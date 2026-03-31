מהפכת הנבדל של פיפ"א: "חוק ונגר" יוצא לדרך

האם הכדורגל בדרך להתחדשות נוספת? הליגה הקנדית, שתיפתח ביום שבת הקרוב (4.4), תהפוך לזירת ניסוי עבור אחד השינויים המסקרנים בכדורגל העולמי: "חוק ונגר".

על פי השיטה החדשה, שחקן התקפה ייחשב בעמדה חוקית כל עוד חלק מגופו שמותר להבקיע איתו נמצא בקו אחד עם המגן הלפני אחרון או מאחוריו. נבדל יישרק רק במצב שבו כל גופו של השחקן התוקף נמצא מעבר לקו ההגנה, כלומר יש רווח ברור בינו לבין המגן. בפיפ"א מקווים שהגדרה ויזואלית ברורה יותר תסייע לשופטים ותפחית מחלוקות, תוך יצירת יתרון להתקפה וזרימה טובה יותר של המשחק.

הניסוי אושר לאחר דיונים באסיפה השנתית של IFAB, שם הוצגו גם צעדים לשיפור קצב המשחק והפחתת בזבוזי זמן, לצד התקדמות בפיתוח טכנולוגיות לזיהוי נבדל. ארסן ונגר, מנהל מחלקת הפיתוח של פיפ"א, הדגיש כי מדובר בפרויקט פיילוט משמעותי: “נוכל להבין טוב יותר את ההשפעה על בהירות ההחלטות, זרימת המשחק ועידוד הכדורגל ההתקפי”.

שינוי בחוקה, יעזור לצוות השיפוט? (רויטרס)

יחד עם חוק הנבדל: צ’לנג’ים למאמנים ומערכת וידאו זולה

במקביל, הליגה הקנדית תטמיע גם מערכת בדיקות וידאו חדשה וזולה יותר. בניגוד ל-VAR, לא יהיה צוות ייעודי שיבחן כל מהלך, אלא האחריות תעבור למאמנים, שיוכלו לבקש מספר מוגבל של בדיקות במקרים קריטיים כמו שערים, פנדלים, כרטיסים אדומים או טעויות בזיהוי שחקנים, בדומה לכדורסל. בנוסף, השופט הרביעי יבדוק כל שער כדי לוודא שלא בוצעה עבירה במהלך שהוביל אליו.

כדי לבקש בדיקה, המאמן חייב למסור כרטיס “צ’לנג’” לשופט הרביעי מיד לאחר האירוע, כדי למנוע עיכובים ובהתאם לחוקי המשחק שאוסרים שינוי החלטות לאחר חידוש המשחק. למרות זאת, המערכת החדשה אינה מיועדת להחליף את ה-VAR, אלא לשמש ככלי עזר נוסף לשופטים בקבלת החלטות מכריעות.