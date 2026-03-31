צמוד מתמיד: תמונת מצב בבית של ישראל עד 21

נבחרת ישראל עד גיל 21 סיימה היום (שלישי) ב-0:0 מול בוסניה, שחזור של התוצאה מהמשחק הראשון בין השתיים, במסגרת המחזור השישי. התוצאה הזו השאירה את הנבחרת במקום השלישי בטבלת מוקדמות היורו, כשהכל צמוד מתמיד.

מצב הטבלה

1. נורבגיה – 12 נקודות, 5 משחקים (הפרש שערים 8+)

2. בוסניה – 7 נקודות, 6 משחקים (הפרש שערים 1+)

3. ישראל – 7 נקודות, 6 משחקים (הפרש שערים 1-)

4. הולנד – 5 נקודות, 5 משחקים (הפרש שערים 1-)

5. סלובניה – 5 נקודות, 6 משחקים (הפרש שערים 7-)

איך עולים

לפי פורמט המוקדמות, המקום הראשון בבית יעלה ישירות ליורו, כשהמקום השני יעבור למשחק פלייאוף בפורמט של בית/חוץ על המקום בטורניר הגמר.

מאחר ויש 9 בתים, הנבחרת שתסיים שנייה עם הכי הרבה נקודות תעלה ישירות ולא תגיע לפלייאוף. בבתים עם 6 נבחרות, המפגשים מול האחרונה לא יחשבו.

תאי עבד (ההתאחדות לכדורגל)

הסיטואציה של הנבחרת ומה נשאר

מבחינת ישראל, היא כרגע בשוויון נקודות על המקום השני, אך שלישית בגלל הפרש שערים פחות טוב משל הבוסנים. למרות זאת, הצעירה שיחקה משחק יותר מהולנד שנמצאת שתי נקודות מתחתיה, כשאנחנו מתקרבים לסיום שלב הבתים.

לישראל נותרו שני משחקים כשהיא תפגוש את סלובניה ונורבגיה בחלון הנבחרות שייערך בספטמבר-אוקטובר. לבוסנים נותרו משחקים קשים מול הולנד ונורבגיה, בעוד שלהולנדים נותרו שלושה משחקים מול כל נבחרות הבית מלבד ישראל. סלובניה שבמקום האחרון עוד לא אמרה נואש, ואם תנצח את ישראל והולנד בשני המשחקים האחרונים תוכל להמשיך לחלום.