשלחת. בקרוב צפוי להתחיל גיוס השחקנים הרשמי לנבחרות השונות.

ישראל צפויה לקחת חלק בכל 16 התחרויות שיתקיימו במסגרת גביע האומות, במגוון רחב של כותרי גיימינג מובילים הכוללים את Counter Strike 2, League of Legends, Valorant, Dota 2, Rainbow Six Siege, FC26, Trackmania, Rocket League, PUBG Mobile, Apex Legends, Mobile Legends, וכן כותרי לחימה ושחמט.

שלט פלייסטיישן (מערכת ONE)

"נבחרת ישראל בגיימינג תחרותי בנויה בדיוק בשביל הרגע הזה"

את התחרות מארגנת הקרן לספורט אלקטרוני (The Esports Foundation), ארגון ללא מטרות רווח שבסיסו בערב הסעודית, המוקדש לקידום והתמקצעות של תעשיית הגיימינג התחרותי הגלובלית. הארגון כבר מארגן היום את ה-Esports World Cup, תחרות שנתית למועדונים, ואליו תצטרף תחרות דו שנתית למדינות שתתקיים בכל פעם במדינה אחרת, בהתאם למודל של תחרויות ספורט בינלאומיות.

הנס יאגנו (Hans Jagnow), מנהל קשרי נבחרות לאומיות בקרן הספורט האלקטרוני: "גביע האומות בספורט אלקטרוני (ENC) בנוי על רעיון פשוט: לשחקנים צריך להיות מסלול אמין לייצג את המדינה שלהם, ולאוהדים צריכה להיות נבחרת לאומית שהם יכולים באמת לעמוד מאחוריה", "מההתחלה, המיקוד שלנו היה באיכות השותפויות והמבנים שמאחורי המסע הזה, בשילוב עם קנה המידה הדרוש ליצירת אירוע בינלאומי. ההיענות מצד השותפים שלנו ברחבי העולם מעניקה לנו ביטחון אמיתי שה-ENC הוא לא רק תחרות חדשה, אלא מודל חדשני וחדש לגיימינג תחרותי לאומי - תחילתו של פרק חדש בענף".

עידו ברוש, יו"ר העמותה לגיימינג תחרותי: "נבחרת ישראל בגיימינג תחרותי בנויה בדיוק בשביל הרגע הזה," מסר "בחודשים האחרונים עבדנו בשיתוף פעולה עם השותפים בקרן הספורט האלקטרוני, ומארגנים וקהילות כאן בישראל, כדי לייצר מודל שיאפשר לנו להרכיב את הנבחרת הכי טובה שישראל יכולה להציע. אנחנו מאמינים מאוד בשחקנים שלנו וביכולת שלנו להביא ביצועים משמעותיים. העמותה לגיימינג תחרותי כבר הביאה הישגים תחרותיים בעבר, אבל אנחנו נמצאים בפתחו של דור חדש של תחרויות בענף, גדולות יותר, פופולאריות יותר, ומשמעותיות הרבה יותר. זה ידרוש הרבה כוח ומוטיבציה, ואנחנו מוכנים למשימה”.

נבחרת הגיימינג (שחר גרוס)

תחרות הגיימינג והעמותה הישראלית

גביע האומות (ENC) הוא תחרות גיימינג עולמית דו-שנתית המביאה את הגאווה הלאומית לקדמת הבמה. בשונה מתחרויות המבוססות על מועדונים, ה-ENC מאפשר לשחקנים לייצג את מדינתם באופן רשמי. האירוע יציע לאוהדים נבחרת לאומית שיוכלו לעמוד מאחוריה, ויספק מסלול אמין לשחקנים המקצועיים לצמוח בתוך האקו-סיסטם העולמי של הענף.

העמותה לגיימינג תחרותי בישראל (ע"ר) נוסדה בשנת 2010 ומשמשת כארגון הגג של ענף הגיימינג התחרותי במדינת ישראל. העמותה מפעילה ותומכת בליגות ותחרויות בפריסה ארצית, קובעת סטנדרטים מקצועיים ותקנות לענף, ושותפה להפקת אירועי הגיימינג הגדולים בישראל. נבחרת ישראל בגיימינג תחרותי היא הנבחרת הלאומית המייצגת את המדינה בטורנירים בינלאומיים רשמיים, ומנוהלת באופן בלעדי על ידי העמותה.

קרן הספורט האלקטרוני (EF) היא ארגון ללא מטרות רווח שבסיסו בריאד, ערב הסעודית, המוקדש לקידום והתמקצעות של תעשיית הגיימינג התחרותי הגלובלית. באמצעות גביע האומות (ENC) וגביע העולם (EWC) , הקרן מפגישה את השחקנים, המועדונים והאוהדים המובילים בעולם על הבמות הגדולות ביותר. הקרן פועלת לאורך כל השנה כדי להצמיח את האקו-סיסטם של הענף, לתמוך בפיתוח כישרונות וליצור הזדמנויות ארוכות טווח עבור שחקנים ושותפים ברחבי העולם