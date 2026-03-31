"המאבק נועד כדי לייצר ודאות ויציבות לליגה"

ההחלטה להחזיר את משחקי ליגת ווינר בכדורסל מעוררת הדים רבים, ובצל הדיון הציבורי בחר כוכב הפועל ירושלים, ג’ארד הארפר, להשמיע קול שונה, כזה שמייצג את השחקנים הזרים בליגה, שלדבריו אינם זוכים לייצוג הולם.

ארגון שחקני הכדורסל הגיב לכך, כשההודעה אף תורגמה לאנגלית ונשלחה להארפר עצמו: “במסגרת חזרת הליגות במלחמה וכן בתקופת הקורונה הארגון דאג לכל השחקנים, כולל הזרים, בשורה של הסכמים קיבוציים שדאגו לזכויותיהם. הוויכוח כעת לא נועד לפגוע בשחקנים הזרים אלא נועד לייצר ליגת כדורסל ישראלית במדינת ישראל עם דגש על השחקן הישראלי. יש לזכור שהעונה התחילה בתקופת מלחמה זמן קצר אחרי העימות עם האיראנים ובתקופת מלחמת ‘חרבות ברזל’ ולא היה מקום להעביר את הליגה למדינה זרה.

“בנוסף לכך, מאבק ארגון השחקנים נועד כדי לייצר ודאות ויציבות לליגה, שתתרום לכלל השחקנים, הקבוצות, הליגה והאוהדים לשנים קדימה, מתוך הבנה כי אירועים ביטחוניים עלולים לקרות גם בשנים הבאות. כל שחקן זר שחווה קושי ומרגיש לא בטוח מוזמן לפנות אלינו כפי שעושים השחקנים הזרים בכדורגל ויקבל סיוע מאיתנו בתקופה המאתגרת שעוד לפנינו כפי שעשינו בעבר”.