361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

נבחרת הנשים הוגרלה עם טורקיה, מונטנגרו ופולין

אחרי שסיימה את שלב הבתים הראשון במאזן מושלם, לנבחרת נודע מי יהיו היריבות שלה בשלב השני במוקדמות אליפות אירופה. העליון: "מאתגרת ומעניינת"

שירה העליון חוגגת עם השחקניות (איגוד הכדורסל)
נבחרת הנשים של ישראל הוגרלה היום (שלישי) לבית ט' במסגרת שלב הבתים השני במוקדמות אליפות אירופה בו תשחק יחד עם טורקיה, מונטנגרו ופולין. ישראל, כזכור, סיימה את שלב הבתים הראשון במאזן מושלם של שישה ניצחונות אבל זה לא הספיק לה להתברג גבוה יותר והיא הייתה בקבוצת הדירוג הרביעית והאחרונה. 

סדר המשחקים יפורסם בקרוב, כאשר החלון הבא יתקיים בנובמבר ולאחר מכן חלון נוסף בפברואר 2027. בכל חלון יתקיימו שלושה משחקים. שתי הראשונות בכל בית תעפלנה אל אליפות אירופה 2027 שתתקיים בקיץ הבא.

“הגרלה מעניינת ומאתגרת”

שירה העליון, מאמנת נבחרת ישראל, אמר לאחר ההגרלה: "הגרלה מאתגרת ומעניינת. היריבות שלנו בבית הן קבוצות איכותיות עם מסורת, וזה הגיוני בשלב המוקדמות השני. לכל אחת מהנבחרת בבית שחקנית מתאזרחת ברמה מאוד גבוהה, לצד הרבה שחקניות יורוליג מוכשרות.

זאת אכן הרמה שאנחנו שואפות אליה כנבחרת. נבוא להוכיח ולהרוויח ביושר את מקומנו בין 16 הטובות של אירופה, זאת תהיה משימה מאד מאתגרת אבל כבר הוכחנו שכשאנחנו כנבחרת מאוחדות למען המטרה - הכל אפשרי".

