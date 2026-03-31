יום שלישי, 31.03.2026 שעה 19:08
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

אוהדים ושחקנים ליוו את כהן ז"ל בדרכו האחרונה

קורע לב: מאות אוהדי הפועל ב"ש וחלק משחקני הקבוצה קיימו את רצונו של החייל, אוהד הקבוצה שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון והגיעו להלוויתו בלבוש אדום

אופיר מרציאנו ומיגל ויטור בהלוויתו של סמ"ר בן כהן ז"ל (קרדיט: הפועל באר שבע)

מאות אוהדי הפועל באר שבע ובני משפחה ליוו את סמ"ר בן כהן ז"ל, אוהד הקבוצה בדרכו האחרונה. כהן נפל אתמול (שני) בקרב בדרום לבנון עם 3 לוחמי צה"ל נוספים מסיירת נחל. הבוקר פורסמו שמותיהם של הנופלים, מה שגרם לעוד כאב גדול במלחמה שמדינת ישראל עוברת.

כהן, בן 21 מלהבים, היה מזוהה כאוהד קבוע של הקבוצה וכמעט ולא פספס משחקים לאורך השנים. עוד לפני ההלוויה פורסם כי ביקש מאימו שבמקרה של מותו, המלווים אותו בדרכו האחרונה יגיעו בלבוש אדום – צבעי הפועל באר שבע.

הבקשה קיבלה ביטוי בשטח, כאשר רבים מהנוכחים הגיעו עם חולצות, צעיפים ודגלים של הקבוצה. המראה בלט במיוחד והמחיש את החיבור בין כהן לבין קהל האוהדים.

חולצות אדומות בהלוויתו של סמ"ר בן כהן ז"ל (קרדיט: הפועל באר שבע)
ארונו של סמ"ר בן כהן ז"ל (קרדיט: הפועל באר שבע)

בין הנוכחים היו חלק גם משחקני הקבוצה, ביניהם מתן בלטקסה, דן ביטון, מיגל ויטור ואופיר מרציאנו. לצידם הגיעו כאמור גם אוהדים רבים, לצד החברים ובני המשפחה. האוהדים ציינו שראו בכך דרך לכבד את רצונו האחרון ולהביע הזדהות.

