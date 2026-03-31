מוק' יורו עד גיל 21 25-26
77-66ישראל עד 21 1
30-31נורבגיה2
20-02בוסניה עד 213
11-11סלובניה4
15-32הולנד5
00-00הונגריה עד 196

"מגיעים לספטמבר עם סיכוי טוב לעלות לפלייאוף"

גיא לוזון אחרי ה-0:0 של הנבחרת הצעירה: "כושר המשחק לקוי בגלל המלחמה, לבוסניה מההגנות הטובות באירופה". בן הרוש: "אנחנו בתמונה, מאמין בחברים"

גיא לוזון (רדאד ג'בארה)
נבחרת ישראל הצעירה פספסה הערב (שלישי) הזדמנות להעפיל למקום השני בבית, ממנו מגיעים לפלייאוף מוקדמות אליפות אירופה עד גיל 21, אחרי שסיימה ב-0:0 מאכזב מול בוסניה.

המאמן גיא לוזון דיבר בסיום המשחק: “מחצית ראשונה טובה מאוד שלנו, שלטנו בקצב המשחק ויצרנו חצאי הזדמנויות שלא השכלנו להבקיע. במחצית השנייה הייתה לנו ירידה ביכולת, שנבעה גם מכושר משחק לקוי שלנו בתקופה האחרונה עקב המלחמה והפגרה בליגה. אנחנו מגיעים לחלון ספטמבר, לשני משחקים אחרונים עם סיכויי עלייה טובים לפלייאוף ונצטרך לעשות את העבודה שם”.

עוד על היריבה הוסיף האיש על הקווים של הנבחרת הצעירה: “בוסניה היא נבחרת שספגה גול אחד בכל הקמפיין עד עכשיו ונחשבת לאחת מנבחרות ההגנה הטובות באירופה אם לא הטובה שבהן. היה לא פשוט והיה חשוב גם לנו לא לספוג במעברים שלהם, אני חושב שתיקו משקף את מה שקרה על המגרש. אנחנו עם הפנים קדימה לחלון הבא שיקבע את גורלנו. אנחנו עם נקודות זהות לבוסנים ושני המשחקים האחרונים יכריעו לכאן או לכאן”.

נבחרת ישראל הצעירה (ההתאחדות לכדורגל)

בן הרוש: “אנחנו עוד בתמונה, מאמין בחברים שלי”

נועם בן הרוש התראיין גם הוא בתום ההתמודדות: “זו לא התוצאה שרצינו לצאת איתה, רצינו לצאת עם שלוש נקודות. הסיפור לא נגמר ויש עוד דרך ארוכה בספטמבר, אני חושב שהיינו צריכים להיות חדים יותר מול השער, גם בפס האחרון, אבל אנחנו עכשיו עם הפנים קדימה”.

“בוסניה ספגה שער אחד כל הקמפיין, היא עומדת מאוד מאוד טוב הגנתית. התכוננו אליהם, עבדנו טוב ונראינו טוב במחצית הראשונה, הגענו להזדמנויות שלנו והיינו צריכים להיות יותר מפוקסים. זה לא הגיע לנו. אני חושב שנהיה מוכנים לחלון הבא ואנחנו עוד בתמונה, אני מאמין בחברים שלי”, סיכם המגן.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
/* LAST / NEXT ROUNDs */