רשמית: אצטדיון הי"א אושר על ידי פיקוד העורף

בצל חזרת ליגת העל ביום שבת הקרוב (4.4), מנהלת הליגות לכדורגל המשיכה במסע למיגון כלל האצטדיונים ברחבי המדינה. היום (שלישי) אושר מגרש חדש, אצטדיון הי”א שבאשדוד.

בודעה הרשמית נמסר: “אצטדיון הי"א באשדוד אושר לקיום משחקים על ידי פקע״ר וזאת לאחר שהיום הוצבו גם באצטדיון זה, 2 ממ״דים יבילים אשר מאפשרים שמירה על בטחון השחקנים ובעלי התפקידים שיהיו נוכחים בזמן המשחק באצטדיון”.

לאחר אישור זה, האיצטדיון היחיד שלא אושר לקיום משחקים בליגות המקצועניות הוא איצטדיון "דוחא" בסכנין, בו אין כרגע מיגון נדרש. זו אכן בשורה טובה לקבוצה מהדרום, אשר תוכל לארח באצטדיון הביתי את המשחקים המכריעים בפלייאוף התחתון.