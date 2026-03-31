נבחרת הנשים הוגרלה עם טורקיה, מונטנגרו ופולין

נבחרת הנשים של ישראל הוגרלה היום (שלישי) לבית ט' במסגרת שלב הבתים השני במוקדמות אליפות אירופה בו תשחק יחד עם טורקיה, מונטנגרו ופולין. ישראל, כזכור, סיימה את שלב הבתים הראשון במאזן מושלם של שישה ניצחונות אבל זה לא הספיק לה להתברג גבוה יותר והיא הייתה בקבוצת הדירוג הרביעית והאחרונה.

סדר המשחקים יפורסם בקרוב, כאשר החלון הבא יתקיים בנובמבר ולאחר מכן חלון נוסף בפברואר 2027. בכל חלון יתקיימו שלושה משחקים. שתי הראשונות בכל בית תעפלנה אל אליפות אירופה 2027 שתתקיים בקיץ הבא.

“הגרלה מעניינת ומאתגרת”

שירה העליון, מאמנת נבחרת ישראל, אמר לאחר ההגרלה: "הגרלה מאתגרת ומעניינת. היריבות שלנו בבית הן קבוצות איכותיות עם מסורת, וזה הגיוני בשלב המוקדמות השני. לכל אחת מהנבחרת בבית שחקנית מתאזרחת ברמה מאוד גבוהה, לצד הרבה שחקניות יורוליג מוכשרות.

זאת אכן הרמה שאנחנו שואפות אליה כנבחרת. נבוא להוכיח ולהרוויח ביושר את מקומנו בין 16 הטובות של אירופה, זאת תהיה משימה מאד מאתגרת אבל כבר הוכחנו שכשאנחנו כנבחרת מאוחדות למען המטרה - הכל אפשרי".