המתווה המסתמן לחזרת שחקני המכללות לישראל

סערת שחקני הקולג'ים והחיזוק מהליגה הלאומית מגיעה לשולחן איגוד הכדורסל. לאחר פניית מנהלת הליגה לאשר רישום חריג של שחקנים ישראלים שישבו מהמכללות וביצוע העברות מהליגה הלאומית, התקיים הערב (שלישי) דיון ראשוני על כך באיגוד. יו"ר האיגוד, עמוס פרישמן, מבהיר כי למרות הרצון לבוא לקראת הקבוצות, לא מדובר ב"צ'ק פתוח".

צעדי חירום לזמן מוגבל

במרכז הדיונים עומדת האפשרות לאפשר לשחקנים ישראלים ששיחקו העונה בליגת המכללות לחתום בקבוצות ליגת העל, לצד אישור מעברים מהליגה הלאומית לקבוצות שטרם סיימו את העונה. "הנהלת האיגוד וגם אני בראשותי רוצים לבוא לקראת המנהלת ולעזור לשחקנים עצמם", מסביר פרישמן, "אבל חשוב להבהיר שכל החלטה שתתקבל היא אך ורק לשלושה חודשים הקרובים בגלל מצב החירום. אנחנו צריכים להיות גמישים כדי שהליגה תוכל להגיע לסיומה".

מניעת פגיעה בשוויוניות

אחד החששות המרכזיים שעלו היא שקבוצות עתירות תקציב ינצלו את המצב כדי להחתים מספר רב של שחקני חיזוק איכותיים מהמכללות, דבר שיפגע בתחרותיות. פרישמן מציג את המגבלות המסתמנות: "הקווים הכלליים הם לאשר אולי שחקן אחד בלבד לכל קבוצה, לא יותר מזה. אנחנו רוצים לשמור על שוויוניות כדי שקבוצות עם כסף לא יוכלו לקחת יותר משחקן אחד".

עמוס פרישמן (רדאד ג'בארה)

בחינת תקרת שכר לשחקנים חוזרים

נושא נוסף ומפתיע שעלה לדיון הוא הגבלת השכר לאותם שחקנים שיצטרפו בשלהי העונה. פרישמן מציין: "אנחנו בודקים נושא של הגבלת שכר. הרעיון בא כדי ששחקנים שחוזרים לארץ לא יוכלו לבקש סכומים מופרזים שיקשו על הקבוצות דלות התקציב. אני לא בטוח שנוכל לעמוד בזה משפטית, אבל הנושא ייבדק".

גורל שחקני הליגה הלאומית

לגבי הבקשה לאפשר לשחקני הלאומית לעבור לליגת העל עם סיום העונה בליגת המשנה, פרישמן נותר זהיר: "הליגה הלאומית היא הליגה של האיגוד והיא חשובה לנו מאוד. מחר נקיים דיון נוסף ונדון בזה באופן סופי, טרם גיבשנו החלטה אם ניתן יהיה לבצע את ההעברות האלו".

רון ציפר (מרטין גוטדאמק)

שיתוף פעולה עם המנהלת

במהלך הישיבה הציג מנכ"ל המנהלת, דייויד בסן, את הצרכים הדחופים של הקבוצות בעקבות המצב הביטחוני והמחסור בשחקנים. "דייויד הציג את הצרכים של הכדורסל הישראלי", אומר פרישמן, "אנחנו שני גופים שעובדים בשיתוף פעולה ואני מעריך אותו ואת ארי שטינברג. אנחנו רוצים לעזור, אבל לעשות זאת בחוכמה. אני מקווה שעד סוף השבוע או תחילת השבוע הבא יהיו לנו תשובות סופיות".

מבט לעתיד

למרות הגמישות הנוכחית, פרישמן מדגיש כי לא מדובר בשינוי קבוע בתקנון: "לגבי העתיד, זה יצטרך לעבור דיון מעמיק בוועדה מקצועית. אנחנו בסיטואציה לא נורמלית של מלחמה, ובזמן כזה צריך להפעיל את הראש וההיגיון כדי לעזור אחד לשני. כפי שאנחנו גמישים ביום-יום עם הליגה הלאומית, כך נעשה גם כאן".