"היה הקול של המגרשים, האיש שתיעד דורות"

משה שיינמן ז"ל הלך היום (שלישי) לעולמו בגיל 82 לאחר התמודדות ממושכת עם המחלה הקשה ובעולם הספורט הישראלי נפרדו מאחד העיתונאים הוותיקים, המוערכים והגדולים שידעה התקשורת כאן בישראל.

אבי נמני ספד לשיינמן: “כאב אישי גדול מאוד על “לכתו של עיתונאי משכמו ומעלה וחבר יקר וקרוב, מוישה שיינמן היה בנאדם מדהים תודה לך על שנים בלתי נשכחות. יהי זכרו ברוך”.

“היה מסור למקצועו בכל רמ"ח איבריו”

אברהם גרנט ספד למשה שיינמן ז"ל: "זהו יום עצוב מאוד עבורי. מוישל'ה היה קודם כל חבר, ודבר שני עיתונאי מזן אחר. למרות החברות הקרובה בינינו, הוא מעולם לא עשה לי הנחות; כשהייתה ידיעה שצריכה להתפרסם, המסירות שלו למקצוע ולעיתון תמיד קדמה לכל.

היה בו שילוב מדהים בין מקצוענות ללא פשרות ואני מדגיש, ללא פשרות לבין היותו בן אדם שידע לטוות קשרים אישיים עם כולם. הוא ידע להיות אהוב ומוערך, ובו בזמן לבצע את המקצוע התובעני שלו על הצד הטוב ביותר. הוא הוכיח שהמרדף אחרי סקופים, והיו לו רבים כאלה, לא חייב לבוא על חשבון היושרה, הגינות ואפילו חברות.

משה שיינמן (צילום: מאיר אוחיון)

אני מכיר אותו קרוב ל-40 שנה. הוא סיקר אותי בתחנות רבות וחשובות בחיי, ואני יכול להעיד שתמיד נותר הגון, תמיד השתדל להיות קודם כל 'מענטש', והיה מסור למקצועו בכל רמ"ח איבריו. בעיניי הוא היה עיתונאי מהדור הישן והטוב. הערכתי מאוד את השילוב הזה שבין המחויבות למקצוע לבין הנאמנות לחברים. נשארנו בקשר קרוב גם שנים רבות אחרי שסיימתי את תפקידיי במכבי תל אביב ובנבחרת ישראל; הוא היה אחד החברים הטובים ביותר שהיו לי".

כמו כן, שינו זוארץ, יו״ר ההתאחדות לכדורגל: “עצב גדול עם הידיעה על פטירתו של משה שיינמן. מעבר להיותו איש מקצוע מצטיין, הוא היה תמיד גם אדם ערכי, אוהב בריות ומאמין גדול בכדורגל הישראלי ובנבחרות הייצוג. מוישל׳ה היה חלק מאתנו עשרות שנים ותמיד ידענו ונדע להעריך את פועלו. יהי זכרו ברוך”.

“מעמודי התווך של העיתונות”

יו"ר מנהלת הליגות, ארז כלפון, נפרד: “קיבלתי בצער עמוק את הבשורה המרה על פטירתו של העיתונאי משה שיינמן ז"ל”.

“מוישל'ה אחד מעמודי התווך של עיתונות הספורט בישראל והיה לא רק "כתב" אלא הקול של המגרשים, האיש שתיעד דורות של ספורטאים, רגעים של ניצחון ודמעות של הפסד, תמיד ביושרה המקצועית שאפיינה אותו”.

“בשם כל קבוצות הכדורגל המקצועני אנו שולחים תנחומים כנים למשפחת שיינמן, יהי זכרו ברוך”.

“דמות מפתח בתקשורת הספורט בארץ”

גם אורי משיח, אוהד מוכר של מכבי ת”א, נפרד: “משה שיינמן, חבר שלי, מכביסט אמיתי ומגדולי עיתונאי הספורט שהיו למדינת ישראל נפטר הערב. משה רב הפעלים משכונת בבלי הצהובה בתל אביב במקביל לעבודתו בבנק היה ממייסדי תקשורת הספורט בישראל, אם זה בחדשות הספורט וברשת "ידיעות אחרונות" וסיקר במשך יותר מיובל שנים את מועדון הכדורגל של מכבי ת"א ואת ההתאחדות לכדורגל.

מוישלה בפי חבריו, בר סמכא ודמות מפתח בתקשורת הספורט בארץ. הוא שימש במשך שנים גם כיו"ר תא כתבי הספורט. מוישלה אף זכה לפרס על מפעל חיים בספורט ולפרס מאגודת העיתונאים על פועלו והשיא היה שהוא זכה למחווה מרגשת ממכבי תל אביב, קבוצתו האהודה - שערכה טקס מרגש לכבודו והעניקה לו חולצה ממוסגרת עם הספרה 56 (כמספר השנים אותן סיקר את הקבוצה) -לפני משחקה של מכבי ת"א מול סקציה נס ציונה, בעונת 2022.

הידע העצום שלו, היכולת לייעץ ולעזור לשחקנים מאמנים יושבי ראש בקבוצות ודמויות מפתח בכדורגל הישראלי ובעיתון שבו עבד "ידיעות אחרונות", הפכו אותו לאחד האנשים הכי חזקים ועם זאת צנועים ועממים.

זכיתי בתור אוהד להכיר אותו כחבר ואף התרגשתי עד השמיים שכיבד אותי ביום הולדתי והביא לי ספר כמתנה והקדשה אישית מרגשת.

מוישלה היה עמוד תווך בידיעות אחרונות בספורט בתקשורת ידיד אמת של אגודת מכבי תל אביב, לאורך שנים סיקר את ההתאחדות והיה מעורב בכל כך הרבה מהלכים שקרו והסיפורים כל כך רבים. מעבר להכל מוישלה איש משפחה ואדם מקסים וחכם שתענוג היה לדבר ולהתייעץ איתו.

הוא יחסר לי באופן אישי ובטוח למועדון מכבי ת"א שאיבד הערב את אחד הפטריוטים הכי גדולים שאהבו אותו. מוישלה תמיד אזכור אותך. התמודדת עם בעיות בריאות במשך שנים ולא קיטרת לרגע ולא הטרחת אף אחד. הערב אגודת מכבי ת"א נפרדת מהג'נטלמן הכי גדול שאהד אותה בעשרות השנים האחרונות. יהיה זכרך ברוך”.

שיינמן ז"ל אמנם נפרד מאיתנו, אך המילים שכתב והמורשת שהותיר ימשיכו ללוות את הספורט הישראלי לעד. משה שיינמן, שהתאלמן מאשתו האהובה לאה ב-2013, הותיר אחריו שני בנים. יהי זכרו ברוך. נוסיף שוב כי מערכת ONE משתתפת בצערה העמוק של משפחת שיינמן.