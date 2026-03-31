עם ראש העיר: הפועל עכו קיימה הרמת כוסית

הפועל עכו קיימה היום (שלישי) אירוע הרמת כוסית חגיגי לרגל חג הפסח, במשרדי המועדון. באירוע השתתפו שחקני הקבוצה, הצוות המקצועי והניהולי, לצד הנהלת המועדון ואורחים נוספים, על רקע מאבקי הקבוצה להבטחת הישארותה בליגה.

ראש עיריית עכו, אוהד שגב, כיבד את האירוע בנוכחותו ואיחל לשחקנים, לצוות הניהולי ולאוהדי הקבוצה חג פסח שמח, תוך שהדגיש את חשיבות התמיכה בקבוצה העירונית והמשך העשייה הספורטיבית בעיר.

מאמן הקבוצה, אדהם האדיה, הודה לראש העיר על התמיכה ובירך אותו לרגל כניסתו לתפקיד. בדבריו לשחקנים, קרא המאמן להאמין ביכולותיהם, לגלות מחויבות ולהמשיך בעבודה קשה לקראת המשך משחקי הליגה הלאומית בכדורגל במטרה להשיג את היעד המרכזי - הישארות בליגה.

נשיא הפועל עכו,צחי נקש, וראש העיר עכו, אוהד שגב, בהרמת כוסית של המועדון לקראת פסח (הפועל עכו)

נשיא המועדון, צחי נקש, הודה לראש העיר על דבריו ועל מחויבותו למועדון, ובירך את סגל השחקנים, הצוות המקצועי והניהולי, אוהדי הקבוצה וכל בית ישראל לרגל חג הפסח.

מנכ"לית המועדון, אפרת סבן, הודתה לראש העיר על המילים החמות, ואיחלה חג שמח לשחקני הקבוצה, לצוות המקצועי וכמובן לאוהדים המסורים, תוך הדגשת החשיבות של המשך האחדות והתמיכה סביב המועדון.