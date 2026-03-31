יום שלישי, 31.03.2026 שעה 19:57
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

“ארבלואה מביא לפעמים דונאטס אחרי אימון"

קשר ריאל מדריד, אדוארדו קמאבינגה, החמיא למאמנו: “הוא כמו אנצ’לוטי, נותן חופש לשחקנים ומדבר בגובה העיניים”. וגם: הקישור פעם, ויניסיוס והתהליך

|
אדוארדו קמאבינגה ואלברו ארבלואה (IMAGO)
אדוארדו קמאבינגה ואלברו ארבלואה (IMAGO)

בזמן שכדורגל הקבוצות נמצא עדיין בהפסקה, רגע לפני המאני טיים, אדוארדו קמאבינגה התראיין ל-ESPN ממחנה נבחרת צרפת בארה”ב ודיבר על מצבה של ריאל מדריד, תפקידו של אלברו ארבלואה, ההשוואות לקישור של פעם והתדמית של ויניסיוס.

הצרפתי החמיא לארבלואה ואמר: “יש לו את אותה רוח כמו אנצ’לוטי. הוא נותן חופש לשחקנים ומדבר איתם בגובה העיניים. לפעמים הוא מגיע אחרי אימון עם מתנות כמו דונאטס, ספוקולוס ואוראו. שחקנים כאלה צריכים להיות שמחים, כשאתה שמח, הרגליים עושות מה שהן רוצות”.

“ויניסיוס? אדם טוב ורגיש, החגיגות שלו הן חלק מהמשחק”

הקשר התייחס גם לכוכב הברזילאי: “אנשים לא מבינים אותו. הוא אדם טוב מאוד ורגיש. רואים אותו צועק וחושבים שיש בעיה, אבל זה לא נכון, הם פשוט לא מכירים אותו. הוא תמיד עוזר לצעירים, וכששחקן חדש מגיע, הוא הראשון לגשת אליו. החגיגות שלו? באירופה פחות מבינים את זה, אבל בברזיל ובארה”ב זה רגיל, זה כדורגל, זה משחק”.

ויניסיוס חוגג (רויטרס)

הצרפתי הודה שכמו הקבוצה, גם הוא עדיין בתהליך: “הרבה שחקנים עזבו ואחרים הגיעו, אנחנו צריכים לבנות קבוצה חדשה. בריאל מדריד צריך לזכות בהכל, זה המינימום. כשאין לחץ זה מרגיש מוזר, הייתי רוצה להיות יציב יותר ולקבל יותר דקות. אנחנו (שחקני הקישור) לא כמו קרוס, מודריץ’ או קאסמירו, יש לנו יותר כוח ומהירות, והכדורגל גם השתנה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
