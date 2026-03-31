יום שלישי, 31.03.2026 שעה 17:11
כדורגל ישראלי

זייש שיתף סרטון של בן גביר וכתב: "פאק ישראל"

כוכב נבחרת מרוקו ואקס צ'לסי לא אהב את חוק עונש מוות למחבלים שעבר ביוזמת עוצמה יהודית וכתב: "כשזאת מדינה מוסלמית, הם רוצים לשנות את המשטר"

|
חאקים זייש (רויטרס)
אחרי שנים שמדברים על כך, חוק עונש מוות למחבלים עבר אתמול (שני) בקריאה שנייה ושלישית בכנסת ישראל, מה שעורר הרבה רעש ברחבי העולם, בטח כשאנחנו נמצאים בימים מתוחים כאלו בשיא המלחמה עם איראן ולבנון.

חכים זייש, כוכב נבחרת מרוקו ואקס צ’לסי, שידוע באנטישמיות שלו לאחר שהתבטא לא פעם ולא פעמיים בעבר בעזרת החשבונות שלו ברשתות החברתיות כנגד מדינת ישראל, הגיב לכך. 

שחקן הכנף, שמשחק כיום בווידאד מהליגה התוניסאית, שיתף בחשבון האינסטגרם שלו סרטון של השר איתמר בן גביר פותח שמפניה בכנסת לאחר העברת החוק אמש וגינה אותו בחריפות.

הסטורי של חאכים זייש (צילום מסך)הסטורי של חאכים זייש (צילום מסך)

"כשזאת מדינה מוסלמית, הם רוצים לשנות את המשטר. בואו נראה איזה ממשל יעמוד על שלו או שיטען שמדובר בהגנה עצמית. פאק ישראל”, כתב בתקיפות זייש.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */