יום שלישי, 31.03.2026 שעה 19:09
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4223-4222מ.ס. טירה2
3620-3222מכבי אתא ביאליק3
3629-3422מכבי נווה שאנן4
3323-3022הפועל כרמיאל5
3325-2722הפועל בית שאן6
3328-2821בני מוסמוס7
3123-2922הפועל מגדל-העמק8
3130-3322הפועל ב.א.גרבייה9
2937-2822עירוני נשר10
2730-2422צעירי אום אל פאחם11
2139-3022הפועל עראבה12
2146-2822צעירי טמרה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
936-2722הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3729-4522מ.כ. ירושלים2
3730-2822מ.ס. דימונה3
3628-4222מכבי יבנה4
3622-3621מ.כ. צעירי טירה5
3527-2722מכבי קרית מלאכי6
3028-2822שמשון תל אביב7
3034-2722בית"ר יבנה8
2931-2822מ.כ. כפ"ס9
2835-3721מכבי עירוני אשדוד10
2433-3222מ.כ. חולון ירמיהו 11
2434-2022הפועל מרמורק12
2320-1721הפועל אזור13
2236-2222הפועל הרצליה14
1945-2422הפועל ניר רמה"ש15
1540-2822בית"ר נורדיה ירושלים16

מנכ"ל מכבי יבנה: יש לקיים את משחקי הפלייאוף

אסף אוחנה מהקבוצה שדורגה עם הפסקת הליגה במקום ה-4, שהיה אמור להוביל לפלייאוף העלייה ללאומית: "לא ספורטיבי, ניתן לקיים 'בועה' באצטדיון ניטרלי

שחקני מכבי יבנה (יונתן גינזבורג)
ועדת ליגות א'-ג' התכנסה היום (שלישי) כדי לדון בהשלכותיה של המלחמה על הליגות הנמוכות וקבעה, ברוב מוחלט, כי ההמלצה היא לסגור את עונת 2025/26 בלי להמשיך את הכדורגל. מי שלא אהב את ההחלטה הוא אסף אוחנה, מנכ”ל מכבי יבנה, שקבוצת דורגה ערב הפסקת הליגה במקום הרביעי, שהיה אמור להוביל לפלייאוף בו מתחרים על הכרטיס לליגה הלאומית.

אוחנה הגיב להחלטה: “ראשית, אנו מבקשים להדגיש כי אנו מבינים היטב את המצב המורכב בו מצויה מדינת ישראל בימים אלו. ליבנו עם חיילי צבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון, ואנו מחזקים את ידיהם על פועלם למען ביטחון אזרחי המדינה. אין ספק כי התקופה הנוכחית מחייבת רגישות, אחריות ושיקול דעת בכל החלטה. יחד עם זאת, לאחר ישיבת ועדת הליגות הנמוכות שהתקיימה היום, אני מוצא לנכון להביע התנגדות למתווים שהוצגו על ידי הנהלת ההתאחדות לכדורגל בנוגע להמשך עונת המשחקים 2025/26.

“לצערנו, ההמלצות שהוצגו אינן מספקות מענה הוגן וספורטיבי לקבוצות אשר השקיעו משאבים עצומים, מאות אלפי ואף מיליוני שקלים, ונמצאות בעיצומו של מאבק לגיטימי על העלייה לליגה גבוהה יותר. סגירת הליגה בשלב זה, מבלי לאפשר הכרעה ספורטיבית, פוגעת באופן ישיר בעיקרון ההוגנות ובמאמצים האדירים שהושקעו לאורך העונה. אנו סבורים כי ניתן וצריך לאמץ מתווה אחראי ומידתי, אשר יאפשר לכל הפחות את קיום משחקי הפלייאוף העליון בלבד.

“מדובר בפתרון ישים, מצומצם ומבוקר, אשר ניתן לקיימו גם תחת מגבלות לרבות יצירת “בועה” תחרותית מרוכזת, בהתאם להנחיות פיקוד העורף. בין היתר, ניתן לשקול קיום המשחקים באצטדיון ניטרלי כדוגמת אצטדיון רמת גן, באופן שיבטיח שליטה מלאה בתנאים ובבטיחות. למען הסר ספק, איננו עוסקים כלל בסוגיית היורדות, וניתן אף לאשר הקפאה של הירידות בעונה זו. עם זאת, לא ייתכן כי קבוצות אשר נאבקות על עלייה לא יקבלו את ההזדמנות להכריע את גורלן על כר הדשא.

“נוסף על כך, עולה שאלה מהותית באשר לקבוצה המדורגת במקום ה-14 בליגה הלאומית ,אשר אמורה להשתתף במשחקי המבחן מול נציגת ליגה א’. בהתאם למתווה המוצע, בפועל מוענק לה יתרון בלתי הוגן בדמות הישארות בליגה, ללא התמודדות. מצב זה פוגע בעיקרון השוויון התחרותי ומחדד עוד יותר את הצורך בקיום משחקי הכרעה. אם הליגה הלאומית שבה לפעילות, אין כל סיבה שליגה א’ לא תוכל לפעול במתכונת חירום מצומצמת ושקולה שתכלול את משחקי הפלייאוף העליון בלבד. ניתן אף לקבוע הוראת שעה ייעודית שתסדיר זאת באופן ברור, מידתי ומאוזן.

“יש לציין בנוסף, אנו סבורים כי יש לאשר את עלייתן של הקבוצות הממוקמות במקום הראשון, אשר הובילו את הליגה לאורך העונה זה לא סותר את הנאמר פה. אנו קוראים להנהלת ההתאחדות לכדורגל וליו”ר ההתאחדות לשוב ולבחון את ההמלצות שהתקבלו, ולפעול באופן מיידי לגיבוש מתווה הוגן, ספורטיבי ואחראי ,שיאפשר את קיום משחקי הפלייאוף העליון וייתן לקבוצות את ההזדמנות הראויה להיאבק על עתידן המקצועי. זהו המינימום הנדרש לשמירה על ערכי הספורט, ההגינות והכבוד למאמץ הרב שהושקע לאורך הדרך”.

