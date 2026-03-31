"מה שעשיתם פה ילך אתכם לכל החיים, מדהים!"

נבחרת ישראל עד גיל 17 הביסה היום (שלישי) 0:4 את איי פארו במשחק הנעילה של הסיבוב השני במוקדמות היורו. בעקבות כך, הנבחרת של אריק בנאדו שמרה על מאזן מושלם של שלושה ניצחונות והבטיחה כי בשנה הבאה השנתונים יהיו בדרג א’ של המקודמות.

מי שהיה מבסוט בסיום המשחק היה מאמן הנבחרת, אריק בנאדו, שאמר לשחקניו: “אני לא יודע אם הייתה בעבר נבחרת שסיימה עם תשע נקודות בטורניר רשמי. זה מדהים, זה מטורף ומרגש, אין לי ולצוות המקצועי מילים לתאר את ההערכה שלנו אליכם. כולכם הייתם וואו, וואו, וואו”.

בנאדו המשיך והחמיא לנבחרת על הניצחון: “איזה כדורגל, איזה טקטיקה, איזה משמעת, איזו בגרות. אנחנו אוהבים אתכם, אתם אלופים, זה ילך אתכם לכל החיים מה שעשיתם פה. אל אל ישראל”.