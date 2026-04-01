יום רביעי, 01.04.2026 שעה 01:51
כדורגל עולמי

הבתים אליהם יצטרפו העולות הטריות למונדיאל

בוסניה נכנסה לבית בלתי צפוי, שבדיה תפגוש את הולנד, טורקיה בבית "קל" מול ארה"ב, פרגוואי ואוסטרליה כשצ'כיה נגד מקסיקו. זו תמונת הבתים החדשה

טורקיה, בוסניה, שבדיה וצ'כיה (רויטרס)
טורקיה, בוסניה, שבדיה וצ'כיה (רויטרס)

משחקי הגמר של פלייאוף העלייה האירופי למונדיאל נגמרו ו-4 העולות החדשות הוכרעו: בוסניה, שבדיה, טורקיה וצ’כיה הצטרפו לטורניר שייערך בקיץ בארה”ב, מקסיקו וקנדה, ובכך תמונת שלב הבתים התבהרה.

הבתים כידוע כבר הוגרלו עוד לפני הכרעת כל העולות, ולכן כבר ידוע לאיזה בית כל נבחרת תצטרף, כשחלק מהן נהנו מהגרלה שנחשבת “קלה”, ואחת בבית פחות פשוט.

בוסניה

הבוסנים עשו את הבלתי ייאמן מול איטליה וגרמו לאזורי לא להיות במונדיאל שוב, בפעם השלישית ברציפות. קנדה המארחת, שווייץ וקטאר יחכו לנבחרת של אדין דז’קו בבית מספר 2 והמעט בלתי צפוי.

שחקני נבחרת איטליה חוגגים (רויטרס)

שבדיה

למרות שלב בתים מביך, הנבחרת לה כוכבים רבים ידעה להתעלות ברגע האמת מול פולין, אך תצטרף לבית הקשה ביותר מתוך העולות החדשות. הולנד החזקה תחכה לה, כשגם יפן וטוניסיה בבית מספר 6.

החגיגות של נבחרת שבדיה (רויטרס)

טורקיה

לאחר שעשו את העבודה מול קוסובו, הטורקים יצטרפו לבית מספר 4 של המארחת ארצות הברית. בנוסף אליה, גם פרגוואי ואוסטרליה בבית שנחשב לאחד החלשים בטורניר.

קארם אקטורקוגלו בעננים (רויטרס)

צ’כיה

הצ’כים עשו את העבודה מול דנמרק בפנדלים אחרי הארכה דרמטית, וגם הם יצטרפו לבית (מספר 1) של מארחת, מקסיקו. בנוסף, גם דרום אפריקה וקוריאה הדרומית יהיו בבית הלא קשה אליו יצטרפו.

