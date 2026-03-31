חלק מאוהדי טוטנהאם נגד מינוי רוברטו דה זרבי

לא שקט אצל התרנגולים. למרות שהיה נראה שהיא יוצאת לדרך חדשה עם רוברטו דה זרבי, נראה שטוטנהאם ניצבת בפני מכשול חדש במינוי, שמגיע דווקא מארגוני האוהדים. הארגון קיים ישיבת חירום והעביר מכתב להנהלת המועדון, בו הביע “דאגה חמורה” וקרא לשקול מחדש את ההחלטה, בטענה שהיא עומדת בניגוד לערכי המועדון של שוויון וכבוד.

הביקורת מתמקדת בהתבטאויות עבר של דה זרבי בנוגע למייסון גרינווד, אותו אימן במארסיי. המאמן טען כי השחקן “שילם מחיר כבד” על הפרשה מחוץ למגרש, ואף הביע כלפיו אמפתיה. אמירות אלו עוררו זעם בקרב חלק גדול מהאוהדים, שטוענים כי מדובר בהקטנת חומרת ההאשמות.

גרינווד, שנעצר ב-2022 בשל תקיפת בת זוגתו ואף ניסיון לאונס לכאורה, ראה את כל האישומים נגדו מתבטלים ב-2023. לאחר מכן עבר להשאלה לחטאפה ובהמשך נמכר למארסיי, במהלך שעורר מחלוקת בצרפת, זמן קצר לאחר הגעתו של דה זרבי למועדון.

אוהדי טוטנהאם, לא בעד המאמן החדש (רויטרס)

לא רק ארגוני האוהדים: ביקורות קשות כנגד טוטנהאם

מעבר לארגון האוהדים, גם קבוצות כמו ארגוני נשים ואוהדי קהילת הלהט”ב של המועדון הביעו התנגדות למינוי. חלק מהאוהדות אף הודיעו כי יחרימו משחקים אם דה זרבי יישאר בתפקיד, בטענה לפגיעה בערכים ובתחושת הביטחון.

למרות הלחץ, טוטנהאם כבר הודיעה רשמית על מינויו של דה זרבי בחוזה לחמש שנים כמחליפו של איגור טודור. כעת, המאמן האיטלקי צפוי להתמודד לא רק עם אתגר מקצועי במאבק על הישרדות בליגה, אלא גם עם מאבק על קבלת לגיטימציה מצד הקהל.