יום שלישי, 31.03.2026 שעה 21:46
כדורגל עולמי  >> מוק' יורו עד גיל 21
מוק' יורו עד גיל 21 25-26
77-66ישראל עד 21 1
30-31נורבגיה2
20-02בוסניה עד 213
11-11סלובניה4
15-32הולנד5
00-00הונגריה עד 196

צמוד מתמיד: תמונת מצב בבית של ישראל עד 21

לאחר ה-0:0 מול בוסניה, הנבחרת הצעירה נותרה במקום השלישי במוקדמות היורו והמאבק על המקום בטורניר יוכרע במחזורי הסיום. הפורמט, הטבלה ומה נשאר

נבחרת ישראל הצעירה (ההתאחדות לכדורגל)
נבחרת ישראל עד גיל 21 סיימה היום (שלישי) ב-0:0 מול בוסניה, שחזור של התוצאה מהמשחק הראשון בין השתיים, במסגרת המחזור השישי. התוצאה הזו השאירה את הנבחרת במקום השלישי בטבלת מוקדמות היורו, כשהכל צמוד מתמיד. 

מצב הטבלה

1. נורבגיה – 12 נקודות, 5 משחקים (הפרש שערים 8+)
2. בוסניה – 7 נקודות, 6 משחקים (הפרש שערים 1+)
3. ישראל – 7 נקודות, 6 משחקים (הפרש שערים 1-)
4. הולנד – 5 נקודות, 5 משחקים (הפרש שערים 1-)
5. סלובניה – 5 נקודות, 6 משחקים (הפרש שערים 7-)

איך עולים

לפי פורמט המוקדמות, המקום הראשון בבית יעלה ישירות ליורו, כשהמקום השני יעבור למשחק פלייאוף בפורמט של בית/חוץ על המקום בטורניר הגמר.

מאחר ויש 9 בתים, הנבחרת שתסיים שנייה עם הכי הרבה נקודות תעלה ישירות ולא תגיע לפלייאוף. בבתים עם 6 נבחרות, המפגשים מול האחרונה לא יחשבו.

תאי עבד (ההתאחדות לכדורגל)

הסיטואציה של הנבחרת ומה נשאר

מבחינת ישראל, היא כרגע בשוויון נקודות על המקום השני, אך שלישית בגלל הפרש שערים פחות טוב משל הבוסנים. למרות זאת, הצעירה שיחקה משחק יותר מהולנד שנמצאת שתי נקודות מתחתיה, כשאנחנו מתקרבים לסיום שלב הבתים.

לישראל נותרו שני משחקים כשהיא תפגוש את סלובניה ונורבגיה בחלון הנבחרות שייערך בספטמבר-אוקטובר. לבוסנים נותרו משחקים קשים מול הולנד ונורבגיה, בעוד שלהולנדים נותרו שלושה משחקים מול כל נבחרות הבית מלבד ישראל. סלובניה שבמקום האחרון עוד לא אמרה נואש, ואם תנצח את ישראל והולנד בשני המשחקים האחרונים תוכל להמשיך לחלום.

כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
