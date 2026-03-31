יום שלישי, 31.03.2026 שעה 19:10
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

"המאבק נועד כדי לייצר ודאות ויציבות לליגה"

בארגון השחקנים הגיבו לג'ארד הארפר, שטען כי הזרים בליגה לא זוכים לייצג הולם: "כל זר שמרגיש קושי ומרגיש לא בטוח מוזמן לפנות אלינו ויקבל סיוע"

ג'ארד הארפר מול תומר גינת (חגי מיכאלי)
ג'ארד הארפר מול תומר גינת (חגי מיכאלי)

ההחלטה להחזיר את משחקי ליגת ווינר בכדורסל מעוררת הדים רבים, ובצל הדיון הציבורי בחר כוכב הפועל ירושלים, ג’ארד הארפר, להשמיע קול שונה, כזה שמייצג את השחקנים הזרים בליגה, שלדבריו אינם זוכים לייצוג הולם.

ארגון שחקני הכדורסל הגיב לכך, כשההודעה אף תורגמה לאנגלית ונשלחה להארפר עצמו: “במסגרת חזרת הליגות במלחמה וכן בתקופת הקורונה הארגון דאג לכל השחקנים, כולל הזרים, בשורה של הסכמים קיבוציים שדאגו לזכויותיהם. הוויכוח כעת לא נועד לפגוע בשחקנים הזרים אלא נועד לייצר ליגת כדורסל ישראלית במדינת ישראל עם דגש על השחקן הישראלי. יש לזכור שהעונה התחילה בתקופת מלחמה זמן קצר אחרי העימות עם האיראנים ובתקופת מלחמת ‘חרבות ברזל’ ולא היה מקום להעביר את הליגה למדינה זרה.

“בנוסף לכך, מאבק ארגון השחקנים נועד כדי לייצר ודאות ויציבות לליגה, שתתרום לכלל השחקנים, הקבוצות, הליגה והאוהדים לשנים קדימה, מתוך הבנה כי אירועים ביטחוניים עלולים לקרות גם בשנים הבאות. כל שחקן זר שחווה קושי ומרגיש לא בטוח מוזמן לפנות אלינו כפי שעושים השחקנים הזרים בכדורגל ויקבל סיוע מאיתנו בתקופה המאתגרת שעוד לפנינו כפי שעשינו בעבר”.

