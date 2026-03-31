יום שני, 06.04.2026 שעה 03:53
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

מהפכת הנבדל של פיפ"א: "חוק ונגר" יוצא לדרך

החוק החדש שיזם מאמן העבר, שנותן פרשנות חדשה ומעניק יתרון להתקפה, יתחיל השבוע עם הליגה הקנדית. וגם: צ'לנג'ים למאמנים ומערכת וידאו חדשה וזולה

ארסן ונגר (רויטרס)

האם הכדורגל בדרך להתחדשות נוספת? הליגה הקנדית, שתיפתח ביום שבת הקרוב (4.4), תהפוך לזירת ניסוי עבור אחד השינויים המסקרנים בכדורגל העולמי: "חוק ונגר".

על פי השיטה החדשה, שחקן התקפה ייחשב בעמדה חוקית כל עוד חלק מגופו שמותר להבקיע איתו נמצא בקו אחד עם המגן הלפני אחרון או מאחוריו. נבדל יישרק רק במצב שבו כל גופו של השחקן התוקף נמצא מעבר לקו ההגנה, כלומר יש רווח ברור בינו לבין המגן. בפיפ"א מקווים שהגדרה ויזואלית ברורה יותר תסייע לשופטים ותפחית מחלוקות, תוך יצירת יתרון להתקפה וזרימה טובה יותר של המשחק.

הניסוי אושר לאחר דיונים באסיפה השנתית של IFAB, שם הוצגו גם צעדים לשיפור קצב המשחק והפחתת בזבוזי זמן, לצד התקדמות בפיתוח טכנולוגיות לזיהוי נבדל. ארסן ונגר, מנהל מחלקת הפיתוח של פיפ"א, הדגיש כי מדובר בפרויקט פיילוט משמעותי: “נוכל להבין טוב יותר את ההשפעה על בהירות ההחלטות, זרימת המשחק ועידוד הכדורגל ההתקפי”.

שינוי בחוקה, יעזור לצוות השיפוט? (רויטרס)שינוי בחוקה, יעזור לצוות השיפוט? (רויטרס)

יחד עם חוק הנבדל: צ’לנג’ים למאמנים ומערכת וידאו זולה

במקביל, הליגה הקנדית תטמיע גם מערכת בדיקות וידאו חדשה וזולה יותר. בניגוד ל-VAR, לא יהיה צוות ייעודי שיבחן כל מהלך, אלא האחריות תעבור למאמנים, שיוכלו לבקש מספר מוגבל של בדיקות במקרים קריטיים כמו שערים, פנדלים, כרטיסים אדומים או טעויות בזיהוי שחקנים, בדומה לכדורסל. בנוסף, השופט הרביעי יבדוק כל שער כדי לוודא שלא בוצעה עבירה במהלך שהוביל אליו.

כדי לבקש בדיקה, המאמן חייב למסור כרטיס “צ’לנג’” לשופט הרביעי מיד לאחר האירוע, כדי למנוע עיכובים ובהתאם לחוקי המשחק שאוסרים שינוי החלטות לאחר חידוש המשחק. למרות זאת, המערכת החדשה אינה מיועדת להחליף את ה-VAR, אלא לשמש ככלי עזר נוסף לשופטים בקבלת החלטות מכריעות.

/* LAST / NEXT ROUNDs */