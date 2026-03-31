יום שלישי, 31.03.2026 שעה 19:09
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

רשמית: רוברטו דה זרבי המאמן של טוטנהאם

יציל אותה מירידת ליגה? האיטלקי, שעזב את מארסיי, חוזר לפרמייר ליג, שם אימן את ברייטון, וינסה לעצור את הסחף של התרנגולים, שנמצאים נקודה מהקו

רוברטו דה זרבי (רויטרס)
רוברטו דה זרבי (רויטרס)

יעצור את הסחף? אחרי מסכת שכנועים רבה, רוברטו דה זרבי מונה רשמית למאמנה החדש של טוטנהאם. המאמן האיטלקי, שהיה מעל חודש ללא מועדון אחרי שעזב את מארסיי, שב לאנגליה וינסה להציל את התרנגולים מירידת ליגה היסטורית, כשהם במרחק נקודה מהקו האדום.

הקבוצה הלונדונית לחצה על דה זרבי לקבל את ההצעה עוד כאשר איגור טודור, שפוטר, עמד על הקווים ולאחר שהיה נראה כי הוא מעוניין להמתין לקיץ כדי להבין אם המועדון ישרוד בפרמייר ליג, חוזה ארוך טווח וההבטחה לפרויקט גדול שכנעו אותו לחתום כבר עכשיו.

שחקני טוטנהאם (IMAGO)שחקני טוטנהאם (IMAGO)

מההר הכי גבוה לשפל חסר תקדים

רק לפני פחות משנה טוטנהאם רשמה הישג היסטורי כשזכתה בליגה האירופית וקטעה רצף של יותר מארבעה עשורים ללא תואר אירופי, כשניצחה יחד עם המאמן אנג’ פוסטקוגלו בגמר 0:1 את מנצ’סטר יונייטד. המאמן פוטר ובמקומו מונה תומאס פרנק שהוביל את ברנטפורד להצלחות יחסיות, כולל העפלה לפרמייר ליג והתקבעות בה.

פרנק לא הצליח בתפקידו ועזב כשהמועדון נמצא במקום ה-16, חמש נקודות מהקו האדום, אך הצליח להשתלב בין שמונה הראשונות בליגת האלופות ולהשתחל לשלב רבע הגמר. אחרי עזיבתו מונה טודור למאמן זמני עד לסיום העונה, אך גם הוא סיים את תפקידו אחרי 44 ימים בלבד עם נקודה אחת בחמישה משחקים והדחה כואבת בליגת האלופות לאתלטיקו מדריד.

איגור טודור (IMAGO)איגור טודור (IMAGO)

אחרי ההצלחה בברייטון, דה זרבי חוזר לזירה המוכרת

המאמן בן ה-46 שהחל את דרכו על הקווים של פאלרמו, פרץ לתודעה כמאמן ססואולו אך רשם הצלחה ראשונה כשאימן את שחטאר דונייצק ומנור סולומון, כולל הופעות גדולות בליגת האלופות, אך עזב עקב הפלישה של רוסיה לאוקראינה.

בעונת 2022/23 מונה לאמן את ברייטון ורשם איתה את שנותיו היפות ביותר ובעונתו הראשונה הצליח להוביל את השחפים לאירופה. בתום העונה השנייה בתפקיד, עזב את המושכות אחרי שנקלע לחילוקי דעות עם ההנהלה. תפקידו האחרון היה מארסיי, שבה אימן עד לפברואר האחרון כשהחליט יחד עם בעלי המועדון לעזוב אחרי ה-5:0 לפאריס סן ז’רמן.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
