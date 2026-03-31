אוהדים ושחקנים ליוו את כהן ז"ל בדרכו האחרונה

מאות אוהדי הפועל באר שבע ובני משפחה ליוו את סמ"ר בן כהן ז"ל, אוהד הקבוצה בדרכו האחרונה. כהן נפל אתמול (שני) בקרב בדרום לבנון עם 3 לוחמי צה"ל נוספים מסיירת נחל. הבוקר פורסמו שמותיהם של הנופלים, מה שגרם לעוד כאב גדול במלחמה שמדינת ישראל עוברת.

כהן, בן 21 מלהבים, היה מזוהה כאוהד קבוע של הקבוצה וכמעט ולא פספס משחקים לאורך השנים. עוד לפני ההלוויה פורסם כי ביקש מאימו שבמקרה של מותו, המלווים אותו בדרכו האחרונה יגיעו בלבוש אדום – צבעי הפועל באר שבע.

הבקשה קיבלה ביטוי בשטח, כאשר רבים מהנוכחים הגיעו עם חולצות, צעיפים ודגלים של הקבוצה. המראה בלט במיוחד והמחיש את החיבור בין כהן לבין קהל האוהדים.

חולצות אדומות בהלוויתו של סמ"ר בן כהן ז"ל (קרדיט: הפועל באר שבע)

ארונו של סמ"ר בן כהן ז"ל (קרדיט: הפועל באר שבע)

בין הנוכחים היו חלק גם משחקני הקבוצה, ביניהם מתן בלטקסה, דן ביטון, מיגל ויטור ואופיר מרציאנו. לצידם הגיעו כאמור גם אוהדים רבים, לצד החברים ובני המשפחה. האוהדים ציינו שראו בכך דרך לכבד את רצונו האחרון ולהביע הזדהות.