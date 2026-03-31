עצוב: הלך לעולמו עיתונאי הספורט משה שיינמן

עולם הספורט הישראלי מרכין ראש עם פטירתו של משה שיינמן ז"ל היום (שלישי), בגיל 83, לאחר התמודדות ממושכת עם המחלה. "מוישל'ה", כפי שכינו אותו כולם, היה דמות מופת, עיתונאי מזן נדיר ואיש שסיפור חייו שזור בדפי ההיסטוריה של הכדורגל המקומי. שיינמן לא רק דיווח על אירועים – הוא נשם אותם, חי אותם והעניק להם קול ומשמעות במשך למעלה מחמישה עשורים של עשייה עיתונאית בלתי פוסקת.

החל לסקר את מכבי ת"א כבר בגיל 21

הרומן של שיינמן עם עולם התקשורת החל כבר בגיל 21. בעוד שחבריו חיפשו את דרכם, משה כבר החזיק בעט ובפנקס והחל לסקר את מכבי תל אביב עבור עיתון "ידיעות אחרונות", בתקופה שבה ג'רי בית-הלוי שימש כמאמן וכיו"ר המועדון. מאז, במשך 56 שנים רצופות, הוא הפך לחלק בלתי נפרד מהנוף הצהוב. הוא ליווה את הקבוצה בתקופות הזוהר וברגעי השפל, תמיד מתוך גישה מדויקת והוגנת.

מעטים יודעים כי בצעירותו הוא אף שיחק במחלקת הנוער של מכבי תל אביב ונחשב לשחקן כישרוני, מה שהעניק לו הבנה עמוקה וייחודית של המתרחש על כר הדשא. היושרה וההגינות היו עבורו נר לרגליו. בעולם של סקופים מהירים ורדיפה אחר כותרות, שיינמן הצליח לשלב בין הישגיות עיתונאית לבין אנושיות יוצאת דופן עם תשוקה לאורך כל השנים. הוא לא היה רק כתב המביא ידיעות, אלא דמות אהובה ומוערכת על ידי שחקנים, מאמנים וקולגות, שראו בו סמכות מקצועית ומוסרית כאחד.

משה שיינמן (צילום: מאיר אוחיון)

הסקופים הגדולים וההוקרה הבינלאומית

לאורך הקריירה המפוארת שלו, שיינמן היה חתום על רגעים עיתונאיים מכוננים. הוא לא הסתפק בסיקור מקומי וערך כתבות מיוחדות שזכורות עד היום, כמו הראיון הבלעדי והמרגש עם אולסי פרי בכלאו בארצות הברית. הוא סיקר את אסון המכביה הכואב ב-1997, ליווה את נבחרות ישראל ברחבי אסיה ואירופה, ושימש במשך שנים רבות כקול המרכזי שדיווח ממסדרונות ההתאחדות לכדורגל.

אחד מהסיפורים הבלעדיים הבולטים שהביא במהלך הקריירה שלו נרשם בשנת 2004, כאשר פרסם לראשונה על כוונת נשיא אופ"א דאז, לנארט יוהנסון, להחזיר את המשחקים הבינלאומיים לישראל אחרי שנים שבהן המצב הביטחוני מנע אירוח ביתי. סקופ נוסף שזכור היטב והפתיע את עולם הכדורגל היה הפרסום ב-1996 על חזרתו של אברהם גרנט למכבי תל אביב כמחליפו של דרור קשטן ז"ל.

ההכרה בפועלו לא איחרה לבוא. בשנת 2011 זכה בפרס מפעל חיים בספורט, ובאותה שנה קיבל אות הוקרה מארגון העיתונאים. גם בזירה הבינלאומית זכה לכבוד יוצא דופן כאשר קיבל אות הוקרה מאופ"א בטקס חגיגי במונאקו. כיו"ר תא כתבי הספורט באגודת העיתונאים בתל אביב, הוא דאג לא רק לידיעה הבאה, אלא גם לטיפוח דור העתיד של העיתונאים בישראל.

משה שיינמן (צילום: מאיר אוחיון)

המחווה בבלומפילד: חולצה עם הספרה 56

אחד הרגעים המרגשים ביותר בקריירה הארוכה שלו התרחש באוקטובר 2022. על דשא אצטדיון בלומפילד, לפני משחקה של מכבי תל אביב, זכה שיינמן למחווה של פעם בחיים: המועדון אותו סיקר במשך רוב שנותיו העניק לו חולצה ממוסגרת עם הספרה 56, כמניין השנים שבהן ליווה את הקבוצה מקרוב.

"אני הולך לישון כל לילה וקם כל בוקר עם מטרה אחת: להביא את הידיעה הטובה הבאה", אמר אז בחיוך המוכר שלו. גם אחרי עשרות שנים במקצוע, התשוקה של מוישל’ה לא דעכה לרגע. הוא נותר עיתונאי בנשמתו עד יומו האחרון, איש של אמת, של ספורט ושל אהבת אדם.

משה שיינמן עם מראדונה (פרטי)

משה שיינמן ז"ל נפרד מאיתנו, אך המילים שכתב והמורשת שהותיר ימשיכו ללוות את הספורט הישראלי לעד. משה שיינמן, שהתאלמן מאשתו האהובה לאה ב-2013, הותיר אחריו שני בנים. יהי זכרו ברוך. מערכת ONE משתתפת בצערה העמוק של משפחת שיינמן.