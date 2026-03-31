מנכ"ל מכבי יבנה: יש לקיים את משחקי הפלייאוף

ועדת ליגות א'-ג' התכנסה היום (שלישי) כדי לדון בהשלכותיה של המלחמה על הליגות הנמוכות וקבעה, ברוב מוחלט, כי ההמלצה היא לסגור את עונת 2025/26 בלי להמשיך את הכדורגל. מי שלא אהב את ההחלטה הוא אסף אוחנה, מנכ”ל מכבי יבנה, שקבוצת דורגה ערב הפסקת הליגה במקום הרביעי, שהיה אמור להוביל לפלייאוף בו מתחרים על הכרטיס לליגה הלאומית.

אוחנה הגיב להחלטה: “ראשית, אנו מבקשים להדגיש כי אנו מבינים היטב את המצב המורכב בו מצויה מדינת ישראל בימים אלו. ליבנו עם חיילי צבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון, ואנו מחזקים את ידיהם על פועלם למען ביטחון אזרחי המדינה. אין ספק כי התקופה הנוכחית מחייבת רגישות, אחריות ושיקול דעת בכל החלטה. יחד עם זאת, לאחר ישיבת ועדת הליגות הנמוכות שהתקיימה היום, אני מוצא לנכון להביע התנגדות למתווים שהוצגו על ידי הנהלת ההתאחדות לכדורגל בנוגע להמשך עונת המשחקים 2025/26.

“לצערנו, ההמלצות שהוצגו אינן מספקות מענה הוגן וספורטיבי לקבוצות אשר השקיעו משאבים עצומים, מאות אלפי ואף מיליוני שקלים, ונמצאות בעיצומו של מאבק לגיטימי על העלייה לליגה גבוהה יותר. סגירת הליגה בשלב זה, מבלי לאפשר הכרעה ספורטיבית, פוגעת באופן ישיר בעיקרון ההוגנות ובמאמצים האדירים שהושקעו לאורך העונה. אנו סבורים כי ניתן וצריך לאמץ מתווה אחראי ומידתי, אשר יאפשר לכל הפחות את קיום משחקי הפלייאוף העליון בלבד.

אסף אוחנה (יונתן גינזבורג)

“מדובר בפתרון ישים, מצומצם ומבוקר, אשר ניתן לקיימו גם תחת מגבלות לרבות יצירת “בועה” תחרותית מרוכזת, בהתאם להנחיות פיקוד העורף. בין היתר, ניתן לשקול קיום המשחקים באצטדיון ניטרלי כדוגמת אצטדיון רמת גן, באופן שיבטיח שליטה מלאה בתנאים ובבטיחות. למען הסר ספק, איננו עוסקים כלל בסוגיית היורדות, וניתן אף לאשר הקפאה של הירידות בעונה זו. עם זאת, לא ייתכן כי קבוצות אשר נאבקות על עלייה לא יקבלו את ההזדמנות להכריע את גורלן על כר הדשא.

“נוסף על כך, עולה שאלה מהותית באשר לקבוצה המדורגת במקום ה-14 בליגה הלאומית ,אשר אמורה להשתתף במשחקי המבחן מול נציגת ליגה א’. בהתאם למתווה המוצע, בפועל מוענק לה יתרון בלתי הוגן בדמות הישארות בליגה, ללא התמודדות. מצב זה פוגע בעיקרון השוויון התחרותי ומחדד עוד יותר את הצורך בקיום משחקי הכרעה. אם הליגה הלאומית שבה לפעילות, אין כל סיבה שליגה א’ לא תוכל לפעול במתכונת חירום מצומצמת ושקולה שתכלול את משחקי הפלייאוף העליון בלבד. ניתן אף לקבוע הוראת שעה ייעודית שתסדיר זאת באופן ברור, מידתי ומאוזן.

שחקני מכבי יבנה (יונתן גינזבורג)

“יש לציין בנוסף, אנו סבורים כי יש לאשר את עלייתן של הקבוצות הממוקמות במקום הראשון, אשר הובילו את הליגה לאורך העונה זה לא סותר את הנאמר פה. אנו קוראים להנהלת ההתאחדות לכדורגל וליו”ר ההתאחדות לשוב ולבחון את ההמלצות שהתקבלו, ולפעול באופן מיידי לגיבוש מתווה הוגן, ספורטיבי ואחראי ,שיאפשר את קיום משחקי הפלייאוף העליון וייתן לקבוצות את ההזדמנות הראויה להיאבק על עתידן המקצועי. זהו המינימום הנדרש לשמירה על ערכי הספורט, ההגינות והכבוד למאמץ הרב שהושקע לאורך הדרך”.