“ארבלואה מביא לפעמים דונאטס אחרי אימון"

בזמן שכדורגל הקבוצות נמצא עדיין בהפסקה, רגע לפני המאני טיים, אדוארדו קמאבינגה התראיין ל-ESPN ממחנה נבחרת צרפת בארה”ב ודיבר על מצבה של ריאל מדריד, תפקידו של אלברו ארבלואה, ההשוואות לקישור של פעם והתדמית של ויניסיוס.

הצרפתי החמיא לארבלואה ואמר: “יש לו את אותה רוח כמו אנצ’לוטי. הוא נותן חופש לשחקנים ומדבר איתם בגובה העיניים. לפעמים הוא מגיע אחרי אימון עם מתנות כמו דונאטס, ספוקולוס ואוראו. שחקנים כאלה צריכים להיות שמחים, כשאתה שמח, הרגליים עושות מה שהן רוצות”.

“ויניסיוס? אדם טוב ורגיש, החגיגות שלו הן חלק מהמשחק”

הקשר התייחס גם לכוכב הברזילאי: “אנשים לא מבינים אותו. הוא אדם טוב מאוד ורגיש. רואים אותו צועק וחושבים שיש בעיה, אבל זה לא נכון, הם פשוט לא מכירים אותו. הוא תמיד עוזר לצעירים, וכששחקן חדש מגיע, הוא הראשון לגשת אליו. החגיגות שלו? באירופה פחות מבינים את זה, אבל בברזיל ובארה”ב זה רגיל, זה כדורגל, זה משחק”.

ויניסיוס חוגג (רויטרס)

הצרפתי הודה שכמו הקבוצה, גם הוא עדיין בתהליך: “הרבה שחקנים עזבו ואחרים הגיעו, אנחנו צריכים לבנות קבוצה חדשה. בריאל מדריד צריך לזכות בהכל, זה המינימום. כשאין לחץ זה מרגיש מוזר, הייתי רוצה להיות יציב יותר ולקבל יותר דקות. אנחנו (שחקני הקישור) לא כמו קרוס, מודריץ’ או קאסמירו, יש לנו יותר כוח ומהירות, והכדורגל גם השתנה”.