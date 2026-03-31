רשמית: רוברטו דה זרבי המאמן של טוטנהאם

יעצור את הסחף? אחרי מסכת שכנועים רבה, רוברטו דה זרבי מונה רשמית למאמנה החדש של טוטנהאם. המאמן האיטלקי, שהיה מעל חודש ללא מועדון אחרי שעזב את מארסיי, שב לאנגליה וינסה להציל את התרנגולים מירידת ליגה היסטורית, כשהם במרחק נקודה מהקו האדום.

הקבוצה הלונדונית לחצה על דה זרבי לקבל את ההצעה עוד כאשר איגור טודור, שפוטר, עמד על הקווים ולאחר שהיה נראה כי הוא מעוניין להמתין לקיץ כדי להבין אם המועדון ישרוד בפרמייר ליג, חוזה ארוך טווח וההבטחה לפרויקט גדול שכנעו אותו לחתום כבר עכשיו.

שחקני טוטנהאם (IMAGO)

מההר הכי גבוה לשפל חסר תקדים

רק לפני פחות משנה טוטנהאם רשמה הישג היסטורי כשזכתה בליגה האירופית וקטעה רצף של יותר מארבעה עשורים ללא תואר אירופי, כשניצחה יחד עם המאמן אנג’ פוסטקוגלו בגמר 0:1 את מנצ’סטר יונייטד. המאמן פוטר ובמקומו מונה תומאס פרנק שהוביל את ברנטפורד להצלחות יחסיות, כולל העפלה לפרמייר ליג והתקבעות בה.

פרנק לא הצליח בתפקידו ועזב כשהמועדון נמצא במקום ה-16, חמש נקודות מהקו האדום, אך הצליח להשתלב בין שמונה הראשונות בליגת האלופות ולהשתחל לשלב רבע הגמר. אחרי עזיבתו מונה טודור למאמן זמני עד לסיום העונה, אך גם הוא סיים את תפקידו אחרי 44 ימים בלבד עם נקודה אחת בחמישה משחקים והדחה כואבת בליגת האלופות לאתלטיקו מדריד.

איגור טודור (IMAGO)

אחרי ההצלחה בברייטון, דה זרבי חוזר לזירה המוכרת

המאמן בן ה-46 שהחל את דרכו על הקווים של פאלרמו, פרץ לתודעה כמאמן ססואולו אך רשם הצלחה ראשונה כשאימן את שחטאר דונייצק ומנור סולומון, כולל הופעות גדולות בליגת האלופות, אך עזב עקב הפלישה של רוסיה לאוקראינה.

בעונת 2022/23 מונה לאמן את ברייטון ורשם איתה את שנותיו היפות ביותר ובעונתו הראשונה הצליח להוביל את השחפים לאירופה. בתום העונה השנייה בתפקיד, עזב את המושכות אחרי שנקלע לחילוקי דעות עם ההנהלה. תפקידו האחרון היה מארסיי, שבה אימן עד לפברואר האחרון כשהחליט יחד עם בעלי המועדון לעזוב אחרי ה-5:0 לפאריס סן ז’רמן.