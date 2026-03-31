בנצ'יץ' מגינה על גוף: הביקורות עליה מוגזמות

מכת הפתיחה של כוכבת הטניס האמריקאית קוקו גוף הפכה לאחרונה לאחד הנושאים המדוברים ביותר בענף, וגררה ביקורות נוקבות מצד אגדות עבר, פרשנים ואוהדים. עם זאת, מי שבחרה לצאת להגנתה של האמריקאית הצעירה ולהדוף את החצים המופנים כלפיה היא דווקא אחת מיריבותיה הבולטות בסבב הנשים, השווייצרית בלינדה בנצ'יץ'.

גוף בת ה-22, המדורגת בצמרת העולמית ומחזיקה באמתחתה 11 תוארי יחידות, כולל שני תוארי גראנד סלאם, מתמודדת עם משבר מתמשך בכל הנוגע לשגיאות כפולות. הסטטיסטיקה מראה כי היא חבטה למעלה מ-400 שגיאות כפולות בכל אחת מהשנים האחרונות, וגם העונה היא מובילה את הרשימה המפוקפקת עם 162 שגיאות ב-22 משחקים בלבד. בטורניר מיאמי האחרון, בו נעצרה רק בגמר על ידי ארינה סבאלנקה, היא רשמה 38 שגיאות כפולות בשישה משחקים.

ארינה סבלנקה חובטת בכדור מול קוקו גוף. (רויטרס)

הקשיים הללו לא נעלמו מעיניו של אגדת הטניס ג'ון מקנרו, שביקר בחריפות את האמריקאית: "אני לא יודע מה קרה לה. עדיין יש לה בעיות עם ההגשה ועם חבטת כף היד. היא נראית מתוסכלת יותר על המגרש ומוציאה עצבים יותר מבעבר. כנראה שזה הלחץ של הציפיות. אנשים אומרים לה ללכת בעקבות סרינה וויליאמס, וזה ממש לא קל". גם שחקנית העבר רנה סטאבס, שאימנה בעבר את סרינה, התייחסה לנושא וטענה כי הבעיות של גוף הן ברובן מכניות, מה שגורם לטכניקה שלה לקרוס תחת לחץ.

התסכול של גוף ניכר גם על המגרש. בטורניר דובאי היא תועדה פונה לעבר תא המאמנים שלה ואומרת למומחה הביומכניקה ששכרה, גאווין מקמילן: "עשיתי כל מה שביקשת, וזה לא השתפר". מקמילן הוא אותו איש מקצוע שעזר לסבאלנקה להתגבר על משבר הגשות זהה בעבר.

אבל למרות רעשי הרקע, בנצ'יץ' בחרה להסתכל על חצי הכוס המלאה. השווייצרית, המדורגת 12 בעולם והאלופה האולימפית מ-2021, פגשה את גוף שבע פעמים בקריירה, כאשר האמריקאית מובילה 2:5 במאזן הפנימי ביניהן. חמישה מהמפגשים הללו נגררו לשלוש מערכות, כולל המשחק האחרון ביניהן במיאמי.

בלינדה בנצ'יץ' חובטת בכדור. (אימאגו)

במסיבת עיתונאים לקראת טורניר צ'רלסטון, החמיאה בנצ'יץ' ליריבתה: "היא יריבה קשוחה וזה פשוט מעורר הערצה לראות איך היא זזה על המגרש. כשמשחקים מולה, מרגישים שהמגרש הרבה יותר קטן. אני אוהבת לתקוף, והיא מקשה על כך מאוד וגורמת לך לשחק כל כדור מחדש".

השווייצרית התייחסה ספציפית לביקורות על ההגשות של גוף: "מכת הפתיחה שלה קשה מאוד להתמודדות. אני יודעת שהיא סופגת הרבה תגובות על כך, אבל ההגשה שלה טובה מאוד ומהירה במיוחד כשהיא נכנסת. כמובן שלפעמים יש לה בעיות של קצב, אבל אני לא חושבת שהיא צריכה לקבל כל כך הרבה תגובות שליליות. סגנון המשחק שלה ייחודי והקצב שלה שונה. היא משנה מהירויות וסיבובים, יכולה לשחק בכל מקום במגרש, וראויה לחלוטין למקום שלה בצמרת הדירוג העולמי".

בנצ'יץ' עצמה חזרה לאחרונה להתחרות לאחר חופשת לידה והיא מסתובבת בסבב עם בתה הפעוטה, בלה. באותה מסיבת עיתונאים היא גם דיברה בפתיחות על ההתמודדות עם כאבי מחזור במהלך ההפסד לגוף במיאמי, וציינה כי היא שמחה שזה כבר לא נושא שנחשב לטאבו בקרב ספורטאיות.

בזמן שגוף תמשיך לחפש פתרונות לבעיית השגיאות הכפולות שלה בעזרת הצוות המקצועי, נראה שלפחות בתוך חדר ההלבשה של סבב הנשים, היא זוכה להערכה עצומה ולגיבוי פומבי שמעיד על מעמדה האמיתי בעולם הטניס.