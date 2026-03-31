זייש שיתף סרטון של בן גביר וכתב: "פאק ישראל"

אחרי שנים שמדברים על כך, חוק עונש מוות למחבלים עבר אתמול (שני) בקריאה שנייה ושלישית בכנסת ישראל, מה שעורר הרבה רעש ברחבי העולם, בטח כשאנחנו נמצאים בימים מתוחים כאלו בשיא המלחמה עם איראן ולבנון.

חכים זייש, כוכב נבחרת מרוקו ואקס צ’לסי, שידוע באנטישמיות שלו לאחר שהתבטא לא פעם ולא פעמיים בעבר בעזרת החשבונות שלו ברשתות החברתיות כנגד מדינת ישראל, הגיב לכך.

שחקן הכנף, שמשחק כיום בווידאד מהליגה התוניסאית, שיתף בחשבון האינסטגרם שלו סרטון של השר איתמר בן גביר פותח שמפניה בכנסת לאחר העברת החוק אמש וגינה אותו בחריפות.

הסטורי של חאכים זייש (צילום מסך)

"כשזאת מדינה מוסלמית, הם רוצים לשנות את המשטר. בואו נראה איזה ממשל יעמוד על שלו או שיטען שמדובר בהגנה עצמית. פאק ישראל”, כתב בתקיפות זייש.