ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

חלק מאוהדי טוטנהאם נגד מינוי רוברטו דה זרבי

מספר ארגוני אוהדים של הקבוצה פנו במכתב רשמי למועדון במטרה לחזור בו מהחתמת המאמן, זאת בשל התבטאויות שלו בנוגע לשחקנו לשעבר, מייסון גרינווד

רוברטו דה זרבי ומייסון גרינווד (IMAGO)
לא שקט אצל התרנגולים. למרות שהיה נראה שהיא יוצאת לדרך חדשה עם רוברטו דה זרבי, נראה שטוטנהאם ניצבת בפני מכשול חדש במינוי, שמגיע דווקא מארגוני האוהדים. הארגון קיים ישיבת חירום והעביר מכתב להנהלת המועדון, בו הביע “דאגה חמורה” וקרא לשקול מחדש את ההחלטה, בטענה שהיא עומדת בניגוד לערכי המועדון של שוויון וכבוד.

הביקורת מתמקדת בהתבטאויות עבר של דה זרבי בנוגע למייסון גרינווד, אותו אימן במארסיי. המאמן טען כי השחקן “שילם מחיר כבד” על הפרשה מחוץ למגרש, ואף הביע כלפיו אמפתיה. אמירות אלו עוררו זעם בקרב חלק גדול מהאוהדים, שטוענים כי מדובר בהקטנת חומרת ההאשמות.

גרינווד, שנעצר ב-2022 בשל תקיפת בת זוגתו ואף ניסיון לאונס לכאורה, ראה את כל האישומים נגדו מתבטלים ב-2023. לאחר מכן עבר להשאלה לחטאפה ובהמשך נמכר למארסיי, במהלך שעורר מחלוקת בצרפת, זמן קצר לאחר הגעתו של דה זרבי למועדון.

אוהדי טוטנהאם, לא בעד המאמן החדש (רויטרס)

לא רק ארגוני האוהדים: ביקורות קשות כנגד טוטנהאם

מעבר לארגון האוהדים, גם קבוצות כמו ארגוני נשים ואוהדי קהילת הלהט”ב של המועדון הביעו התנגדות למינוי. חלק מהאוהדות אף הודיעו כי יחרימו משחקים אם דה זרבי יישאר בתפקיד, בטענה לפגיעה בערכים ובתחושת הביטחון.

למרות הלחץ, טוטנהאם כבר הודיעה רשמית על מינויו של דה זרבי בחוזה לחמש שנים כמחליפו של איגור טודור. כעת, המאמן האיטלקי צפוי להתמודד לא רק עם אתגר מקצועי במאבק על הישרדות בליגה, אלא גם עם מאבק על קבלת לגיטימציה מצד הקהל.

