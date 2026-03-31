יום שלישי, 31.03.2026 שעה 19:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

רשמית: אצטדיון הי"א אושר על ידי פיקוד העורף

מנהלת הליגות לכדורגל הודיעה שהמגרש באשדוד יוכל לארח משחקים בצל המלחמה, זאת לאחר שהוצבו בו 2 ממ"דים יבילים. האצטדיון היחיד שנותר: דוחא בסכנין

אצטדיון הי
אצטדיון הי"א (חגי מיכאלי)

בצל חזרת ליגת העל ביום שבת הקרוב (4.4), מנהלת הליגות לכדורגל המשיכה במסע למיגון כלל האצטדיונים ברחבי המדינה. היום (שלישי) אושר מגרש חדש, אצטדיון הי”א שבאשדוד.

בודעה הרשמית נמסר: “אצטדיון הי"א באשדוד אושר לקיום משחקים על ידי פקע״ר וזאת לאחר שהיום הוצבו גם באצטדיון זה, 2 ממ״דים יבילים אשר מאפשרים שמירה על בטחון השחקנים ובעלי התפקידים שיהיו נוכחים בזמן המשחק באצטדיון”.

לאחר אישור זה, האיצטדיון היחיד שלא אושר לקיום משחקים בליגות המקצועניות הוא איצטדיון "דוחא" בסכנין, בו אין כרגע מיגון נדרש. זו אכן בשורה טובה לקבוצה מהדרום, אשר תוכל לארח באצטדיון הביתי את המשחקים המכריעים בפלייאוף התחתון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */